«Рейнджерс» — «Вашингтон». Нет Овечкина — нет побед

30 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Кэпиталз» доступен в букмекерских конторах за 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 30 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.89, тотал меньше 5.5 гола — за 2.11. Гол в первые 10 минут представлен с коэффициентом 1.70, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (30.04.2022)

На 30 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано 15 встреч, посмотреть есть на что. Мы бы уделили внимание игре «Рейнджерс» — «Вашингтон», которая пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Предпоследний день регулярного чемпионата обещает быть интересным.

«Рейнджерс» идут на четвёртой позиции в Восточной конференции, набрав 108 баллов за 81 игру. У «Тампы» столько же. Впрочем, место в плей-офф давно обеспечено, задача-минимум выполнена. Хотя за последние семь игр было лишь четыре победы, а сейчас — три поражения кряду. Накануне проиграли «Монреалю» (3:4). Баркли Гудроу отметился ассистентским дублем.

Возможно, «Рейнджерс» копят силы на плей-офф, готовятся. Да и мотивации рисковать лишний раз нет, судить сложно. Однако результат перед глазами, не самые лучшие цифры — четыре пропущенных от аутсайдера. С другой стороны, команда из Нью-Йорка проиграла три матча подряд, но дважды — в одну шайбу. Лишь с «Бостоном» уступила в две (1:3). Разгромными поражения назвать нельзя.

«Вашингтон» же по-прежнему идёт на восьмой строчке. Тоже обеспечил себе выход в плей-офф. Не без проблем, но результат есть. Хотя в последних восьми играх статистика так себе — четыре поражения. Плюс уже две встречи кряду в составе отсутствует Александр Овечкин. Без капитана команда проиграла уже дважды. Неприятный фактор.

Накануне столичный клуб проиграл второй матч «Айлендерс» (1:5). Теперь общий счёт за две встречи — 2:9. Цифры явно не впечатляют. Ни Илья Самсонов, ни Витек Ванечек не смогли удержать ворота нетронутыми, а в атаке не хватает Александра. Хотя главное, чтобы капитан был готов к плей-офф, где уж точно он будет нужен. Сейчас же есть смысл поберечь нападающего.

Однако впереди «Рейнджерс» с хорошей вратарской линией. Будет явно не проще, чем с «Айлендерс». В очных встречах у команд статистика интересная. В Нью-Йорке хозяева имеют три победы за последние пять матчей. Перевес небольшой, но есть. При этом соперники любят обмениваться голами. За последние пять игр тотал не опускался ниже 4.5 шайбы за матч.

Конечно, результаты ухудшились на финише. «Рейнджерс» дома проиграли три из пяти последних матчей, когда «Вашингтон» на выезде имеет два поражения. Тяжело выявить фаворита. Мы бы зацепились за то, что у хозяев будет больше времени на отдых. «Кэпиталз» проводили второй матч за два дня. Вдобавок соперник до этого был крепкий.

Ждём результативных действий и от Артемия Панарина, который пропустил последний матч из-за травмы. Хотя он всё еще под вопросом на матч. Вероятно, врачи тоже не хотят рисковать перед первым раундом плей-офф. Зато есть Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Плюс Игорь Шестёркин недавно побил рекорд Хенрика Лундквиста (35 побед за 50 игр). Сейчас у российского голкипера уже 36 побед в 54 играх.

У «Вашингтона» есть Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём, но пока без Александра Овечкина у них получается не очень продуктивно. И вратарская линия «Вашингтона» заметно уступает Игорю Шестёркину. Некоторые даже пророчат «столичным» провал в Кубке Стэнли как раз из-за вратарей. Впрочем, до этого ещё есть время, пока же мы бы рассмотрели ставку «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.81.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 апреля 2022 года

«Рейнджерс» имели больше времени восстановиться, плюс на своём льду у них есть небольшой перевес в очных встречах. «Вашингтон» же последние три встречи проиграл, дважды серьёзно получил от «Айлендерс». Без Александра Овечкина команда явно проседает. По вратарской линии хозяева тоже в плюсе. На наш взгляд, хозяева вполне могут не проиграть.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.81.