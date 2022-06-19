Словакия — Италия. Подвиг Роберто Манчини на Евро-2020 вдохновит итальянскую молодёжь

21 июня состоится матч ЧЕ-2022 U19 Словакия — Италия. Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех словаков оценивается в 7.80. На ничью дают коэффициент 5.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч U19 ЧЕ-2022 Словакия — Италия 21 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что игра молодёжного ЧЕ-2022 Словакия — Италия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.51. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.63. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч молодёжного ЧЕ-2022 Словакия — Италия (21.06.2022)

После завершения интригующих противостояний Лиги наций внимание любителей футбола переключилось на европейское первенство команд U19. Словакия принимает финальную часть турнира. Восемь лучших команд Европы разделены на два квартета. В полуфинал пройдут сборные, которые по итогам групповой стадии займут первое и второе места.

Команды Словакии и Италии сыграют 21 июня. В ходе жеребьёвки эти сборные попали в группу А, где компанию им составили французы и румыны. Состав ровный, поэтому в каждом матче борьба идёт на пределе. Молодые игроки стараются продемонстрировать максимум возможностей, чтобы привлечь внимание тренерского штаба главной команды и скаутов богатых европейских клубов.

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Словакия неудачно стартовала на турнире. В первом матче хозяева чемпионата играли с Францией. Болельщики оказалась шокированы крупным поражением подопечных Альберта Руснака со счётом 0:5. Игра прошла полностью под контролем «трёхцветных»: они действовали на высоких скоростях и задавили соперника прессингом. Владели мячом 66% игрового времени и нанесли по воротам Филипа Балажа 24 удара.

Словаки выбрали для первой игры молодёжного чемпионата Европы — 2022 схему с четырьмя защитниками и двумя опорными хавбеками. Судя по тактической расстановке, они планировали сдерживать атаки соперника в центре, выдавливая на фланги.

В центре защиты у словаков играют рослые футболисты, которые уверенно чувствуют себя в верховой борьбе. Однако, как можно понять, план тренерского штаба полностью провалился, поскольку соперник раз за разом вскрывал их оборону именно через центральную зону.

Сборная Италии U19 пробивалась в финальную стадию через серьёзную квалификацию, в отличие от словаков, получивших путёвку на правах страны-организатора. На первом этапе они соперничали со сверстниками из Исландии, Литвы и Словении. Выиграли три игры из трёх, заняли первое место и получили право пройти во второй этап отборочных соревнований.

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Жеребьёвка второго этапа квалификационного турнира определила команду Италии в сложную группу. Пришлось сыграть с Германией, Финляндией и Бельгией. Команда под управлением Кармине Нунциаты справилась с поставленной задачей. Записала в актив семь очков (две победы и один ничейный исход). Вничью сыграла со сборной Германии (2:2), а обыграла Финляндию (4:0) и Бельгию (2:0).

В большинстве матчей итальянцы действовали по схеме с тремя защитниками и активными крайними полузащитниками. Лучшим бомбардиром сборной стал футболист швейцарского клуба «Цюрих» Вилли Ньонто. На счету 18-летнего форварда пять забитых мячей и две результативные передачи. Он отличается великолепным голевым чутьём, умением вести силовую борьбу и уникальным дриблингом. Тем не менее в окончательную заявку на ЧЕ-2022 U19 Вилли не попал.

В центре поля ведущая роль у хавбека туринского «Ювентуса» Фабио Миретти. Полузащитник регулярно появляется на поле в матчах Серии А. Макс Аллегри доверяет молодому таланту и видит его одним из стержневых игроков «старой синьоры». В ходе отборочного турнира Миретти забил три мяча и отдал две результативные передачи. В первом матче Фабио остался на скамейке запасных.

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Во встрече первого тура Италия U19 сыграла с румынами и одержала победу со счётом 2:1. Несмотря на разницу в один мяч, игровое преимущество итальянцев оказалось большим. Владели мячом 67% времени и нанесли по воротам оппонента 25 ударов, из которых в створ пришлись 10. Несмотря на отсутствие нескольких ведущих футболистов, Нунциата сумел подобрать идеальное сочетание в полузащите.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но до опасных моментов дело доходило редко. Основные события противостояния развернулись во второй 45-минутке. Счёт открыл Томмазо Бальданци, откликнувшийся на передачу защитника «Ювентуса» Габриеле Мулацци. Окончательно добил румын хавбек «Ромы» Кристиан Вольпато на 68-й минуте.

Сборная Италии уверенно начала групповую стадию турнира и показала оптимальное командное взаимодействие. В её составе действуют талантливые исполнители, которые привыкли брать на себя ответственность за результат. Словакам прежде всего не хватает опыта игры на высоком уровне, что, вероятно, скажется на итоговом результате важной встречи. На наш взгляд, Ф2 (-1.5) за 2.07 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2022 U19 Словакия — Италия 21 июня 2022 года

Сборная Италии уверенно стартовала и показала хорошее взаимодействие. Плюс в составе есть талантливые исполнители. У словаков хуже и с тем, и с другим. Плюс не хватает опыта. Думается, кроме уверенной победы гостей, что-то здесь увидеть будет трудно.

Ставка: победа Италии U19 с форой (-1.5) за коэффициент 2.07.

Прогноз на матч Словакия — Италия с коэффициентом 3.15.

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