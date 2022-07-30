«Реал» — «Ювентус». Бензема и Ди Мария устроят зрелище в США

31 июля состоится товарищеский матч «Реал» — «Ювентус». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Ювентуса» оценён экспертами в 3.22. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Реал» — «Ювентус» 31 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

«Реал» Мадрид — «Ювентус»: прогноз и анализ товарищеского матча (31.07.2022)

На 31 июля на международной арене запланирована яркая товарищеская игра. Мадридский «Реал» продолжает межсезонное турне по Америке, и теперь на пути итальянский «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене, США. Начало — в 5:00 мск. До старта чемпионатов Испании и Италии осталось чуть больше двух недель, подготовка идёт полным ходом.

Мадридский «Реал» под предводительством Карло Анчелотти в минувшем сезоне показал отменные результаты. Сперва в испанской Примере клуб завершил сезон на первом месте, набрав невероятные 86 баллов в 38 турах. Ближайший преследователь «Барселона» набрала лишь 73 балла в тех же 38 встречах. Отставание весомое.

Романцев: мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями.

Кроме того, «сливочные» — обладатели Суперкубка Испании. да и на международной арене «Реал» пошумел знатно, сперва одолев «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 6:5 по сумме двух встреч, а затем в финале с минимальным счётом переиграл «Ливерпуль» (1:0). А вот в межсезонье испанская команда успела провести две не самые удачные встречи.

Сперва в «эль класико» в Лос-Анджелесе уступила «Барселоне» (0:1). Второй матч прошёл с мексиканским клубом «Америка» (2:2). Исход более неожиданный, гол Бензема и точный удар с пенальти Азара не сумели помочь. Мексиканский клуб же открыл счёт, а под занавес встречи благодаря пенальти спас для себя ничью. В целом получилась любопытная игра.

«Ювентус» в минувшем сезоне Серии А занял лишь четвёртое место, набрав 70 баллов в 38 играх. Выиграть Кубок Италии не удалось, уступил «Интеру» (2:4) в финале, а в Лиге чемпионов на стадии 1/8 оступился на «Вильярреале» (1:4). Не самый лучший сезон в исполнении туринцев, но главное, что клуб добился попадания в Лигу чемпионов.

В межсезонье туринская команда сыграла тоже две встречи. Сперва одолела «Гвадалахару Чивас» (2:0). На классе, но скромно. А недавно с «Барселоной» сыграла вничью (2:2). Результаты не такие плохие. Есть и положительные аспекты у последней встречи. Переход Анхеля Ди Марии полностью себя оправдал. Аргентинец сыграл стабильно, на уровне. Этого «Юве» не хватало.

Григорян: мне по хрену вообще на этих иностранцев.

Впрочем аргентинцу 34 года, на весь сезон его может не хватить, годы берут своё. Потеря Поля Погба из-за травмы мениска тоже серьёзно подкосила команду. Пришлось применить схему 4-5-1. С другой стороны, дубль Мойзе Кина даже в товарищеском матче с «Барселоной» — неплохо. Хотя и были огрехи при выходе из обороны у команды, так что есть над чем работать.

У «Реала» тоже возрастных игроков хватает. Речь про 34-летнего героя минувшего сезона Карима Бензема и 36-летнего Луку Модрича — обладателя «Золотого мяча». Они матёрые игроки, но даже Анчелотти понимает, что пора выпускать молодёжь и пробовать что-то новое. Хотя это удаётся с трудом, ведь в нападении замены Бензема пока не предвидится.

Проблем у руководства и тренера хватает, эксперименты в межсезонье — не новость. Борха Майораль и Хуанми Латаса пока играют скромно, даже в последних встречах участия не принимали. Эден Азар получает игровое время, но непонятно, что от него ждать в дальнейшем. Впрочем, в предстоящем матче мы бы точно ждали голов в обе стороны, даже, возможно, и много.

Во-первых, Анчелотти и Аллегри ещё наигрывают составы, пробуют молодых игроков и новые тактики. Это обязательно повлияет на сыгранность и качество обороны. Во-вторых, последние матчи и очные встречи команд выходили голевыми, забивали часто больше 2,5 мяча за игру. В последних 10 встречах оппоненты забили в пяти случаях больше трёх мячей. Так что проверим тотал больше 3 мячей за коэффициент 1.94 и сейчас.

Тем более что у команд забивать есть кому, а у молодые и перспективные ребята ждут шанса показать себя. Что-то вроде 2:2 в исполнении соперников может быть. Сейчас в воротах «Реала» стоит не знаменитый Тибо Куртуа, который тащил в финале Лиги чемпионов, а молодой Андрей Лунин. С такими экспериментальными составами, на наш взгляд, стоит ждать голов.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Реал» — «Ювентус» 31 июля 2022 года

У соперников есть проблемы по составам, и главные тренеры всё больше отдают предпочтение молодым игрокам. Эксперименты — это хорошо, но на данный момент даже выделить фаворита сложно. Соперники сильные, забивать есть кому, а вот проблемы с сыгранностью и обороной в такой встрече вполне имеют место быть. Мы бы остановились на тотале больше трёх голов.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.94.

Изидор намекнул на уход из «Локомотива» следующим летом.

Абаскаль объяснил, чем «Спартак» должен отличаться от «Барселоны».

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за фанатов «Фенербахче».

Сэр Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в «Манчестер Юнайтед».

Президент Украины Зеленский рассказал, за какой клуб болеет в АПЛ.