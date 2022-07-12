«Шахтёр» С — «Марибор». Скучно и без голов. То, что нужно белорусам

13 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Марибор». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Шахтёра» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Марибора» оценивается аналитиками в 2.85. Поставить на ничью можно за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Марибор» 13 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.41, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.47. На гол хозяев дают коэффициент 1.38, а гол «Марибора» оценивается за 1.43. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.09.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» Солигорск — «Марибор» (13.07.2022)

Стартовый свисток албанского рефери Энеа Йорги, который раздастся над стадионом «Сакария Ататюрк» в турецком городе Адапазары в 20:00 мск, возвестит о начале ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Беларуси «Шахтёр» из Солигорска сыграет с чемпионом Словении – футбольным клубом «Марибор».

Матч пройдёт без присутствия зрителей и на нейтральном поле из-за запрета УЕФА на проведение международных игр на территории Беларуси. Белорусским футбольным клубам к такому положению дел не привыкать, ведь авиасообщение Беларуси с западными странами прекратилось ещё в мае 2021 года. Однако это лучше, нежели получить бан от УЕФА, как в случае с российскими командами.

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Предыдущий евросезон, который продлился для «Шахтёра» четыре игры, прошёл в схожих условиях. Номинально домашний матч с болгарским «Лудогорцем» пришлось играть на стадионе «Чукарички» в Белграде, а люксембургская «Фола Эш» приезжала в гости в венгерский Мишкольц. На этот раз в качестве места обитания был выбран стадион турецкого клуба «Сакарьяспор».



Первая встреча «Шахтёра» с «Марибором», которая состоялась в Словении, принесла ничейный результат – 0:0. Но, несмотря на такой счёт, матч не вышел скучным: обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт. Хотя моменты, созданные хозяевами, вышли более опасными. Две прекрасных возможности отличиться имел Роко Батурина, однако хорватский центрфорвард промахивался из выгодных позиций.

Белорусская и словенская команды находятся в разном функциональном состоянии из-за того, что белорусский чемпионат в самом разгаре, а старт чемпионата Словении запланирован только на ближайшие выходные. Но команда из Марибора перед еврокубками провела пять спаррингов с командами из Словении, Словакии, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины, в которых одержала две победы и трижды сыграла вничью.



«Шахтёр» в белорусской Высшей лиге в текущем сезоне провёл 12 встреч. Одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и три раза проиграл. Примечательно, что после первых трёх туров в команде случилась тренерская отставка. Вместо Ивана Биончика команду возглавил россиянин Сергей Ташуев, который уже работал с «Шахтёром» в 2018 и 2019 годах.

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Чтобы лучше подготовиться к еврокубкам, по просьбе «Шахтёра» были перенесены матчи 13-го и 14-го тура чемпионата Беларуси. Также был проведён закрытый спарринг с мозырской «Славией», дабы посмотреть в деле версию состава, которая не скована действующими в Беларуси лимитами на легионеров и молодых игроков. В результате в стартовом составе в первом матче вышли сразу семь иностранцев.



В матче в Мариборе в составе «Шахтёра» дебютировали сразу три иностранца, которых клуб подписал в летнее трансферное окно. Опорник Ардит Крюми и вингер Витор Фейжао вышли в стартовом составе, а в концовке встречи на поле появился нападающий Меме Плакка Фессу. Естественно, ни о какой сыгранности не может идти и речи, но у команды была ещё одна неделя, чтобы новички лучше вписались.



«Марибор» в первой встрече также представил своей публике несколько новичков. В стартовом составе появились пополнившие команду в межсезонье полузащитник Марко Божич, вингер Иван Брнич и центрфорвард Роко Батурина. Последний призван заменить лучшего бомбардира команды прошлого сезона – Огнена Мудрински, покинувшего клуб после успешного и очень продуктивного сезона.



Первый матч показал, что нападение у обеих команд является слабым местом. «Марибор» даже в предсезонных спаррингах забивал немного – пять голов за четыре матча, если вынести за скобки разгром «Карды» из словенского четвёртого дивизиона. «Шахтёр», у которого на позиции центрфорварда наблюдается излишняя конкуренция, забил всего 14 мячей за 12 туров в чемпионате Беларуси.

При этом трижды солигорчане уходили с поля без гола и шесть раз, забив лишь один мяч. На тотал меньше 1.5 мяча в ближайшей встрече принимают ставки за 2.41. Такой вариант и проверим. Белорусской команде на руку, чтобы была нулевая ничья и серия пенальти. Так шансов выйти гораздо больше. Если пропустить, есть риск не отыграться с такой атакой.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Марибор» 13 июля 2022 года

Первый матч показал, что соперники достойны друг друга. Несмотря на разницу в функциональной готовности и силе чемпионатов, в следующий раунд может шагнуть любой. У «Шахтёра» не будет преимущества своего поля, а атмосфера матча из-за отсутствия зрителей будет тоскливо напоминать предсезонный спарринг. Это также скажется на игре, которая не будет изобиловать опасными моментами. На наш взгляд, исход игры может решить один мяч. Либо их не будет совсем.



Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.41.

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