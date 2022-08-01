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«Бенфика» — «Мидтьюлланн» прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2022 года, во сколько, где смотреть онлайн бесплатно

«Бенфика» — «Мидтьюлланн». Дарвин Нуньес зажигает в «Ливерпуле», но «орлы» всё ещё опасны
Михаил Коробов
«Бенфика» — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч ЛЧ 2.08
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Во всех пяти предсезонных товарищеских встречах португальцы одержали уверенные победы. Кажется, грядёт ещё одна.

2 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех датчан оценён экспертами в 11.75. Ставки на ничью принимаются за 5.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн» 2 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70. Тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Бенфика» — «Мидтьюлланн» (02.08.2022)

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
02 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания

Меньше чем через два месяца стартует групповой этап самого престижного клубного международного европейского турнира. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. На 2 августа запланированы пять первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В самом позднем из них на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия, померяются силами местная «Бенфика» и «Мидтьюлланн» из Хернига, Дания. Обслужит это интересное противостояние испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Бенфика» не выиграла ни одного трофея. Однако во всех соревнованиях достигла вызывающих уважение результатов. В чемпионате Португалии заняла третье место, а в Кубке Португалии добралась до 1/8 финала, где уступила крепкому «Порту». В Кубке лиги пробралась в финал, в котором обидно проиграла «Спортингу» (1:2).

Кроме того, лиссабонцы добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов. Дальше не пустил грозный «Ливерпуль» Юргена Клоппа. В первом матче португальцы потерпели закономерное поражение со счётом 1:3. Зато в ответном противостоянии сыграли с одним из лидеров чемпионата Англии вничью — 3:3.

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Также заслуживают внимания выступления «орлов» на предыдущих стадиях турнира. В третьем квалификационном раунде они непринуждённо разделались с московским «Спартаком», в третьем отборочном раунде одолели крепкий ПСВ из Эйндховена. А на групповом этапе Лиги чемпионов оставили не у дел саму «Барселону». В 1/8 финала обыграли действующего чемпиона Нидерландов «Аякс».

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Удастся ли лиссабонцам повторить и приумножить успех в новом сезоне? Вопрос хороший. В межсезонье коллектив лишился самого результативного игрока не только команды, но и чемпионата Португалии — Дарвина Нуньеса. За 28 встреч минувшего розыгрыша португальской Примейры форвард забил 26 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Также Нуньес в 10 встречах в Лиге чемпионов отметился шестью голами. Два из них, кстати, пришлись на долю «Ливерпуля». Утрата приносящего столько пользы футболиста в теории должна была негативно отразиться на «Бенфике». Но на сборах подопечные Нелсона Вериссимо, напротив, порадовали. Во всех пяти встречах одержали результативные победы, причём над достаточно крепкими соперниками.

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Сначала обыграли «Рединг» (2:0), разгромили «Ниццу» (3:0) и вернувшийся в АПЛ «Фулхэм» (5:1). А затем одолели «Жирону» (4:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Очевидно, в коллективе осталось ещё немало талантливых игроков. Одним из них — Алехандро Гримальдо — по некоторой информации, интересуется чемпион минувшего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити».

«Мидтьюлланн», в свою очередь, по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Дании. В других соревнованиях не преуспел. Из Лиги чемпионов выбыл, потерпев поражение в третьем отборочном раунде от ПСВ (0:4 по сумме двух противостояний). Лигу Европы покинул, не сумев миновать групповой этап. А из Лиги конференций вылетел, уступив в 1/16 финала греческому ПАОКу.

Впрочем, команда из Хернинга ещё ни разу не проходила дальше 1/16 финала в еврокубковых соревнования. Несмотря на постепенное развитие и улучшение уровня датского футбола, а также успехи национальной команды на международной арене, она пока что не представляет серьёзной угрозы для «Бенфики» и равных ей по силе клубов.

Что говорить — во втором раунде квалификации текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» с трудом обыграл кипрский АЕК из Ларнаки. Первый матч ознаменовался мирным исходом (1:1). В основное время ответного противостояния оппоненты также не смогли выявить сильнейшего (тоже 1:1). А в серии послематчевых пенальти датчане оказались немного удачливее — 4:3.

Стоит заметить, что один из 11-метровых ударов реализовал бывший полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер. К «волкам» футболист присоединился в середине прошлого сезона. За 22 встречи в чемпионате Дании забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач. В новом сезоне Дрейер будет выступать за «Мидтьюлланн» на постоянной основе.

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Как бы там ни было, фаворитом грядущего матча выглядит «Бенфика». К тому же встреча состоится на её домашнем стадионе в Лиссабоне. Думается, лиссабонцы одержат результативную победу. За 34 встречи минувшего розыгрыша португальской Примейры они наколотили целых 78 мячей. Да и «Ливерпулю» в четвертьфинале ЛЧ забили немало. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн» 2 августа 2022 года

«Бенфика» качественно превосходит «Мидтьюлланн», о чём свидетельствуют и результаты на дистанции, в том числе на евроарене. Несмотря на уход Дарвина Нуньеса, португальцы здорово провели сборы, обыграв сильных соперников и порадовав большим количеством голов. Полагаем, в Лиссабоне, на домашней арене, одержат очередную уверенную победу.

Ставка: победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

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