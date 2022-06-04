Португалия — Швейцария. Криштиану Роналду будет сильно удивлён

Нападающий не забивает за сборную пять матчей кряду, но хочет претендовать на победу в турнире. Что-то не сходится.

5 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Португалия — Швейцария. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех швейцарцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Португалия — Швейцария (05.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 5 июня запланированы девять встреч второго тура. В одной из них на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне померяются силами Португалия и Швейцария. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии сыграла вничью с Испанией (1:1). Встреча проходила полностью под диктовку испанцев. Португальцы на порядок реже владели мячом и нанесли меньше ударов. От поражения спаслись не без удачи. Сравнял счёт на 82-й минуте полузащитник «Браги» Рикарду Орта.



Стоит отметить, что встреча стала для него дебютной за главную национальную команду. Ранее хавбек выступал за сборную только на молодёжном уровне. Появления Орты на поле и пребывание Криштиану Роналду на скамейке запасных большую часть матча — не что иное, как эксперименты Фернанду Сантуша.

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Впрочем, спонтанными и опрометчивыми решения наставника назвать язык не повернётся. Точечные изменения добавили в игру португальцев свежести и привнесли в коллектив здоровую конкуренцию. Неплохой итоговый результат — приятный бонус. Пусть и добыт он был не без везения.

Однако помогут ли эксперименты добывать хорошие результаты регулярно? Лидер португальцев пребывает в плохом тонусе, о чём свидетельствует отсутствие голов пять встреч кряду на международной арене. Моральный настрой Роналду, как и его сокомандника — Бруну Фернандеша, определённо далёк от идеального.



Дело в том, что португальцы провели не лучший сезон на клубном уровне. Их «Манчестер Юнайтед» закончил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и не преуспел в других соревнованиях. Безусловно, состав сборной на этом не заканчивается. В арсенале есть талантливый Рафаэл Леау, Рубен Невеш, Андре Силва и другие. Но в их игре на международной арене пока видна нестабильность.

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Сборная Швейцарии обладает меньшими ресурсами, но к аутсайдерам точно не относится. Относительно минувшего столетия команда заметно прибавила. Об этом свидетельствует и отсутствие поражений в восьми турах квалификации ЧМ-2022 при ничьих с Италией (0:0 и 1:1) и Северной Ирландией (0:0). В остальных матчах, к слову, одержала уверенные победы.



Таким образом, швейцарцы добыли путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля, оставив самих итальянцев не у дел. Также не стоит забывать об успехах на Евро-2020. Как мы помним, команде удалось добраться до 1/4 финала, где обидно уступила Испании (1:1, по серии пенальти 1:3). Зато на стадии 1/8 финала турнира была обыграна мощная Франция (3:3, по серии пенальти 5:4).



А вот в текущем розыгрыше Лиги наций сборная Швейцарии стартовала не лучшим образом. В матче первого тура потерпела поражение от Чехии (1:2). С другой стороны, закономерным итог назвать нельзя. Подопечные Мурата Якина выиграли по всем параметрам, кроме счёта. Банальное невезение. Гол Джибриля Соу в свои ворота лишь подтверждает данную догадку.

При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, смотрится Х2 за коэффициент 2.22. Дело тут ещё в том, что португальцы с трудом квалифицировались на предстоящий розыгрыш чемпионата мира в Катаре. На групповом этапе потерпели поражение от Сербии (1:2), также сыграли вничью с Ирландией (0:0) и сербами (1:1). Ждать от них сейчас доминирующей игры не приходится.

Криштиану Роналду, конечно, считает хорошей новостью ничейный результат со сборной Испании в матче прошлого тура. Набранные очки в такой важной игре, по мнению португальца, возраждают амбиции команды, которая стала первой победительницей турнира в истории. Однако, на наш взгляд, нападающему после игры со Швейцарией придётся пересмотреть свои взгляды на ситуацию.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Португалия — Швейцария 5 июня 2022 года

Сборная Португалии находится не в лучшем тонусе, как и её лидер — Криштиану Роналду. Главный тренер вынужден вносить коррективы в игру своих подопечных. Какова вероятность того, что в следующий раз изменения не пойдут во вред? Швейцария сумела дать мощный отпор Италии в квалификации ЧМ-2022 и пошуметь на Евро-2020. Несмотря на скромные резервы, коллектив выглядит очень бойко. Поражение от Чехии — банальное невезение. Гости выглядят в чём-то даже поинтереснее. Думается, как минимум не проиграют.



Ставка: Швейцария не проиграет за коэффициент 2.22.

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