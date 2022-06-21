«Тампа-Бэй» — «Колорадо», 4-й матч. На 7:0 и 6:2 великолепный Кубок Стэнли не закончится

23 июня состоится четвёртый матч серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Эвеланш» также доступен в букмекерских конторах за 2.45.
Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова.
Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 23 июня 2022 года
Букмекеры не сомневаются, что четвёртый матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 23 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Поставить на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.50. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.20.
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и анализ четвёртого матча финала Кубка Стэнли (23.06.2022)
На 23 июня в Национальной хоккейной лиге запланирован четвёртый матч финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Он пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Колорадо». Джон Купер один матч отыграл, но рано говорить о переходе инициативы в руки «Тампы».
Третий матч серии для хозяев получился отменным — обыграли соперников со счётом 6:2, отомстив в какой-то мере за 0:7 во второй встрече. Постаралась вся команда. Нападение наконец-то выдало классную игру, реализовав 18,75% из 32 бросков. Дарси Кемпера в середине встречи после пропущенных пяти шайб заменили на Павла Францоуза, который пропустил ещё один раз.
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Хотя «Колорадо» и нанёс 39 бросков по воротам Андрея Василевского, но реализовал лишь 5,13%. Василевский отразил 37 бросков. В этот раз нападение «лавин» кусало локти. Валерий Ничушкин мог открыть счёт уже на пятой минуте, но после видеопросмотра арбитры зафиксировали офсайд. Впрочем, Габриэль Ландеског долго не сожалел — спустя три минуты сам открыл счёт.
Однако далее гости пропустили две шайбы с разницей в 111 секунд. Во втором периоде Ник Пол упрочил преимущество «Лайтнинг». Габриэль Ландеског ответил на это вторым своим голом, но более гости в матче не отличались. Зато Никита Кучеров и Виктор Хедман отдали по две голевые передачи, а Стивен Стэмкос заработал 1+1. Третий период прошёл без голов.
В третьей встрече нападение хозяев переиграло гостей почти в одну калитку. Также большую роль сыграл вратарь. Теперь разница во вратарской линии перед глазами, для «Колорадо» это тревожный звонок. Плюс «Тампа-Бэй» на своём льду проиграла лишь один раз за 10 матчей в этом плей-офф и, кажется, воспряла духом после унизительных 0:7 во второй битве финала.
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Даже букмекеры на четвёртый матч дают равные шансы командам на победу. В целом логично. Хозяева постараются забрать вторую игру дома, так что Джареду Беднару придётся придумать, как снова обыграть Василевского. На наш взгляд, в четвёртой встрече стоит ждать много голов, тем более что соперники меньше семи пока не забрасывали на двоих в финальной серии.
А вот утверждать, что «Колорадо» имеет перевес после такой игры, мы бы уже не стали. «Молнии» мастеровитые и опытные, состав подобран интересный. Есть как старые, опытные ребята, так и более молодые, горячие. У гостей же с этим тоже всё неплохо, но два Кубка Стэнли подряд они не брали. Хотя начало серии «Эвеланш» выдали просто шикарное, здесь им хвала и почёт.
Ехать домой при счёте 2-2 в серии совсем не хочется, но и «Тампа» при 1-3 будет не в лучшем положении, а потому постарается снова выиграть. Мы бы в четвёртой игре рассмотрели ставку «1Х + тотал больше 5.5 шайбы» за коэффициент 2.70. Дома «Лайтнинг» чувствуют себя уверенно. Хотя понятно, что «Эвеланш» не просто погостить приехали. Борьба ещё непременно наберёт градус.
Думается, в четвёртой игре лёгкой прогулки соперники друг друга не удостоят. Скорее, даже больше стоит ждать что-то схожее с первым матчем серии, где всё дошло до овертайма. Утверждать, что сейчас у одной из команд преимущество, точно не будем. Однако подопечные Джона Купера после 6:2 на эмоциональном подъёме и имеют все шансы как минимум не проиграть в основное время. Так что остановимся на комбинированной ставке. Перестрахуемся.
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 4-й матч финала плей-офф НХЛ 23 июня 2022 года
«Тампа-Бэй» дома без особых проблем разобралась с оппонентом в первой домашней игре серии, Андрей Василевский после 0:7 был на высоте. Статистика игр «молний» дома впечатляет, особенно в плей-офф. «Колорадо» придётся постараться, но и у них в составе есть мастеровитые ребята. Так что соперники друг друга стоят. И всё же в четвёртой игре мы бы проверили комбинированную ставку на то, что хозяева не проиграют через тотал больше.
Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет в основное время + тотал больше 5.5 шайбы за 2.70.
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