«Ланс» — «Монако». Александр Головин подарит монегаскам Лигу чемпионов

21 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Ланса» оценён экспертами в 3.58. На ничью предлагают поставить за 4.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 21 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч 38-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» (21.05.2022)

Сезон-2021/2022 в европейском футболе подходит к концу, в топовых первенствах на выходных проведут матчи заключительного тура. Чемпионат Франции не исключение — 21 мая в 38-м туре Лиги 1 сыграют друг с другом все 20 команд, начало — в 22:00 мск. Интриг перед финишем хватает. Обратим внимание на противостояние «Ланса» и «Монако».

Монегаски провели длинный, утомительный и не самый удачный сезон. В том плане, что ни одного трофея выиграть так и не удалось, хотя возможностей было довольно много. Из Кубка Франции вылетели на стадии полуфинала, уступив скромному «Нанту» в серии пенальти. В квалификации Лиги чемпионов немного не повезло, попали в Лигу Европы.

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Во втором по значимости евротурнире заняли первое место в группе B, оставив позади «Реал Сосьедад», ПСВ и «Штурм». Однако оступились на первой же стадии плей-офф. Португальская «Брага» была не тем соперником, которого стоило бояться. Кроме того, клуб из Франции считался фаворитом, но на выезде проиграл, а дома довольствовался лишь ничьей.



С другой стороны, это первое выступление «Монако» в еврокубках с сезона-2018/2019. Гораздо важнее то, что удалось напомнить о себе на европейской арене и вновь пережить соответствующие эмоции. И это при условии, что по ходу сезона в клубе произошла смена тренера! Впрочем, сезон всё равно получился бы ни рыба ни мясо, если бы не концовка внутреннего чемпионата.

Под руководством Филиппа Клемана, который подписал контракт с клубом 3 января 2022 года, монегаски прямо сейчас выдают мощнейшую победную серию в Лиге 1. Всё началось с 29-го тура, когда удалось разгромить «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. За это время по сей день было одержано девять побед и забит 21 гол. Очень внушительные цифры.



Не последнюю роль играет Александр Головин. Бывший полузащитник московского ЦСКА часто страдал от травм по ходу сезона, но сейчас регулярно получает игровую практику. Любопытно, что в каждом из девяти победных матчей выходил в основе. За отведённые 670 минут забил всего один гол и отдал две голевые передачи, но был крайне полезен в обострении.



Благодаря столь удачному отрезку «Монако» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, которая даёт прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Главный конкурент — «Марсель». У него столько же очков (68) при равенстве побед, ничьих и поражений, но чуть хуже разница забитых и пропущенных мячей (21 против 25).

При этом марсельцам предстоит сыграть в заключительном туре со «Страсбургом», который в этом сезоне неожиданно борется за еврокубки. То есть тоже будет настроен решительно. Это плюс для подопечных Филиппа Клемана, однако задача на последнюю игру наверняка уже поставлена — выиграть свой матч как можно крупнее.



В заключительном туре красно-белым выпало на выезде сыграть с «Лансом». Пожалуй, неприятнее соперника было не найти. Дело в том, что «Ланс» только второй сезон выступает в Лиге 1, а уже занимает седьмое место в таблице и борется за Лигу конференций. Отставание от идущего пятым «Страсбурга» составляет два очка. От идущей шестой «Ниццы» — тоже.

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Математически шансы сохраняются. Однако для этого необходимо обыгрывать «Монако» и ждать, что «Страсбург» уступит «Марселю», а «Ницца» провалится в матче с «Реймсом». Надежда, как известно, умирает последней, а потому подопечные Франка Эза наверняка упрутся в битве с монегасками. Особенно на своём поле при родных болельщиках.



С учётом того, что «Монако» в этом сезоне обороной не блещет, а хозяева за 18 игр на стадионе «Феликс Болар» в текущем розыгрыше чемпионата Франции забили 33 раза, вполне можно ожидать пополнение данной статистики. В то же время монегаски сами имеют потрясающую результативность. Больше них забили только «Лион», «Ренн» и «ПСЖ».



Александр Головин здоров и на кураже, Виссам Бен-Йеддер тоже своё дело знает. Француз борется за звание лучшего бомбардира французской Лиги 1 с самим Килианом Мбаппе. Перед заключительным туром отстаёт всего на один гол. Вот и дополнительная мотивация форварда. Кроме того, не стоит забывать, что «Монако» в последние недели выглядит очень впечатляюще.

Так что мы бы проверили победу «Монако» через обе забьют. Коэффициент дают солидный — 3.38. В прошлом туре монегаски обыграли «Брест» со счётом 4:2, хотя до 44-й минуты уступали в два мяча. Волевая победа наверняка придаст уверенности и сил перед заключительным и самым важным боем. Думаем, будет интересно!

Прогноз и ставки на матч 38-го тура Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 21 мая 2022 года

«Монако» выдаёт сумасшедшую концовку. Благодаря девятиматчевой серии побед забрался на вторую строчку и претендует на прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Мотивация серьёзная. В другом углу ринга — «Ланс», который продолжает удивлять. Всё ещё сохраняет шансы на путёвку в Лигу конференций, а потому наверняка упрётся. Однако монегаски в последние недели на кураже, отдаём предпочтение им.



Ставка: победа «Монако» и обе забьют за коэффициент 3.38.

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