Англия — Сербия. Бесплатный урок для Кейна, Грилиша и Фодена

22 июня состоится матч ЧЕ-2022 U19 Англия — Сербия. Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех сербов оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч U19 ЧЕ-2022 Англия — Сербия 22 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что игра молодёжного ЧЕ-2022 Англия — Сербия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.12. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч молодёжного ЧЕ-2022 Англия — Сербия (22.06.2022)

Набирает обороты молодёжный чемпионат Европы в Словакии. Восемь команд в ожесточённой борьбе выявят нового чемпиона, который сменит на троне сборную Испании. «Красная фурия» не попала в финальную часть первенства, провалив отборочный турнир. Несмотря на этот прискорбный для испанцев факт, состав групп серьёзный, что обещает интригу в каждой игре. Первый тур доказал, что уровень молодёжных команд постоянно растёт.

22 июня второй матч на ЧЕ-2022 проведут молодёжки Англии и Сербии. Родоначальники футбола входят в число фаворитов и решительно настроены повторить успех 2017 года. Тогда они выиграли титул. Сербия традиционно собрала перспективную молодёжь, которая играет азартно — в атакующем стиле. От встречи таких команд всегда стоит ждать большого количества забитых мячей.

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Англичане подошли к групповому этапу в хорошей форме. С первой игры доказывают свой статус фаворита. Сборная Австрии на своей шкуре почувствовала всю мощь атакующей машины «трёх львов». Хотя встреча завершилась победой Англии со счётом 2:0, в ворота австрийцев должно было влететь минимум на три мяча больше.

На стартовую встречу наставник англичан Иан Фостер выбрал схему с одним нападающим. На острие атаки вышел габаритный форвард «Тоттенхэма» Дейн Скарлетт, которого уже называют преемником Гарри Кейна как в клубе, так и в сборной. Он-то и стал головной болью для австрийцев, измотав их оборону до предела.

Скарлетт стал соавтором первого гола сборной Англии, когда в штрафной скинул мяч на хавбека «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеку. Тот не оставил шансов голкиперу соперника. Во втором тайме уже Карни отдал результативную передачу Алфи Девайну, установившему окончательный счёт в матче.

Англичане играли легко, создали много опасных моментов. Реализация оставляла желать лучшего, но сказывалось давление. Стоит предположить, что ко второй встрече тренерский штаб «трёх львов» учтёт ошибки, и болельщики увидят больше забитых мячей. Тем более что стиль сербов идеально подходит. Австрийцы действовали строго от обороны, а будущий соперник сборной Англии сам любит атаковать.

Родоначальники футбола в восьми из девяти последних матчей забили в ворота соперника минимум два гола. Единственная сборная, которая удержала свои ворота на замке — Швейцария. Португальцев, шведов и бельгийцев молодёжка Англии огорчила двумя мячами, Мексика и Ирландия получили по три. Четыре гола записали в актив подопечные Фостера в играх с Андоррой и Арменией.

Александар Йович собрал под знамёна сербской молодёжки талантливых игроков. У них снова появилось яркое поколение атакующих футболистов, которым прогнозируют большое будущее. Тактическая схема команды подразумевает контроль мяча с обостряющими передачами через центр обороны соперника. Хотя в игре первого тура с Израилем сербы пробовали атаковать через фланги.

Сербы традиционно начали матч активно, уже на восьмой минуте открыв счёт. Точным ударом отметился главная звезда атаки — Марко Лазетич. Нападающему «Милана» очень хотелось показать себя во всей красе, поэтому он задёргал оборону Израиля рывками и дриблингом. Но долго вести в счёте не позволили защитники сербов. Они привезли гол в свои ворота, и страсти на поле стали разгораться.

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Соперники постоянно обменивались опасными атаками и часто нарушали правила. На две сборные пришлось 27 фолов, что вылилось в несколько опасных штрафных ударов. До поры до времени вратари спасали свои команды от верного гола. Во втором тайме сценарий матча изменился мало, футболисты атаковали практически без пауз.

Удивительно даже, но сборная Израиля была ближе к победе. Израильская молодёжь забила за 15 минут до конца основного времени встречи и практически праздновала победу. Однако защитник номинальных хозяев — Стефан Лекович — восстановил равновесие в добавленное ко второму тайму время.

Сербы действуют в высоком темпе и с ярко выраженным акцентом на атаку. Достаточно взглянуть на последние их результаты, чтобы найти тому подтверждение. В восьми из последних девяти игр с участием сербов зрители увидели минимум три забитых мяча. Причём пропускают подопечные Йовича с пугающей регулярностью — только в одной из этих встреч сохранили ворота в неприкосновенности.

Кроме того, очные матчи будущих соперников на молодёжном Евро только подтверждают тенденцию. На ЧЕ-2008 сербы выиграли со счётом 4:1, а через четыре года англичане взяли реванш — 2:1. Как видно, в каждом случае забивали обе стороны, а тотал превышал 2.5 мяча. На наш взгляд, вполне стоит ожидать такого же сценария и теперь.

В составах сборных Англии и Сербии выделяются талантливые футболисты группы атаки. На их сильных качествах во многом завязаны тактические схемы команд. Стоит предположить, что сборные не откажутся от своих принципов и теперь, а болельщиков ждёт результативная встреча с забитыми мячами в ворота каждой из команд. Ставка «тотал больше 2.5 мяча + обе забьют» за 1.99 заслуживает внимания.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2022 U19 Англия — Сербия 22 июня 2022 года

Сборная Англии уже доказала обоснованность своих претензий на титул, обрушив шквал атак на ворота австрийцев. Не отсиживались в обороне и сербы, поскольку обладают талантливыми исполнителями в линии нападения. От столкновения таких амбициозных команд стоит ждать яркой игры. Думается, соперники забьют на двоих минимум три гола и при этом обменяются забитыми мячами.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 1.99.

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