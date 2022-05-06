«Тампа-Бэй» — «Торонто», 3-й матч. Кучеров и Василевский разозлят лучшего снайпера НХЛ

7 мая состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 2.62.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» 7 мая 2022 года

Букмекеры считают, что 3-й матч серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 7 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

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Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги идёт весьма интересно. Все восемь пар имеют шансы на успех, пока нет явных лидеров. Борьба продолжается, на 7 мая запланированы четыре встречи. Отдельное внимание уделим паре «Тампа-Бэй» — «Торонто». Третий матч серии пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Пока счёт равный — 1-1.

Второй матч прошёл для подопечных Джона Купера намного лучше, нежели первый. Без особых проблем одолели «Торонто» со счётом 5:3. Картина стала обратной по отношению к 0:5 в первом матче. Во второй встрече Никита Кучеров отметился голом и дважды ассистировал одноклубникам. Виктор Хедман отметился голом и оформил ассистентский хет-трик.

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Хедман стал первым защитником в истории клуба, кому удалось набрать четыре очка в матче плей-офф. Также стоит сказать, что Никита Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим более 85 передач в плей-офф в возрасте до 29 лет. Теперь у Никиты 130 баллов (45+85) в 115 играх Кубка Стэнли. Хотя на этом исторические изменения не заканчиваются.

Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34. Для голкипера эта победа стала исторической, так как благодаря ей он вышел на седьмое место в истории НХЛ. Одержал 50 побед в 83 или менее матчах плей-офф. Такие сюрпризы принесла вторая игра серии. У «Торонто» же Остон Мэттьюс смог лишь дважды ассистировать соратникам. В этот раз ему не дали шансов забить.

И это хорошо для «Тампы», ведь после важной победы серия переезжает к ней домой. Здесь и родные стены помогают, и незабываемая поддержка трибун обеспечена. Да и после второй игры в эмоциональном плане «Лайтнинг» смотрятся даже получше. Хотя в Тампе статистика очных встреч неоднозначная, фаворита тяжело выявить.

За последние пять игр «Торонто» победил три раза. С другой стороны, «Тампа» в регулярном чемпионате последние пять матчей дома провела неплохо. Проиграла лишь раз «Детройту» (3:4). Хотя и «Мэйпл Лифс» за последние пять игр на выезде уступили лишь дважды. Как видно, выделить кого-то не получается, хорошо играют соперники что дома, что на выезде.

После такой второй встречи в серии «Торонто» постарается вернуть себе преимущество. Наверняка стесняться не станет даже в гостях. Однако надо отдать должное Андрею Василевскому, который выручал там, где, казалось, уже нет шансов. Первый матч «Лайтнинг» провели как не в своей тарелке. Во втором лидеры проснулись.

Теперь понятно, почему в «Торонто» боролись за Харри Сятери из «Сибири». Голкипер Джек Кэмпбелл неплохо смотрелся в регулярке, а в плей-офф появились вопросы. Во втором матче вратарская линия просела под натиском атаки действующего чемпиона. Едва ли «Тампа-Бэй» собирается сбавлять темп и в третьем.

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Так что, думается, всплывёт ещё не одно уязвимое место у «Торонто». При этом стоит отметить, что в очных встречах команды обмениваются победами, а в плей-офф играют до последнего, не уступают. За две игры команды попробовали друг друга, теперь не ждём таких разлётов в счёте, как в первой игре. Хотя в целом счёт наверняка получится крупным.

«Тампа» и «Торонто» обладают отличной линией атаки, звёзд тут хватает. Забивали клубы в регулярке весьма солидно. Причём и в первом раунде плей-офф уже две встречи фиксировали тотал больше 4.5 шайбы. Мы бы ждали снова голевой матч. Дело ещё в том, что в последних восьми очных играх в Тампе тотал не был ниже пяти шайб.

На наш взгляд, интересно выглядит комбинированная ставка «Тампа» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы» за крепкий коэффициент 2.03. Думается, на своём льду даже при сильном натиске соперника хозяева сумеют выстоять как минимум до овертайма. Всё-таки «Лайтнинг» завелись, да и большинство пока демонстрируют одно из лучших.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф НХЛ 7 мая 2022 года

Серия набирает обороты, пока счёт равный. «Тампа» задачу-минимум выполнила на выезде, теперь серия переезжает к ней домой. Статистика очных встреч близкая, но хозяева дома играют уверенно. Да и после победы «Тампа» на подъёме, а большинство показала отличное. Думается, на своём льду в основное время точно не проиграет. Вдобавок ждём голы.

Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

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