«Бенфика» — «Мидтьюлланн». Дарвин Нуньес зажигает в «Ливерпуле», но «орлы» всё ещё опасны

2 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех датчан оценён экспертами в 11.75. Ставки на ничью принимаются за 5.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн» 2 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Мидтьюлланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70. Тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24

Анализ и прогноз на матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Бенфика» — «Мидтьюлланн» (02.08.2022)

Меньше чем через два месяца стартует групповой этап самого престижного клубного международного европейского турнира. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. На 2 августа запланированы пять первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В самом позднем из них на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия, померяются силами местная «Бенфика» и «Мидтьюлланн» из Хернига, Дания. Обслужит это интересное противостояние испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



По итогам прошлого сезона «Бенфика» не выиграла ни одного трофея. Однако во всех соревнованиях достигла вызывающих уважение результатов. В чемпионате Португалии заняла третье место, а в Кубке Португалии добралась до 1/8 финала, где уступила крепкому «Порту». В Кубке лиги пробралась в финал, в котором обидно проиграла «Спортингу» (1:2).



Кроме того, лиссабонцы добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов. Дальше не пустил грозный «Ливерпуль» Юргена Клоппа. В первом матче португальцы потерпели закономерное поражение со счётом 1:3. Зато в ответном противостоянии сыграли с одним из лидеров чемпионата Англии вничью — 3:3.

Также заслуживают внимания выступления «орлов» на предыдущих стадиях турнира. В третьем квалификационном раунде они непринуждённо разделались с московским «Спартаком», в третьем отборочном раунде одолели крепкий ПСВ из Эйндховена. А на групповом этапе Лиги чемпионов оставили не у дел саму «Барселону». В 1/8 финала обыграли действующего чемпиона Нидерландов «Аякс».

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Удастся ли лиссабонцам повторить и приумножить успех в новом сезоне? Вопрос хороший. В межсезонье коллектив лишился самого результативного игрока не только команды, но и чемпионата Португалии — Дарвина Нуньеса. За 28 встреч минувшего розыгрыша португальской Примейры форвард забил 26 мячей и отдал четыре голевые передачи.



Также Нуньес в 10 встречах в Лиге чемпионов отметился шестью голами. Два из них, кстати, пришлись на долю «Ливерпуля». Утрата приносящего столько пользы футболиста в теории должна была негативно отразиться на «Бенфике». Но на сборах подопечные Нелсона Вериссимо, напротив, порадовали. Во всех пяти встречах одержали результативные победы, причём над достаточно крепкими соперниками.

Сначала обыграли «Рединг» (2:0), разгромили «Ниццу» (3:0) и вернувшийся в АПЛ «Фулхэм» (5:1). А затем одолели «Жирону» (4:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:2). Очевидно, в коллективе осталось ещё немало талантливых игроков. Одним из них — Алехандро Гримальдо — по некоторой информации, интересуется чемпион минувшего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити».



«Мидтьюлланн», в свою очередь, по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Дании. В других соревнованиях не преуспел. Из Лиги чемпионов выбыл, потерпев поражение в третьем отборочном раунде от ПСВ (0:4 по сумме двух противостояний). Лигу Европы покинул, не сумев миновать групповой этап. А из Лиги конференций вылетел, уступив в 1/16 финала греческому ПАОКу.

Впрочем, команда из Хернинга ещё ни разу не проходила дальше 1/16 финала в еврокубковых соревнования. Несмотря на постепенное развитие и улучшение уровня датского футбола, а также успехи национальной команды на международной арене, она пока что не представляет серьёзной угрозы для «Бенфики» и равных ей по силе клубов.



Что говорить — во втором раунде квалификации текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» с трудом обыграл кипрский АЕК из Ларнаки. Первый матч ознаменовался мирным исходом (1:1). В основное время ответного противостояния оппоненты также не смогли выявить сильнейшего (тоже 1:1). А в серии послематчевых пенальти датчане оказались немного удачливее — 4:3.



Стоит заметить, что один из 11-метровых ударов реализовал бывший полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер. К «волкам» футболист присоединился в середине прошлого сезона. За 22 встречи в чемпионате Дании забил 10 мячей и отдал восемь результативных передач. В новом сезоне Дрейер будет выступать за «Мидтьюлланн» на постоянной основе.

Как бы там ни было, фаворитом грядущего матча выглядит «Бенфика». К тому же встреча состоится на её домашнем стадионе в Лиссабоне. Думается, лиссабонцы одержат результативную победу. За 34 встречи минувшего розыгрыша португальской Примейры они наколотили целых 78 мячей. Да и «Ливерпулю» в четвертьфинале ЛЧ забили немало. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Мидтьюлланн» 2 августа 2022 года

«Бенфика» качественно превосходит «Мидтьюлланн», о чём свидетельствуют и результаты на дистанции, в том числе на евроарене. Несмотря на уход Дарвина Нуньеса, португальцы здорово провели сборы, обыграв сильных соперников и порадовав большим количеством голов. Полагаем, в Лиссабоне, на домашней арене, одержат очередную уверенную победу.



Ставка: победа «Бенфики» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

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