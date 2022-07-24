«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск». Поражение от Олега Кононова не приговор. Шаронов сделает выводы

Хабаровчане проиграли в Туле, хотя забили два мяча. С «КАМАЗом» должно быть попроще.

25 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хабаровчанам. Поставить на победу «СКА-Хабаровск» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «КАМАЗа» оценивается в 2.92. На ничью дают коэффициент 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» 25 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.61. Если забьёт «КАМАЗ», сыграет коэффициент 1.39. Гол «СКА-Хабаровск» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» (25.07.2022)

Завершается второй тур противостояния «КАМАЗа» и «СКА-Хабаровск». Встреча пройдёт в Набережных Челнах на уютном стадионе, который наверняка будет заполнен до отказа местными фанатами. Вместимость арены составляет 10 тысяч, поэтому менеджмент хозяев вполне может рассчитывать на аншлаг. Сумеют ли футболисты взять верх над сильным оппонентом, чтобы порадовать своих поклонников?

Для оптимизма футбольных болельщиков в Набережных Челнах есть весомый повод. Их любимцы уверенно стартовали в новом сезоне. Игроки «КАМАЗа» записали в актив выездную победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска (1:0). Не стоит забывать, что для команд это принципиальное соперничество, поскольку они являются географическими соседями.

В межсезонье «КАМАЗ» серьёзно обновился. Пришли несколько новых футболистов, которые с ходу завоевали место в стартовом составе. Главный тренер Владимир Клонцак предпочитает действовать вторым номером, отдав сопернику контроль над мячом и территорию. Забивать футболисты по замыслу тренерского штаба должны после розыгрыша быстрых контратак и стандартных положений. Отработке этих элементов на занятиях посвящается много времени, но отдача пришла уже в первой игре.

В начале противостояния с «Нефтехимиком» подопечные Клонцака заработали угловой удар. Стандарты с левого фланга доверено выполнять Гаглоеву. Он точной подачей нашёл в штрафной соперника Полюткина, и Антон отправил мяч в сетку ворот. На этом атакующие действия хозяев закончились. Игроки «КАМАЗа» плотно окопались в штрафной, но регулярно позволяли сопернику создавать опасные моменты. Отметим проблемы в обороне у клуба из Набережных Челнов.

Будь у исполнителей группы атаки «Нефтехимика» чуть больше опыта и хладнокровия, не видать «КАМАЗу» трёх очков в первом туре. Победа позволила клубу завершить безвыигрышную серию, которая на момент стартового свистка застыла на отметке в 14 игр. Весьма вероятно, что успех снова окажется единственным светлым пятном в ближайших турах. В командном взаимодействии много проблем, и с большими огрехами действует оборона.

Отдельно стоит отметить, что для одного из игроков «КАМАЗа» матч с хабаровскими армейцами будет носить принципиальное значение. Речь о полузащитнике Александре Гаглоеве. Дело в том, что игрок практически перешёл в «СКА-Хабаровск» в межсезонье, но в последний момент руководство отменило сделку. Разочарованный хавбек вернулся в расположение и наверняка выложится на 110% в будущем матче. Ему предстоит доказать своим несостоявшимся работодателям, как сильно они ошиблись.

«СКА-Хабаровск» в стартовом туре стал участником яркого и незабываемого триллера в Туле. В противостоянии с местным «Арсеналом» хабаровчане показали отличный атакующий футбол, но мастерство команды под управлением Олега Кононова оказалось чуть выше. В большей мере на эмоциях туляки вытащили сложный матч. Хабаровчане уступили 2:3, но получили весьма лестные оценки от специалистов.

Тренерский штаб под управлением Романа Шаронова отдаёт предпочтение конструктивному футболу. Команда действует в высоком темпе, создала достаточно моментов у ворот «Арсенала», из которых два реализовала. В обороне хабаровчане не садятся глубоко к своим воротам, что наверняка создаст проблемы «КАМАЗу». Им предстоит столкнуться с высоким прессингом, преодолеть который, скорее всего, получится с большим трудом.

Оппоненты регулярно встречаются на футбольном поле. История противостояний состоит из 17 матчей: шесть встреч выиграли хозяева поля, шесть раз зафиксирован ничейный исход и пять матчей остались в активе хабаровчан. В последнее время в Набережных Челнах спортивная удача сопутствует гостям — они не уступили в четырёх встречах подряд (две победы и два ничейных исхода). Весьма вероятно, что хабаровские армейцы продолжат приятную для себя тенденцию.

Гости в исполнительском мастерстве превосходят соперника. У них в арсенале большой запас атакующих комбинаций, а защитная линия «СКА-Хабаровск», скорее всего, сумеет нейтрализовать козыри «КАМАЗа». Нам представляется весьма перспективной ставка на победу «СКА-Хабаровск» с выгодным коэффициентом 2.53.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» 25 июля 2022 года

Победа в стартовом туре «КАМАЗа» не должна вводить в заблуждение. Команда достаточно сырая, с большим количеством тактических огрехов. Даже весьма скромная атака «Нефтехимика» регулярно наводила панику на оборонительные порядки хозяев. Структурно «СКА-Хабаровск» намного превосходит своего будущего соперника и, весьма вероятно, наберёт три очка. К тому же в последних двух очных играх в Набережных Челнах победу праздновали дальневосточники.

Ставка: победа «СКА-Хабаровск» за коэффициент 2.53.

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