Даниил Медведев — Аслан Карацев. Скандал с женой и тренером позади, но нужно исправляться

22 июня Даниил Медведев и Аслан Карацев сыграют во втором круге турнира АТР-250 на Мальорке. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.12. На успех Карацева можно поставить в букмекерских конторах за 6.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-250 на Мальорке Даниил Медведев — Аслан Карацев 22 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч второго круга турнира на Мальорке Даниил Медведев — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.82, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.98. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз на матч 2-го круга ATP-250 на Мальорке Даниил Медведев — Аслан Карацев (22.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке понемногу набирает обороты. 22 июня состоится матч второго круга, в котором померяются силами Даниил Медведев и Аслан Карацев. От матчей первого раунда Даня был освобождён. Аслан же на предыдущей стадии турнира обыграл Хауме Мунара.

Для Медведева предстоящий турнир третий на траве в этом месяце. В двух предыдущих удалось добраться до решающих матчей, но пополнить коллекцию трофеями не удалось. В Нидерландах он сенсационно уступил юному местному спортсмену — Тиму ван Рейтховену. А в Германии проиграл опытному Хуберту Хуркачу.



Удивительно, ведь к финальным противостояниям Даниил шёл уверенным шагом. Без особого труда обыгрывал самых неудобных для себя оппонентов, в том числе опытного испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута в матче 1/4 финала ATP-500 в Галле. Встреча закончилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

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Однако в матчах с ван Рейтховеном и Хуркачем мы увидели от Дани совсем другую игру. Складывалось впечатление, будто спортсмен эмоционально не готов. Подтверждает данную догадку и внутренний скандал, случившийся во время финала соревнования в Германии.

Проиграв очко в битве с поляком, россиянин выместил злость на собственной ложе, где сидели жена Даша и тренер Жиль Сервара. Теннисист по ходу матча что-то крикнул в их сторону. Наставник тут же собрал вещи и ушёл с трибун. Конечно, Даня извинился после перед супругой в медиа, но ситуация с тренером остаётся неизвестной.



Судя по всему, у Медведева появился комплекс финалов. Спортсмен упустил уже пять титулов кряду. С другой стороны, это не помешало ему вернуть звание первой ракетки мира и подняться на шестое место в чемпионской гонке ATP. Кроме того, как мы помним, Даня является действующим победителем турнира на Мальорке. Удастся ли защитить титул?



Аслан Карацев, в свою очередь, до Мальорки принял участие только в одном травяном турнире — в Галле. Хороших результатов достичь не получилось. Вылетел, потерпев поражение в противостоянии первого круга от соотечественника — Карена Хачанова. В первом сете удалось дотянуть до тай-брейка, где он оказался удачливее. Но в двух других не сумел навязать оппоненту борьбу.

В текущем розыгрыше турнира ATP-250 на Мальорке Аслан стартовал получше, но победу над профильным грунтовиком Хауме Мунаром добыл не без труда. Противостояние длилось 1 час 50 минут. Карацев дважды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал только три брейк-пойнта из шести. К счастью, испанец реализовал ещё меньше — только один брейк-пойнт из восьми заработанных.

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Нынешний сезон в целом складывается у Аслана далеко не лучшим образом. После победы на ATP-250 в Сиднее и поражения в матче третьего круга Australian Open от Адриана Маннарино теннисист угодил в чёрную полосу. За 18 матчей во всех официальных соревнования в одиночном разряде одержал только четыре победы.



Возможно, в будущем спортсмен вернётся в хорошую форму. Предпосылки к этому имеются. После недавней неудачи на «Ролан Гаррос» Карацев расстался со своим немецким наставником и стал тренироваться с заслуженным тренером России Борисом Собкиным. Однако пока теннис Аслана далёк от идеального. Слишком уж много ошибок.



Думаем, в этот раз можно взять победу Медведева + тотал меньше 21.5 гейма за коэффициент 1.90. Дело ещё в том, что Даниил любит травяное покрытие и имеет богатый опыт выступлений на нём. В этом году, в частности. Аслан же провёл за всю карьеру только 11 матчей на траве и лишь в трёх из них добыл победы.

С финальными встречами у Медведева в этом сезоне проблемы. Однако на других стадиях он стабильно брал верх, радуя качественным теннисом. Конфликт с тренером из-за событий в финале ATP-500 в Галле, вероятно, уже улажен. Ждём от лучшего в мире теннисиста уверенной победы.

Прогноз и ставка на матч АТР-250 на Мальорке Даниил Медведев — Аслан Карацев 22 июня 2022 года

Даниил Медведев на пути к финалам в Хертогенбосхе и Галле одерживал уверенные победы даже над неудобными для себя оппонентами. В предстоящем матче он выглядит явным фаворитом. Аслан Карацев проводит не лучший сезон и, в отличие от Дани, имеет скромный опыт выступлений на травяных кортах. Если уж профильного грунтовика обыграл с трудом, то лучшему теннисисту мира тем более вряд ли сумеет что-либо противопоставить.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 21.5 гейма за 1.90.

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