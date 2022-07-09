«Ростов» — «Краснодар». Главный тренер сборной России возьмёт реванш

10 июля состоится товарищеский матч «Ростов» – «Краснодар». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтением гостям: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Ростова» оценивается аналитиками в 2.85. Поставить на ничью можно за 3.30.

«Шахтёр» намерен судиться с ФИФА.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.71, а на тотал меньше 2.5 гола принимаются ставки за 2.08. На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.32, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.17. Гол в первые 10 минут предлагают рассмотреть за 4.10.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» (10.07.2022)

Российские клубы вступают в решающую стадию подготовки к новому сезону РПЛ, до старта которого немногим больше недели. В воскресенье на стадионе «Ростов Арена» состоится контрольная встреча между «Ростовом» и «Краснодаром», которые уже противостояли друг другу в конце июня. К слову, команда Александра Сторожука уверенно выиграла 2:0, хотя вполне могла рассчитывать и на более крупную победу.

Это поражение стало единственным для подопечных Валерия Карпина этим летом, хотя они провели вдвое больше товарищеских игр, чем предстоящий соперник. В пяти матчах жёлто-синие одержали четыре убедительные победы, при которых стабильно забивали не менее двух голов. Впрочем, нельзя не отметить уровень соперников. Помимо «Краснодара», были лишь представители ФНЛ и ФНЛ-2. Каждый, разумеется, уступал в классе.

Глушаков высказался о десятилетней серии «Спартака» без побед в Петербурге.

Тем не менее уровень оппозиции не отменяет качество игры самого «Ростова». Команда Карпина, очевидно, собирается доказать, что место в середине таблицы РПЛ в прошлом сезоне не соответствует амбициям клуба. Эксперты же, которые не видят ростовчан в первой пятёрке в новом сезоне, просто их недооценивают. На наш взгляд, удивить с приятной стороны «Ростов» ещё вполне может.

Разумеется, не последнюю роль в преображении должны сыграть трансферы. Клуб был достаточно активен на рынке летом, уже смог пополнить свои ряды несколькими яркими исполнителями. Один из главных приходов лета – Даниил Уткин, который перебрался как раз из «Краснодара». Как мы помним, в прошлом сезоне отличался исполнением штрафных ударов. Также стоит отметить Алексея Миронова, забившего победный мяч в товарищеской игре с получившим повышение «Факелом».

Однако атакующей мощи «Ростову» пока всё равно хватает не всегда. Сейчас клуб активно ведёт переговоры с московским «Динамо» о возвращении Николая Комличенко, который стал вторым бомбардиром команды в прошедшем сезоне. В эту предсезонку Карпину приходилось полагаться в основном на проверенных нападающих — Дмитрия Полоза и Али Соу. У каждого по два гола в активе.

У «Краснодара» проблем с составом гораздо больше, ведь клуб потерял многих легионеров. Сейчас в составе остаются лишь двое, но самое важное, что все они из обоймы лучших бомбардиров. Речь об Эдуарде Сперцяне и Джоне Кордобе. Терять таких исполнителей было бы особенно неприятно.

Агент Сафонов: не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру.

Вообще, у «быков» хватает потерь. Некоторые игроки ушли свободными агентами, как опытный белорусский защитник Александр Мартынович, перебравшийся в «Рубин». Про Уткина в «Ростове» уже рассказывали, пусть за него и были получены неплохие деньги. Последним же заметным трансфером на вход на данный момент стал пока ещё перспективный полузащитник Ильзат Ахметов. Бывший футболист ЦСКА пришёл свободным агентом.

В отличие от соперника, «Краснодар» пока провёл лишь два контрольных матча с разными по уровню соперниками. Если игра с «Ростовом» складывалась для «быков» дома очень неплохо, то вот с более скромным «Форте» они ограничились минимальной победой. Пропустили единственный гол в самой концовке. Пока игра «Краснодара» не наводит на мысли, что он избежит проблем на старте нового сезона. Но своего всё же добивается.

Мостовой объяснил, почему не ответил на звонок Титова.

Кроме того, игра краснодарцев в атаке не выглядит зависимой от действий конкретного исполнителя. Хватает слаженности, а забивали четыре гола в товарищеских матчах четыре разных игрока – Эдуард Сперцян, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун и Магомед-Шапи Сулейманов. При необходимости у Александра Сторожука хватит ресурсов, чтобы удивить противника.

По большому счёту этот товарищеский матч должен подарить гораздо большую интригу, нежели первый. «Ростов» сейчас должен быть готов лучше, чем в июне – новички осваиваются, игровые связи налаживаются с каждой игрой. Давление результата также возрастает, ведь подготовка к сезону завершается. Первый тур чемпионата России уже скоро.

«Краснодар» называется фаворитом встречи с небольшим перевесом, потому что играть с жёлто-синими этот клуб умеет – не проигрывает восемь матчей подряд с учётом товарищеских. Тем не менее обычно «Ростов» хотя бы забивает. Предыдущее поражение всухую стало лишь вторым на данном отрезке.

В прошлом сезоне у ростовчан была четвёртая атака по забитым голам после тройки призёров. В предсезонке меньше двух голов команда не забивала, а оборона «Краснодара» пока далека от идеала. Поэтому поверим в активность хозяев впереди – на индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 гола дают коэффициент 2.25.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года

Предсезонная подготовка подходит к концу, и битва «Ростова» с «Краснодаром» видится одним из самых интригующих товарищеских матчей последней недели. «Быки» даже в гостях считаются фаворитами, что не должно слишком удивлять. С «Ростовом» они всегда играют мощно, а в июне уже одержали одну уверенную победу дома всухую. Однако на сей раз подопечные Валерия Карпина должны оказать более активное сопротивление и уж точно не уйти без забитого мяча. Ростовчане постепенно набрали необходимую форму, состав команды укрепляется, в атаке получается всё больше. В четырёх из пяти контрольных матчей они забивали минимум два гола. В шестом также будут настроены всерьёз. По крайней мере, в плане голевых моментов.

Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 гола за 2.25.

Польские болельщики устроили антиукраинскую акцию на матче еврокубка.

Суарес: не верю в воссоединение с Месси в МЛС.

Крыховяк стал игроком «Аль-Шабаба».

Егор Титов: FAN ID надо отменить.