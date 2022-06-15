Ласло Джере — Карен Хачанов. Даниил Медведев не единственный, кем можно гордиться

16 июня Ласло Джере и Карен Хачанов сыграют во втором круге турнира в Галле. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова, коэффициент на победу россиянина составляет 1.14. На успех Джере можно поставить в букмекерских конторах за 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-500 в Галле Ласло Джере — Карен Хачанов 16 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга турнира в Галле Ласло Джере — Карен Хачанов получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.76, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.07. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го круга ATP-500 в Галле Ласло Джере — Карен Хачанов (16.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле понемногу набирает обороты. 16 июня состоится матч второго круга, в котором померяются силами Ласло Джере и Карен Хачанов. На предыдущей стадии серб одолел Генри Сквайра, а россиянин одержал победу над соотечественником — Асланом Карацевым.

Противостояние Джере и Сквайра получилось недолгим. 21-летний немец при счёте 3:4 принял решение сняться с турнира. Можно сказать, что сербскому теннисисту повезло. Попадись соперник посильнее, вероятно, мы бы говорили сейчас о другом участнике текущего розыгрыша ATP-500 в Галле.

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Безусловно, Ласло не относится к простакам. Неоднократно он создавал проблемы именитым оппонентам и добирался до финальных стадий в различных соревнованиях. В феврале 2019 года даже стал победителем престижного грунтового турнира в Рио-де-Жанейро. Однако в нынешнем сезоне успехи спортсмена пока не внушают доверия.



Пожалуй, единственным хорошим результатом, которого добился Джере в этом году, является выход в полуфинал ATP-250 в Марракеше. Хотя и он был добыт не без везения. Попалась достаточно лёгкая турнирная сетка, состоящая из ветерана Малека Жазири и двух совсем молодых теннисистов — Иржи Легечки и Лоренцо Музетти.

В большей части других соревнований Ласло не удавалось миновать даже первый круг. Причём как в одиночном разряде, так и в парном. Не помогло и то, что практически все поединки проходили на удобном для него грунтовом покрытии. Предстоящий же матч состоится на траве, где за всю карьеру серб провёл всего 10 официальных встреч. Семь из них, к слову, проиграл.



А вот Карен Хачанов пока демонстрирует хороший теннис на траве. В недавнем розыгрыше Хертогенсбосха россиянин дошёл до 1/4 финала, где в упорной борьбе уступил девятой ракетке мира — Феликсу Оже-Альяссиму. Также обыграл в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Галле Аслана Карацева, который с недавних пор тренируется под руководством опытного Бориса Собкина.

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Любопытно, ведь трава не является любимым покрытием Карена. Спортсмен предпочитает грунтовые корты, на которых и добился своих лучших результатов. Как бы там ни было, в Галле у него есть отличная возможность побороться за попадание в решающие игры. Дело в том, что бóльшая часть лидеров мирового рейтинга не стала заявляться на турнир, дабы накопить силы на Уимблдон-2022.



Хачанов предстоящий розыгрыш турнира «Большого шлема», к сожалению, пропустит, так как организаторы приняли решение не допускать к участию всех российских и белорусских спортсменов. Впрочем, это наверняка лишь добавит мотивации Карену преуспеть на других турнирах. Выкладываться, кроме как в них, больше негде.



В текущем сезоне россиянин пока не становился чемпионом, хотя доходил до финала Аделаиды-1 и полуфиналов в Дохе и Белграде. В последнем случае путь к финалу преградил сам Новак Джокович. Карен выиграл у 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» первый сет 6:4, но затем серб включился и взял оставшиеся два — 6:1 и 6:2.

У Джере нет столь богатого опыта выступлений, как у Джоковича. Ко всему прочему, для Ласло турнир в Галле — наверняка лишь подготовка к предстоящему розыгрышу Уимблдона, который также состоится на траве. Выкладываться по полной попросту нет смысла. Да и получится ли? Теннисист толком не имеет игровой практики на данном покрытии.



А вот для Хачанова текущий розыгрыш в Галле является одной из немногих возможностей побороться за победу. Россиянин наверняка будет мотивирован и сконцентрирован на достижении успеха. Ждём от него хорошего тенниса и уверенной быстрой победы. Возьмём П2 + тотал меньше 22.5 гейма за коэффициент 1.75

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Галле Ласло Джере — Карен Хачанов 16 июня 2022 года

Ласло Джере повезло пробраться во второй круг соревнований. Сербский спортсмен не лучшим образом проводит сезон и имеет откровенно плохую статистику выступлений на траве. Чего не скажешь о Карене Хачанове, который добрался до 1/4 финала в Хертогенсбохе и справедливо обыграл Аслана Карацева в матче первого круга в Галле. У россиянина на порядок больше мотивации преуспеть на турнире и лучше тонус в целом. Думаем, он без проблем победит.



Ставка: победа Карена Хачанова и тотал меньше 22.5 гейма за 1.75.

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