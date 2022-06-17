БАТЭ — «Ислочь». В чемпионате Беларуси без изменений

18 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь». Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Ислочи» оценивается аналитиками в 9.10. Поставить на ничью можно за 5.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь» 18 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76. На гол БАТЭ дают коэффициент 1.05, а гол «Ислочи» оценивается за 1.80. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь» (18.06.2022)

После трёхнедельной паузы на игры национальных сборных возобновляется проходящий по системе «весна-осень» чемпионат Беларуси. Центральным матчем 11-го тура станет противостояние БАТЭ и «Ислочи», которые занимают первое и шестое место в турнирной таблице соответственно.

Лидирующее положение БАТЭ, достаточно привычное во времена, когда команда шумела в еврокубках, в текущем сезоне является некоторой неожиданностью. Борисовчане вот уже три года подряд не могут вернуть себе чемпионское звание, принадлежавшее им безраздельно 13 сезонов подряд.

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Неудачные выступления в еврокубках больно ударили по наполняемости бюджета клуба, из-за чего он больше не может позволить себе жить на широкую ногу при формировании состава команды. Финансовые обстоятельства существенно отразились на БАТЭ в текущем сезоне.

Стартовый состав борисовчан всё ещё остаётся достаточно сильным по меркам белорусского чемпионата. Однако скамейка запасных на 80% состоит из вчерашних дублёров, с которыми, впрочем, тренер Александр Михайлов хорошо знаком. Ведь многих из них он тренировал в двух предыдущих сезонах, будучи наставником молодёжной команды.

Лидерами БАТЭ являются габаритный центральный защитник Яков Филипович, полузащитник и капитан Станислав Драгун, а также Неманья Милич, который в этом сезоне вынужденно играет на позиции центрального нападающего. Но лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник – исландец Виллюм-Тор Виллюмссон.

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И это, пожалуй, лучше всего характеризует атакующую игру команды, в которой игроки центра поля несут больше всего угрозы при построении организации нападения. Примечательно, что оба опорника в стартовом составе – Виллюмссон и Валерий Бочеров – являются штатными исполнителями стандартов.



В Высшей лиге в текущем сезоне БАТЭ не проиграл ни разу за стартовые девять игр: семь побед и две ничьих. Последний раз к моменту летней международной паузы борисовчане не имели за плечами ни одного поражения в чемпионате аж в 2015 году. Давненько.

Впрочем, поражения в этом сезоне у БАТЭ всё-таки были. Любопытно, что оба случились в кубковых матчах. К сожалению для борисовских болельщиков, одно из них пришлось на финал Кубка Беларуси, который состоялся 21 мая. Получилось болезненным, пришлось уступить «Гомелю» (1:2), хотя даже открыли счёт.

С другой стороны, БАТЭ является второй из самых забивающих команд в чемпионате Беларуси с показателем 2,11 гола в среднем за матч. При этом команда обладает самой надёжной обороной. За девять туров было пропущено всего четыре мяча, два из которых влетело в ворота Андрея Кудравца в «белорусском класико» с минским «Динамо».

«Ислочь», в отличие от БАТЭ, никогда не играла в еврокубках, если не считать выход в финальную часть и бронзовые медали Кубка регионов УЕФА в 2013 году. Это такое соревнование, в котором участвуют чемпионы национальных любительских турниров. Строго говоря, гордиться тут особо нечем.

За шесть сезонов, прошедших с момента дебюта в Высшей лиге в 2016 году, ближе всего к выходу в еврокубки «волки» были в 2019-м, когда им удалось занять пятое место. Кроме того, команда пошумела также в 2021 году. Тогда сумела добраться до финала Кубка Беларуси, но уступила как раз БАТЭ.



Статус андердога и возмутителя спокойствия претерпел для «Ислочи» некоторые изменения в начале 2021 года, когда бюджет клуба значительно уменьшился, а главной стратегией владельцев клуба стало развитие игроков с целью их последующей продажи. Для этого в команду был приглашён молодой тренер Артём Радьков, который провёл три с половиной сезона в структуре другого клуба, работающего с такой же бизнес-моделью – в «Энергетике-БГУ».

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Радьков позаимствовал у главы тренерского штаба «Энергетика» — Анатолия Юревича — многие методы работы. В том числе включающие ранний выход из отпуска, насыщенную предсезонную подготовку и интенсивные тренировки, основной целью которых является развитие физической выносливости. Однако сильных улучшений пока нет.

Стабильностью результатов новая «Ислочь» похвастать пока не может. За 45 официальных матчей под руководством Радькова было одержано 13 побед, 12 игр завершились вничью и ещё 20 встреч «волки» проиграли. В текущем сезоне процент побед немного выше – «Ислочь» выиграла четыре из 10 игр в 2022 году, при этом все четыре победы случились за последние шесть матчей.



Что касается игр с оппонентами, находящимися в топе турнирной таблицы, то из команд первой пятёрки «Ислочь» сыграла уже с тремя и добилась отличных результатов. «Энергетик-БГУ» и «Минск» были обыграны со счётом 2:1 и 2:0 соответственно, а прошлогодний чемпион «Шахтёр» после матча с «волками», который закончился со счётом 1:1, лишился главного тренера.



Среди игроков «Ислочи» выделяется опорник Руслан Лисакович. Как и его старший брат – нападающий «Рубина» Виталий Лисакович – Руслан вызывался в прошлом году в национальную сборную Беларуси. Лучшими бомбардирами команды являются Даниэль Созах и 19-летний талант Герман Барковский.



Лучше всего сравнение БАТЭ и «Ислочи» характеризует наличие игроков сборных. Из состава борисовчан в июньскую международную паузу было вызвано пять футболистов в национальную сборную Беларуси и один – в молодёжную. Из состава «Ислочи» выступать за молодёжную были приглашены сразу четыре футболиста, а вот на взрослом уровне в международных матчах сыграл только нападающий сборной Нигера Даниэль Созах.

«Ислочь» может себе позволить играть в быстрый и смелый футбол без оглядки на собственные ворота. В этом сезоне в восьми из 10 матчей с участием «волков» забивали обе команды. Обе команды забивали и в пяти из шести последних официальных матчей между БАТЭ и «Ислочью». Ставка «обе забьют» оценивается с неплохим коэффициентом 2.03. Думается, стоит попробовать и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч белорусской Высшей лиги БАТЭ – «Ислочь» 18 июня 2022 года

«Ислочь» для БАТЭ долго слыла неудобным соперником. В истории противостояния команд был период, когда борисовчане не могли обыграть «волков» шесть матчей подряд. Теперь же борисовчанам противостоит совсем другой клуб с множеством молодых футболистов, а матчи жёлто-синих с минчанами складываются в основном удачно и с обилием голов. Любопытно, что восемь матчей подряд, включая товарищеские спарринги, БАТЭ не проигрывает «Ислочи». При этом в каждой забивали обе команды. Ожидаем подобного исхода и от предстоящей игры.



Ставка: БАТЭ не проиграет и обе забьют за 2.65.

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