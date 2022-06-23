Даниил Медведев — Роберто Баутиста. Быть лучшим сложно

23 июня Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут сыграют в четвертьфинале турнира АТР-250 в Мальорке. Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.31. На успех Баутиста-Агута можно поставить в букмекерских конторах за 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-250 в Мальорке Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут 23 июня 2022 года

Аналитики считают, что матч третьего круга турнира в Мальорке Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.58, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.30. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ATP-250 в Мальорке Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут (23.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-250 в Мальорке набрал обороты. На 23 июня запланирован матч третьего круга соревнования, в котором померяются силами Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут. Любопытно, что за всю карьеру россиянин одержал лишь одну победу над испанцем при трёх поражениях.

Причём обыграть Баутиста-Агута Дане удалось совсем недавно, а именно в матче 1/4 финала ATP-500 в Галле. На руку сыграло покрытие корта и усталость оппонента. Как мы помним, на предыдущей стадии турнира Роберто отдал много сил для победы над голландским теннисистом — Таллоном Грикспором. Встреча длилась почти два часа.

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К предстоящему же противостоянию спортсмены подходят в обратных условиях. Для Медведева это уже третий травяной турнир в текущем месяце. В двух предыдущих удалось добраться до решающих матчей, но в обоих финалах уступил — Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу. Хватит ли физических и моральных ресурсов для того, чтобы дойти до финала соревнования в Мальорке и преуспеть?



Сомнения в этом появились у многих ещё во время финальной встречи в Германии, когда, уступив гейм поляку, россиянин не сдержал эмоций и что-то прокричал в сторону собственной ложи. Под раздачу попали жена и наставник. К счастью, теннисисту удалось урегулировать возникший внутренний конфликт, но неприятный осадок наверняка остался.

Затем последовало интервью, в котором Даня заявил о том, физически не готов демонстрировать свой лучший теннис. В качестве причины назвал перенесённую два месяца назад операцию по удалению грыжи. А ведь на Мальорке не самые благоприятные погодные условия — слишком жарко. Следовательно, требуются большие энергозатраты.



Имеющегося запаса сил Медведеву хватило для победы в матче второго круга соревнования над проводящим не лучший сезон соотечественником — Асланом Карацевым. Однако для достижения результата потребовалось три сета. Противостояние длилось 2 часа 19 минут, что очень немало. Пришлось проявить характер.

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А вот Баутиста-Агут к предстоящей игре подходит в полной боевой готовности. Путёвку в 1/4 финала турнира в Испании спортсмен получил автоматически ввиду травмы соперника — Ника Кирьоса. Австралиец повредил мышцы живота и снялся с соревнования, дабы поберечь здоровье для участия в грядущем розыгрыше Уимблдона.



Единственное, что может помешать местному 34-летнему теннисисту взять реванш у Даниила — травяное покрытие корта. Дело в том, что Роберто предпочитает грунт и хард. На последнем, к слову, он и одержал все три победы над Медведевым. Главным же достижением на траве остаётся выход в полуфинал Уимблдона в сезоне 2019 года.



С тех пор Баутиста-Агут не прибавил в навыках выступлений на данном покрытии. Наоборот, регрессировал. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Возраст берёт своё. Спортсмену нелегко конкурировать с более подвижными, молодыми игроками. От поражений зачастую спасает только опыт.



Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. С одной стороны, уверенная победа Даниила над испанцем в последней встрече, а также результаты на травяных кортах на дистанции, вселяют уверенность в его успех. С другой, первая ракетка мира находится не в самом лучшем тонусе.

Да и Роберто в домашних стенах при поддержке родных болельщиков наверняка захочет взять реванш. Сил навязать борьбу россиянину благодаря отдыху на предыдущей стадии соревнования должно хватить. Хорошим вариантом для ставки выглядит тотал больше 22.5 гейма за коэффициент 1.90. Также можно взять тотал больше 2.5 сета за 2.80.

Прогноз и ставка на матч АТР-250 в Мальорке Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут 23 июня 2022 года

Матч с Асланом Карацевым наверняка отнял у Даниила Медведева много энергии, как и участие в двух других травяных турнирах. Однако то, что россиянину удалось дойти до финала в каждом и одолеть одного из самых неудобных для себя оппонентов говорит о многом. Без боя лучший теннисист мира точно не сдастся, а то и вовсе победит. Роберто Баутиста-Агут тоже вряд ли станет скромничать на домашнем турнире. У испанца было время накопить силы ввиду технической победы на предыдущей стадии. Ждём от него и Дани упорного и интересного тенниса.



Ставка 1: тотал больше 22.5 гейма за 1.90.



Ставка 2: тотал больше 2.5 сета за 2.80.

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