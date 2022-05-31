«Колорадо» — «Эдмонтон», 1-й матч. Валерий Ничушкин нарушит планы Коннора Макдэвида

1 июня состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Ойлерз» доступен в букмекерских конторах за 3.52.

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» 1 июня 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч финала Западной конференции плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон» 1 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.81. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 5.00.

«Колорадо» — «Эдмонтон»: прогноз и анализ первого матча 1/2 финала Кубка Стэнли (01.06.2022)

1 июня в Национальной хоккейной лиге стартует полуфинал Кубка Стэнли. На этот день запланирован первый матч серии между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Он пройдёт на льду «Болл-Арены» в Колорадо, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Эта парочка устроила шоу для своих болельщиков в прошлых раундах. Дальше будет ещё интереснее.

Обе команды впервые вышли в этот этап соревнований с давних времён. «Колорадо» впервые за 20 лет играет в полуфинале, а «Эдмонтон» — впервые с 2006 года. Так что для многих это уже большая радость. Однако в паре победитель будет только один. Путь у команд был разный. «Эдмонтон» сыграл с менее мастеровитыми командами, по сравнению с оппонентами «Колорадо».

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«Эвеланш» сперва разобрались на классе с «Нэшвиллом» (4-0 в серии), а после «Сент-Луис» навязал им борьбу (4-2). Уровень в последнем случае был почти схож. «Блюз» тоже обладали хорошим нападением и защитой, но характер и мотивация «Колорадо» одержали верх. Тут уместно вспомнить последнюю встречу. Тогда «лавины» проигрывали 1:2 до третьего периода, но сравняли счёт и за шесть секунд до сирены вовсе вырвали победу.

«Эдмонтон» же сперва поборолся с «Лос-Анджелесом» (4-3 в серии). Затем навязал «Калгари» свою игру и завершил всё намного быстрее (4-1). Хотя многие скептически отнеслись к выходу «Ойлерз», ведь результат сделала не вся команда, а в основном звёзды. У Коннора Макдэвида 26 баллов в 12 играх. Леон Драйзайтль имеет такую же статистику. Эта парочка явно нацелена на большее.

В то же время есть в команде и тёмная лошадка. Эвандер Кейн раскрылся: заработал 15 баллов в 12 матчах, из которых 12 — голы. Он лидирует в гонке снайперов плей-офф НХЛ. Так что «Колорадо» не стоит относиться к этому легкомысленно. С другой стороны, глубина и мастерство состава «лавин» превосходят. Да и своих звёзд хватает. Например, Кейл Макар или Натан Маккиннон.

Оба в этом плей-офф имеют по 13 баллов. Суммарно же Кейл Макар за сезон уже набрал 99 баллов. А ведь он защитник! Это отменный результат. Натан Маккиннон в этом сезоне перевалил за 100 баллов (на данный момент 101 балл). Оба в отличной форме. К слову, российский форвард Валерий Ничушкин тоже внёс весомый вклад, в этом плей-офф имеет семь баллов в 10 играх.

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«Эдмонтону» будет весьма непросто. Плюс «лавины» по ходу регулярного чемпионата шли ровно, без скачков. Были лидерами конференции, в то время как «нефтяники» влетели в зону плей-офф почти перед самым началом. Тут помог звёздный дуэт — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Однако всегда это работать не может, ведь у команды есть большая проблема с вратарской линией. А без надёжного голкипера в плей-офф делать по сути нечего.

Майк Смит в последней серии с «Калгари» пропустил 20 шайб в пяти матчах, а этот соперник явно ниже классом, чем «лавины». По крайней мере, сейчас. Хотя был в составе Якоб Маркстрём, который в регулярке отжигал постоянно: имел девять сухих матчей. Только вот в плей-офф не пошло. У «Колорадо» есть Дарси Кемпер, который сыграл в девяти матчах плей-офф НХЛ и имеет 90,37% отражённых бросков. Вполне неплохо.

При этом серия будет зависеть и от нападения. Голов, на наш взгляд, стоит ждать много. Хотя в четырёх прошлых очных встречах сверхголевым получился лишь матч 23 апреля, со счётом 6:3 тогда победил «Эдмонтон». Правда, для «Колорадо» он уже ничего не решал. При этом в 10 битвах шесть раз побеждали именно «Эвеланш». Преимущество небольшое, но всё же есть.

Думается, в стартовой игре серии на своём льду «Колорадо» сумеет обыграть гостей. Причём в основное время. У хозяев все четыре звена работают и помогают добывать результат. У «Эдмонтона» же в основном игру делает первое звено. Коэффициент на победу хозяев неплохой — 1.93. Гости, конечно, постараются навязать свою игру, но это уже не «Калгари», а лидер Западной конференции и один из лидеров всего регулярного чемпионата НХЛ.

«Колорадо» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на 1-й матч 1/2 финала плей-офф НХЛ 1 июня 2022 года

«Эдмонтон» неожиданно прошёл в финал конференции. Впереди «Колорадо», который играет очень мощно, на классе и показывает характер. Не первый год выходит в плей-офф. Мотивации пройти дальше не занимать обеим командам, но по глубине и мастерству состава всё-таки хозяева в плюсе. Думается, в первом матче имеют все шансы победить.

Ставка: победа «Колорадо» в основное время за 1.93.

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