«Ростов» — «Химки». Валерий Карпин усугубит зависимость Юрана

31 июля состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Химки». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех химчан оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 31 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки» (31.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. На 31 июля запланированы четыре противостояния третьего тура Российской Премьер-Лиги. В самом позднем из них на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону померяются силами местный «Ростов» и «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Владислав Безбородов.

В первых двух турах нового розыгрыша чемпионата России ростовчанам достались в соперники очень сильные московские клубы — «Динамо» и «Локомотив». Тем не менее в обеих встречах жёлто-синим удалось зацепиться за очки. Противостояния проходили на примерно одинаковых скоростях и, на наш взгляд, справедливо ознаменовались мирными исходами — 1:1 и 2:2 соответственно.

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Примечательно, что все три мяча «Ростова» забили новобранцы — Даниил Уткин и Николай Комличенко. Приобретённые этим летом игроки очень быстро вникли в стратегию Валерия Карпина, работающего по совместительству наставником сборной России по футболу. В матчах с москвичами продемонстрировали высший пилотаж. Впрочем, это было нетрудно предугадать.



Комличенко до этого был в аренде в «Ростове», да и нельзя не похвалить самого Карпина. Как мы помним, тренер вернулся в клуб из Ростова-на-Дону в середине прошлого сезона. С ходу наладил механизмы игры, будто не заметив отсутствия составляющих основной костяк команды легионеров. Впоследствии спас жёлто-синих от вылета во второй по значимости дивизион страны.

Помимо того, наставник смастерил из имеющихся ресурсов один из самых ярких и неуступчивых коллективов чемпионата России. Несмотря на возраст, его молодые подопечные продемонстрировали очень зрелый и качественный футбол в конце прошлого сезона и в первых двух встречах текущего розыгрыша РПЛ. В такой обстановке новичкам «Ростова» по понятным причинам адаптироваться не составило труда.



У «Химок» ситуация немного схожая. В первых двух встречах нового розыгрыша чемпионата России клуб тоже добыл хорошие результаты. Сначала сыграл вничью с мощным «Зенитом» (1:1), а затем одержал разгромную победу над «Пари НН» (3:0). В обеих встречах забитыми мячами отметился Резиуан Мирзов, примкнувший к команде в это межсезонье.

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И вновь на первый план выходит наставник. Речь идёт о Сергее Юране, который вернулся в «Химки» в середине прошлого сезона. Коллектив достался ему в, откровенно говоря, плохом состоянии, с кучей проблем. Главной из них, разумеется, являлась близость вылета во второй по силе дивизион страны. Спастись удалось с большим трудом.



Тренер из-за нервов даже стал чаще курить! С горем пополам ему удалось добыть неплохие результаты в последних 11 встречах прошлого розыгрыша РПЛ и избежать прямого вылета в Первую лигу. Но затем пришлось бороться с хабаровским СКА в переходных матчах за право выступать в первенстве.



В первой встрече, на выезде, химчане потерпели поражение — 0:1. В ответной же, уже на домашней арене, одержали разгромную победу со счётом 3:0. Это важно, ведь хорошие результаты в первых двух турах текущего розыгрыша РПЛ подопечные Сергея Юрана добыли на домашнем стадионе.

Статистика прошлого сезона непрозрачно намекает на то, что на выезде чёрно-красные очень уязвимы. За 15 встреч в роли гостей они одержали только три победы. Также три раза сыграли вничью. А в остальных противостояниях потерпели поражения, в том числе от «Ростова» Валерия Карпина (1:2).



Думается, в этот раз ростовчане вновь окажутся сильнее. Сама модель их игры гораздо интереснее и эффективнее, нежели у химчан. Иначе говоря, Валерий Карпин, на наш взгляд, превосходит Сергея Юрана в тактическом плане. Плюс у наставника сборной России будет поболее техничных игроков в подспорье. Возьмём П1 за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 31 июля 2022 года

Последняя очная встреча оппонентов ознаменовалась победой ростовчан. Думается, в этот раз история повторится. «Ростов» продолжает прогрессировать при Валерии Карпине и радовать классными выступлениями. Клуб уже навязывает борьбу сильным московским клубам благодаря результативности новобранцев. «Химки» тоже добавляют и могут похвастаться хорошими результатами при Юране. Однако при этом они имеют проблемы с выездами. Хозяева, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 1.78.

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