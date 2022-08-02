«Будё-Глимт» — «Жальгирис». Что-то в сторону 8:0, но Никита Хайкин пропустит

3 августа состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Жальгириса» оценивается аналитиками в 11.00. Поставить на ничью можно за 5.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.65. На гол «Будё-Глимт» дают коэффициент 1.05, а гол «Жальгириса» оценивается в 1.71. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.89.

Анализ и прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» (03.08.2022)

3 августа в 19:00 мск свисток венгерского рефери Иштвана Вада, который раздастся над стадионом «Аспмюра» в норвежском городе Будё, возвестит о начале первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпион Норвегии «Будё-Глимт» примет своего старого знакомого – чемпиона Литвы «Жальгирис» из Вильнюса.

«Будё-Глимт» – одна из главных сенсаций прошлого еврокубкового сезона. И в этом году чемпион Норвегии уже гарантировал себе как минимум групповой этап Лиги конференций. Но амбиции маленького клуба распространяются куда выше, ведь в случае прохода «Жальгириса» норвежская команда может рассчитывать ещё и на Лигу Европы.

Жребий еврокубковых турниров сводит «Будё-Глимт» и «Жальгирис» уже третий год подряд. В коронавирусном сезоне 2020 года команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Единственный матч выпало играть в Норвегии, и «Будё-Глимт» победил со счётом 3:1.

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Год спустя оппоненты схлестнулись друг с другом в плей-офф Лиги конференций, противостояние вышло драматичным. «Жальгирис» на последних минутах домашнего матча вырвал ничью (2:2). Ответная встреча в Норвегии также выдалась весьма упорной, но принесла радость уже местным болельщикам – Ола Сольбаккен забил единственный мяч на 62-й минуте.

Из числа 14 игроков, выходивших на поле в футболках «Будё-Глимт» в той встрече, в команде на сегодняшний день остались девять футболистов. Защитники Мариус Лоде и Фредрик Бьёркан уехали в чемпионат Германии, опорник Патрик Берг был продан в «Ланс», а нападающий Эрик Ботхейм транзитом через «Краснодар» теперь будет защищать цвета итальянской «Салернитаны».

Что касается «Жальгириса», то потери по сравнению с прошлогодней еврокубковой кампанией вполне сравнимы по количеству. Сенегальский защитник Эльджаджи Папе Диав теперь играет во французской Лиге 2. Хорватский нападающий Томислав Киш уехал в Венгрию, а ещё два легионера отправились покорять чемпионат Казахстана.

Текущая еврокубковая кампания для «Жальгириса» уже историческая. Впервые в истории суверенного литовского футбола местный клуб точно сыграет в групповой стадии еврокубка. Ради этого достижения пришлось сотворить сенсацию. Проход в двухматчевом противостоянии футбольного клуба «Балкани» из Косово никого не удивил, а вот две победы над шведским «Мальмё» на сегодняшний день являются самым громким достижением многократного чемпиона Литвы на международной арене.

При этом нельзя сказать, что домашняя победа была не по делу. «Жальгирис» в Вильнюсе мог обыгрывать чемпиона Швеции со счётом куда более внушительным, чем 1:0. Ответная встреча, казалось бы, проходила под диктовку «Мальмё», который имел подавляющее преимущество. Но зелёно-белые словили шведов на контратаках и победили 2:0.

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«Будё-Глимт» два раунда квалификации прошёл по уже привычному для себя еврокубковому сценарию – два поражения в гостях и две крупные победы дома. Особенно впечатляющим выдался домашний матч с североирландским «Линфилдом», где норвежцам предстояло отыграть отставание в один мяч, но они немного перестарались и выиграли со счётом 8:0.

Ключевой разницей между домашним и гостевым матчем с «Линфилдом» стало наличие в стартовом составе двух самых креативных игроков «Будё-Глимт» – лучшего бомбардира Амаля Пеллегрино и центрфорварда Виктора Бонифасе. Вероятно, решение оставить их в запасе в проигранной гостевой встрече было несколько ошибочным, но в итоге всё закончилось хорошо.

Необходимость давать отдых своим лидерам возникает у Хьетиля Кнутсена из-за календаря чемпионата Норвегии и большого количества перелётов в силу географического расположения команды. Вот и последний матч Элитсерии состоялся 30 июля на выезде в Олесунне, что на западе страны.

А вот у «Жальгириса», в отличие от «Будё-Глимт», было много времени, чтобы сосредоточиться на подготовке именно к этой встрече. Календарь чемпионата Литвы был оптимизирован под участников еврокубков, и «Жальгирис» вот уже пятую неделю подряд играет исключительно еврокубковые матчи.

Можно ожидать, что перед поездкой в Вильнюс, держа в уме прошлые гостевые неудачи, «Будё-Глимт» не будет откладывать дело в долгий ящик и сразу попытается сделать большой задел перед ответной встречей. Но и «Жальгирис» не промах, свой мяч в ворота Никиты Хайкина вполне может забить. Поставить на победу хозяев при «обе забьют» можно с коэффициентом 2.43.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Жальгирис» 3 августа 2022 года

Как известно, «Будё-Глимт» редко уступает дома в еврокубках. Гостевые команды плохо переносят дальнюю дорогу на север Норвегии, акклиматизацию и вынуждены играть на непривычном искусственном газоне. Но как минимум фактор покрытия «Жальгирис» не смутит, ведь домашний стадион в Вильнюсе также славится искусственным газоном не самого хорошего качества. Зацепить в гостях даже ничью литовцам будет крайне сложно, но страстная атакующая игра, которую они продемонстрировали против другого скандинавского чемпиона в прошлом раунде, вполне может принести успех в виде забитого мяча.

Ставка: победа «Будё-Глимт» и обе забьют за 2.43.

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