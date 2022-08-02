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«Будё-Глимт» — «Жальгирис» прогноз на матч Лиги чемпионов 3 августа 2022, где смотреть онлайн бесплатно, время начала

«Будё-Глимт» — «Жальгирис». Что-то в сторону 8:0, но Никита Хайкин пропустит
Антон Мартысевич
«Будё-Глимт» — «Жальгирис»: прогноз на матч 03.08.
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3 августа состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Жальгириса» оценивается аналитиками в 11.00. Поставить на ничью можно за 5.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.65. На гол «Будё-Глимт» дают коэффициент 1.05, а гол «Жальгириса» оценивается в 1.71. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.89.

Анализ и прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» (03.08.2022)

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
03 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Жальгирис
Вильнюс, Литва

3 августа в 19:00 мск свисток венгерского рефери Иштвана Вада, который раздастся над стадионом «Аспмюра» в норвежском городе Будё, возвестит о начале первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Норвегии «Будё-Глимт» примет своего старого знакомого – чемпиона Литвы «Жальгирис» из Вильнюса.

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«Будё-Глимт» – одна из главных сенсаций прошлого еврокубкового сезона. И в этом году чемпион Норвегии уже гарантировал себе как минимум групповой этап Лиги конференций. Но амбиции маленького клуба распространяются куда выше, ведь в случае прохода «Жальгириса» норвежская команда может рассчитывать ещё и на Лигу Европы.

Жребий еврокубковых турниров сводит «Будё-Глимт» и «Жальгирис» уже третий год подряд. В коронавирусном сезоне 2020 года команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Единственный матч выпало играть в Норвегии, и «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

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Год спустя оппоненты схлестнулись друг с другом в плей-офф Лиги конференций, противостояние вышло драматичным. «Жальгирис» на последних минутах домашнего матча вырвал ничью (2:2). Ответная встреча в Норвегии также выдалась весьма упорной, но принесла радость уже местным болельщикам – Ола Сольбаккен забил единственный мяч на 62-й минуте.

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Из числа 14 игроков, выходивших на поле в футболках «Будё-Глимт» в той встрече, в команде на сегодняшний день остались девять футболистов. Защитники Мариус Лоде и Фредрик Бьёркан уехали в чемпионат Германии, опорник Патрик Берг был продан в «Ланс», а нападающий Эрик Ботхейм транзитом через «Краснодар» теперь будет защищать цвета итальянской «Салернитаны».

Что касается «Жальгириса», то потери по сравнению с прошлогодней еврокубковой кампанией вполне сравнимы по количеству. Сенегальский защитник Эльджаджи Папе Диав теперь играет во французской Лиге 2. Хорватский нападающий Томислав Киш уехал в Венгрию, а ещё два легионера отправились покорять чемпионат Казахстана.

Текущая еврокубковая кампания для «Жальгириса» уже историческая. Впервые в истории суверенного литовского футбола местный клуб точно сыграет в групповой стадии еврокубка. Ради этого достижения пришлось сотворить сенсацию. Проход в двухматчевом противостоянии футбольного клуба «Балкани» из Косово никого не удивил, а вот две победы над шведским «Мальмё» на сегодняшний день являются самым громким достижением многократного чемпиона Литвы на международной арене.

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При этом нельзя сказать, что домашняя победа была не по делу. «Жальгирис» в Вильнюсе мог обыгрывать чемпиона Швеции со счётом куда более внушительным, чем 1:0. Ответная встреча, казалось бы, проходила под диктовку «Мальмё», который имел подавляющее преимущество. Но зелёно-белые словили шведов на контратаках и победили 2:0.

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«Будё-Глимт» два раунда квалификации прошёл по уже привычному для себя еврокубковому сценарию – два поражения в гостях и две крупные победы дома. Особенно впечатляющим выдался домашний матч с североирландским «Линфилдом», где норвежцам предстояло отыграть отставание в один мяч, но они немного перестарались и выиграли со счётом 8:0.

Ключевой разницей между домашним и гостевым матчем с «Линфилдом» стало наличие в стартовом составе двух самых креативных игроков «Будё-Глимт» – лучшего бомбардира Амаля Пеллегрино и центрфорварда Виктора Бонифасе. Вероятно, решение оставить их в запасе в проигранной гостевой встрече было несколько ошибочным, но в итоге всё закончилось хорошо.

Необходимость давать отдых своим лидерам возникает у Хьетиля Кнутсена из-за календаря чемпионата Норвегии и большого количества перелётов в силу географического расположения команды. Вот и последний матч Элитсерии состоялся 30 июля на выезде в Олесунне, что на западе страны.

А вот у «Жальгириса», в отличие от «Будё-Глимт», было много времени, чтобы сосредоточиться на подготовке именно к этой встрече. Календарь чемпионата Литвы был оптимизирован под участников еврокубков, и «Жальгирис» вот уже пятую неделю подряд играет исключительно еврокубковые матчи.

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Можно ожидать, что перед поездкой в Вильнюс, держа в уме прошлые гостевые неудачи, «Будё-Глимт» не будет откладывать дело в долгий ящик и сразу попытается сделать большой задел перед ответной встречей. Но и «Жальгирис» не промах, свой мяч в ворота Никиты Хайкина вполне может забить. Поставить на победу хозяев при «обе забьют» можно с коэффициентом 2.43.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Как известно, «Будё-Глимт» редко уступает дома в еврокубках. Гостевые команды плохо переносят дальнюю дорогу на север Норвегии, акклиматизацию и вынуждены играть на непривычном искусственном газоне. Но как минимум фактор покрытия «Жальгирис» не смутит, ведь домашний стадион в Вильнюсе также славится искусственным газоном не самого хорошего качества. Зацепить в гостях даже ничью литовцам будет крайне сложно, но страстная атакующая игра, которую они продемонстрировали против другого скандинавского чемпиона в прошлом раунде, вполне может принести успех в виде забитого мяча.

Ставка: победа «Будё-Глимт» и обе забьют за 2.43.

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Заглавное фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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