«Крылья Советов» — «Торпедо». Первый гол в РПЛ не утешит автозаводцев

31 июля состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Торпедо». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Торпедо» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Крылья Советов» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз и анализ матча 3-го тура чемпионата России (31.07.2022)

На 31 июля в чемпионате России запланированы сразу четыре встречи третьего тура. Отдельное внимание уделим игре между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Торпедо», которая пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 мск. Начало сезона в РПЛ у обеих команд не задалось, а пора входить в ритм.

«Крылья Советов» на старте чемпионата России одолели «Оренбург» (4:2). Вполне неплохо, но пропустить два мяча от соперника ниже уровня — тревожный звонок. Тем более что следом, во втором туре, клуб разгромно проиграл «Зениту» (0:3). Здесь результат более закономерен: соперник сильнее по мастерству, опыту и составу. И всё же «Крылья» даже в предыдущем сезоне себе такого не позволяли — оба раза дали петербуржцам отпор.

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Пока же под предводительством Игоря Осинькина клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с тремя баллами. Не очень хорошо, но и не очень плохо. Да и сезон только начался. Тревожит, что клуб пропустил уже пять мячей за два тура. Показатель так себе. Особенно на фоне того, что в прошлом сезоне меньше самарцев пропустили в РПЛ лишь пять команд. Круто для того, кто только вернулся из ФНЛ.

А вот московское «Торпедо» элитный дивизион России встретил весьма прохладно, если не сказать грубо. В первом туре москвичи получили от «Сочи» (1:3), а следом натерпелись с московским «Динамо» (0:4). Явно автозаводцы ждали другого старта, ведь в ФНЛ их клуб был одним из лучших. Пока, похоже, до уровня РПЛ ещё далеко. Пока лишь 15-е место и семь пропущенных мячей, но посмотрим, что будет дальше.

Именно сейчас у москвичей есть возможность зацепиться за очки. Соперник классом ниже, чем то же «Динамо». Это уже приятная новость. Плюс имеет проблемы с обороной. Правда, у самих москвичей пока в нападении всё скудно: один мяч в двух встречах, и то автогол. Помимо этого, «Крылья Советов» уже обыграли одного новичка на старте сезона, да ещё и с хорошим гандикапом. Так что «Торпедо» легко не будет.

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При этом Александр Бородюк — наставник автозаводцев — никак не определится с голкипером. В первой встрече в воротах стоял Виталий Ботнарь, во второй — Егор Бабурин. Другими словами, пока ещё у москвичей проблем хватает. Хотя клуб и плодотворно готовился в межсезонье, только уровень ещё очень слабый. Так что при всём желании, но «Крылья Советов» — фавориты.

Тем более что у самарцев есть экс-игрок «Спартака» Максим Глушенков, в матче с «Оренбургом» он отметился дублем. Да и вообще забивать есть кому. Так ещё и опыта выступления на таком уровне у самарцев больше, они уже обжились в лиге вместе с Осинькиным. На наш взгляд, у «Торпедо» шансов маловато. Хотя на гол наиграть команда может при сильном желании, ведь у оппонента есть проблемы в обороне, а надо пользоваться таким шансом.

Любопытно, что соперники встречались очень много раз до этого. В истории насчитывается 35 личных встреч, из которых в 12 побеждали «Крылья» и 15 раз — «Торпедо». Статистика интересная, однако по уровню подготовки, опыту и мастерству гости явно слабее. Мы же в такой встрече, конечно, ждали бы действий и от «Торпедо». Ставка «обе забьют» за 1.80 смотрится интересно.

Шансы отметиться голом у москвичей есть. В то же время, поскольку «Крылья Советов» фаворит, можно рассмотреть ставку с большим коэффициентом. П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.45 выглядит куда круче. Тем более что самарский клуб не отходит от своих принципов атакующей игры, забил новичку «Оренбургу» целых четыре мяча. Пусть даже тот в прошлом сезоне был участником ФНЛ.

Плюс «Крылья Советов» сыграют впервые дома, трибуны будут вести команду вперёд, а невыразительный старт «Торпедо» лишь подбодрит на победу. Так что, думается, своё поле и опыт сыграют важную роль в матче с не самым сильным соперником, у которого также есть проблемы с игрой в нападении и защите.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года

«Крылья Советов» играют с соперниками ниже классом здорово, но с более мастеровитыми оппонентами пока беда. «Торпедо» же показало невыразительный старт в РПЛ, есть проблемы с атакой и защитой. «Крылья» в таком противостоянии выглядят фаворитами, тем более что одного новичка уже обыграли без проблем с верховым тоталом. Теперь же самарцы играют на своём поле, где ждут поддержку трибун. Проверим их победу через тотал больше.

Ставка: победа «Крылья Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

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