«Юнион» — «Рейнджерс». Финалист Лиги Европы готов к большему!

2 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион» — «Рейнджерс». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех шотландцев оценён экспертами в 2.54. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Юнион» — «Рейнджерс» 2 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95. Тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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Меньше чем через два месяца стартует групповой этап самого престижного клубного международного европейского турнира. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. На 2 августа запланированы пять первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них на стадионе «Кинг Пауэр Дэн Дрэф» в Лёвене, Бельгия, померяются силами местный «Юнион» и финалист минувшего розыгрыша Лиги Европы шотландский «Рейнджерс». Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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В начале ХХ века «Юнион» являлся одним из самых сильных и успешных клубов Бельгии. 11 раз он становился чемпионом первенства страны и дважды обладателем Кубка Бельгии. Затем, как и многие давным-давно основанные команды, погрузился в глубокий кризис. С 1973 года по прошлый сезон не поднимался выше второго дивизиона страны.



Помог встать коллективу на ноги, вернуть былые кондиции и получить право побороться за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов Тони Блум. 52-летний бизнесмен, профессиональный игрок в покер, спортивный функционер и владелец английского «Брайтона» приобрёл «Юнион» в 2018 году.

Через два года после этого клуб из Брюсселя стал чемпионом второго по силе дивизиона Бельгии, а по итогам прошлого сезона взял серебряные медали Лиги Жюпиле. Столь колоссальных и неслабо удивляющих успехов достиг по большей части благодаря разработанной Блумом компьютерной программе.



Проанализировав массу данных, она подобрала очень перспективных и идеально совместимых в одной команде с точки зрения ментальности, игрового стиля и технических данных футболистов. Под руководством опытного Фелиса Маззу они на деле доказали, что могут составить конкуренцию лидерам чемпионата Бельгии. Но хватит ли им прыти для того, чтобы пробраться в следующую стадию Лиги чемпионов?

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На данный момент «Юнион» практически целиком состоит из молодых игроков, не имеющих опыта выступлений на евроарене. Кроме того, в преддверии нового сезона в клубе произошла смена наставника. Должность занял 40-летний Карел Герартс, впервые заступивший на тренерский мостик. Справится ли бельгиец и его подопечные с давлением?

У «Рейнджерс» немного иная история. Практически всегда он входил в число сильнейших клубов Шотландии и стабильно боролся за золотые медали первенства с «Селтиком» и «Абердином». Однако при этом команда из Глазго неоднократно принимала участие в международных клубных европейских турнирах.



Как мы уже отметили, в прошлом сезоне светло-синие под руководством Джованни ван Бронкхорста добрались до финала Лиги Европы. В 1/16 финала соревнования одолели крепкую дортмундскую «Боруссию», в 1/8 финала «Црвену Звезду», доминирующую в чемпионате Сербии, в 1/4 финала обыграли «Брагу», а в полуфинале — «Лейпциг» Доменико Тедеско.

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В решающем матче, который состоялся в Испании, «джерс» уступили набравшему потрясающий ход франкфуртскому «Айнтрахту» (1:1, по серии пенальти 4:5). Местами шотландцы смотрелись интереснее оппонента. Нанесли больше ударов в створ, немного чаще владели мячом и даже открыли счёт на 57-й минуте встречи.

Тем не менее немцы сравняли счёт на 69-й минуте и оказались удачливее в серии послематчевых пенальти. Как ни странно, автором единственного нереализованного 11-метрового удара стал опытный Аарон Рэмси, известный своими выступлениями за лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

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Часть прошлого сезона валлиец провёл в «Рейнджерс» на правах аренды, но не очень успешно. 31-летний спортсмен был частым гостем лазарета. Скорее всего, на момент финала с «Айнтрахтом» находился не в лучшей форме. Затем светло-синие обыграли в финале Кубка Шотландии «Хартс» (2:0 ДВ). Весь матч Рэмси провёл на скамейке запасных.



В преддверии текущего сезона футболист вернулся из аренды в «Юве», но туринский клуб расторг с ним контракт. Как сложится дальнейшая судьба игрока — остаётся неясным. Но «Рейнджерс», очевидно, прекрасно справляется и без него. Думается, в грядущем матче шотландцы как минимум не проиграют.



Недавно они точечно усилились защитником «Ливерпуля» Беном Дэвисом и обыграли в матче первого тура чемпионата Шотландии «Ливингстон» (2:1). «Юнион», в свою очередь, провёл в новом сезоне два официальных матча. В первом сыграл вничью с СТВВ (1:1), а во втором с минимальным перевесом обыграл «Шарлеруа» (1:0).

Оппоненты подходят к матчу в примерно одинаковом тонусе. Но «Рейнджерс» имеет несколько важных преимуществ. Одним из них является опытный наставник Джованни ван Бронкхорст. Под его руководством «Фейеноорд» некогда выиграл чемпионат Нидерландов, дважды Кубок Нидерландов и дважды Суперкубок Нидерландов. Хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.03. Это только первый матч, поэтому результативного исхода не ждём.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Юнион» — «Рейнджерс» 2 августа 2022 года

«Рейнджерс» и Джованни ван Бронкхорст обладают большим опытом выступлений на евроарене, чем «Юнион» и его нынешний наставник. В прошлом сезоне шотландцам удалось добрался до финала Лиги Европы. В текущем, на наш взгляд, есть все шансы дойти до группового этапа Лиги чемпионов. Усиление защитником английского клуба должно помочь достичь данного результата. Так как это только первая встреча команд, много голов не ждём. Но также поверим в то, что гости не проиграют.



Ставка: «Рейнджерс» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.03.

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