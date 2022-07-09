Формула-1, Гран-при Австрии. Ночной кошмар Льюиса Хэмилтона наяву

10 июля на трассе «Ред Булл Ринг» пройдёт гонка Гран-при Австрии, 11-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки – в 16:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поставить на успех голландского гонщика «Ред Булл» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Победа его главного конкурента Шарля Леклера оценена в 3.40, тогда как шансы победителя предыдущего этапа в Сильверстоуне Карлоса Сайнса оценены в 12.00.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 Гран-при Австрии 10 июля 2022 года

Букмекеры не ожидают плотного сражения за победу: отрыв победителя больше семи секунд котируется за 1.65, а меньше семи секунд – за 2.10. На то, что отличится обладатель первого места на стартовой решётке, можно поставить за 1.60. Вероятность того, что по ходу гонки на трассе минимум один раз появится автомобиль, оценивается в 1.50.

Анализ и прогноз на гонку Формулы-1 Ред Булл Ринг в Шпильберге (10.07.2022)

К середине сезона-2022 Льюис Хэмилтон сохраняет чисто математические шансы на титул. Отыграть 88 очков отставания от лидера Макса Ферстаппена не поможет даже чудо, слишком уж велика пропасть между «Мерседесом» и «Ред Булл». Остаётся лишь рассчитывать на отдельные победы, но явно не в нынешний гоночный уикенд в Австрии.

«Серебряные стрелы» завалили первую половину сезона. Впервые с 2011 года команда не выиграла ни одной гонки за первые 10 этапов. Виной всему – неудачная концепция машины с узкими воздухозаборниками. Да и в целом конструкция, сильно подверженная дельфинированию. Пять подиумов за 10 гонок – так себе результат для команды, выигравшей восемь Кубков конструкторов подряд.



У Хэмилтона, помимо неконкурентоспособной машины, свои отдельные проблемы. В борьбе в середине первой десятки победитель 103 гонок растерял мотивацию. Отсюда и проигрыш молодому напарнику Джорджу Расселлу – 93:111 по очкам и 5:6 — по квалификациям. До девятой гонки сезона он лишь раз финишировал на подиуме, да и то случайно – благодаря двойному сходу «Ред Булла» в Бахрейне.



Конечно, бывали в карьере Льюиса тяжёлые сезоны. Как в 2009 году, когда он четыре гонки подряд не мог заработать очки. Но нынешний провал не идёт ни в какое сравнение, и, наверное, лучшее тому свидетельство — антирекорд. Впервые за 15 лет в Ф-1 британский гонщик по прошествии 10 этапов идёт без побед. Всё это похоже на кошмарный сон.

Конечно, надежда есть. Две недели назад на домашней трассе в Сильверстоуне титулованный гонщик «Мерседеса» на равных боролся за победу с пилотами «Феррари», а на предыдущем этапе в Монреале он финишировал на подиуме. Помогли обновления машины «Мерседес» и адаптивность Льюиса к трассам. Всё-таки в Канаде и Монреале он выиграл суммарно 15 гонок.



Всё бы хорошо, но теперь на очереди одна из самых нелюбимых трасс британского гонщика – «Ред Булл Ринг». В Шпильберге он выиграл всего дважды в десяти стартах. Да и на подиуме завершил лишь три из восьми остальных гонок. Квалификационный счёт с напарниками у него вообще там ужасный – 3:7!

Интересно, что в своё время с австрийской трассой так и не подружился другой семикратный чемпион — Михаэль Шумахер, по факту выигравший лишь один раз за шесть стартов. Есть нечто загадочное в «Ред Булл Ринге», что даже самые успешные гонщики своих поколений не могут вкатиться в трассу. Хотя она простая: четыре прямые, десять поворотов и сплошные жёсткие торможения.



К слову, в пятницу Хэмилтон в очередной показал, что «Ред Булл Ринг» – не его трасса. В квалификации к субботнему спринту британец попал в аварию, что с ним происходит крайне редко. Как итог – только девятое место на старте короткой субботней гонки. Кстати, со спринтами у него тоже не ладится: за четыре квалификационные гонки Льюис лишь один раз финишировал выше пятого места.



Безусловно, Хэмилтону и «Мерседесу» хотелось бы продолжить позитивную динамику, которая наметилась в двух последних гонках. Но «Ред Булл Ринг» – абсолютно неподходящая трасса для развития их прогресса. Особенно для Льюиса. В чём мы лишний раз убедились в квалификации. Да и формат уик-энда ему не совсем подходит.

К тому же, возможно, теперь на машине англичанина потребуется замена коробки передач, а это пять штрафных позиций на старте в воскресенье. Так что не факт, что получится отыграться после девятого места в пятничной квалификации. Отсюда ставки на предстоящую гонку — Льюис Хэмилтон финиширует ниже шестого места за коэффициент 3.00.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Австрии 10 июля 2022 года

В предстоящей гонке мы бы сделали ставку на то, что Льюис Хэмилтон финиширует ниже шестого места. Дело в том, что сезон гонщик, как и его команда, проводит не самый выдающийся. А австрийская трасса «Ред Булл Ринг» британцу крайне не подходит — на ней у пилота мало что получается. На наш взгляд, не получится и сейчас.



Ставка: Льюис Хэмилтон финиширует ниже шестого места за 3.00.