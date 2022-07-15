«Торпедо» — «Сочи». Скажите спасибо «Зениту» и ЦСКА

Ведущие клубы страны забрали у серебряного призёра форварда и тренера. Как теперь быть?

17 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Торпедо» – «Сочи». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех москвичей оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.68.

Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Торпедо» — «Сочи».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи» 17 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» Москва – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Сочи» (17.07.2022)

17 июля в Российской Премьер-Лиге пройдёт матч 1-го тура между «Торпедо» и «Сочи» на стадионе «Арена Химки». Болельщики верят, что московский клуб отпразднует возвращение в элитный дивизион победой. Сочинцы же – очень грозный коллектив, который заставил с собой считаться. В прошлом сезоне они взяли серебро РПЛ, но во главе с Федотовым. Теперь тренер в ЦСКА.

Александр Бородюк будет продолжать поднимать «Торпедо». Вместе с ним команда выиграла ФНЛ, получив прямую путёвку в элиту. Теперь необходимо закрепиться и показать достойный уровень футбола. Для этого руководство решило продлить контракт со специалистом ещё на один сезон. Вполне реально, что тренер и его подопечные станут любимчиками многих фанатов, ведь следить за возрождением всегда интересно.

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Автозаводцы укрепляют состав за счёт приметных футболистов из Первой лиги. Поэтому одним из первых подписаний стал Караев, вошедший в число лучших бомбардиров. В остальном состав не изменится, всех лидеров удалось сохранить. Как минимум это означает, что не придётся заново выстраивать атаку, оборону и придумывать новую схему. Связки наиграны, основные игроки давно выбраны. А стабильность, как известно, – залог успеха!

«Сочи» буквально обокрали, переманив главного тренера Федотова в ЦСКА. Неизвестно, как будет работать клуб без него, учитывая, что в прошлом сезоне взял серебро. Теперь во главе формально стоит Александр Точилин, но у того отсутствует реальный опыт в крупных турнирах. В сезоне-2018/2019 ФНЛ он уже вывел сочинцев на второе место, только было это сравнительно давно, да и уровень чемпионата другой. Кроме того, фактически рулит Гаранин, не имеющий лицензии Pro.

Впрочем, не так опасна отставка тренера, как потеря лидеров. Ушёл лучший бомбардир «Сочи» – Матео Кассьерра. Теперь он радует болельщиков «Зенита». Вместо усиления топовыми игроками руководство решило собрать россиян из местных клубов. Три игрока атакующего плана из Твери, защитник «Балтики». Основное приобретение – Владислав Сарвели, ставший звездой «Крыльев Советов».

«Торпедо» серьёзно отнеслось к межсезонью и провело семь товарищеских матчей, не щадя футболистов. Желание пойти в отпуск осталось на заднем плане, потому что важнее подготовка к РПЛ. Из семи встреч только в одной автозаводцы потерпели поражение. Начали они с трёх побед подряд. После этого дважды сыграли вничью, а затем победили хабаровский СКА.

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Закрыть предсезонную подготовку красиво у чёрно-белых не получилось. В противостоянии с будущим соперником по РПЛ «Факелом» потерпели поражение со счётом 1:2. Хромает оборона, а атака несётся вперёд, не оглядываясь на ворота. Такой футбол нравится всем без исключения. «Автобусы», которыми стало привычно добывать нужный результат, порядком поднадоели. С другой стороны, это мешает «Торпедо» выигрывать чаще.

В каждом из семи контрольных матчей фиксировался обмен голами, а в шести — тотал больше 2.5 мяча. «Сочи» провёл меньше игр (всего четыре), но ни в одной из них не выиграл в основное время. Видимо, тяжело приходится клубу без Федотова. Проиграли «Зениту», «ЦСКА», а с «Пари НН» сыграли вничью, выиграв лишь по пенальти. В заключение сочинцы сыграли 0:0 с «Химками».

Тем не менее на поле встретятся два интересных клуба, которым хочется симпатизировать. Слабо верится, что сочинцы справятся без Федотова и Кассьерры. Слишком серьёзные для клуба потери. Товарищеские встречи показали, что южане пока ещё не готовы к старту чемпионата. Московское «Торпедо» намного серьёзнее подходит к сезону-2022/2023. Рискнём и проверим лобовую победу москвичей за коэффициент 4.00.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи» 17 июля 2022 года

Автозаводцы сохранили состав и стартуют в РПЛ с домашней игры, болельщики заждались. Не стоит сомневаться, что поддержка будет сумасшедшей. На фоне этого даже приобретение Сарвели не перекрывает всех потерь «Сочи», и они выглядят ранеными. Сделаем ставку на удачный старт «Торпедо» за внушительный коэффициент.

Ставка: победа «Торпедо» за 4.00.

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