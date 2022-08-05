«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд исправится за неудачный дебют

7 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 8.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» (07.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. 5 августа стартует очередной розыгрыш английской Премьер-лиги, а через два дня состоятся три матча 1-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Олимпийский» в Лондоне померяются силами местный «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити».

По итогам минувшего сезона «молотобойцы» заняли седьмое место. Были близки к тому, чтобы подняться на шестую строчку, но в матче заключительного тура соревнования потерпели поражение от «Брайтона» (1:3). Тем самым упустили возможность поучаствовать в новом розыгрыше Лиги Европы.

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Возможно, из-за этого «Вест Хэм» усилился в межсезонье не так хорошо, как хотел. Полузащитник Пётр Зелиньски принял решение остаться в «Наполи», Джесси Лингард предпочёл присоединиться к «Ноттингем Форест», а главную трансферную цель лондонского коллектива — Филипа Костича — перехватил туринский «Ювентус».



На данный момент «молотобойцы» сумели заключить контракты только с хавбеком «Бёрнли» Максвеллом Корне и форвардом «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой. Впрочем, и важных потерь удалось избежать. Ушли в другие команды только ненужные клубу из Лондона игроки — экс-хавбек московского «Спартака» Алекс Крал и Андрей Ярмоленко.

Как бы там ни было, предсезонку подопечные Дэвида Мойеса провели, откровенно говоря, плохо. За семь товарищеских встреч одержали только две победы — над «Серветтом» (2:0) и «Ипсвич Таун» (2:1). Вничью сыграли со скромным «Борхэм Вуд», «Редингом», «Лутоном» и «Лансом». Поражение потерпели от «Рейнджерс» (1:3).

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Результаты совсем не внушают доверия, особенно на фоне концовки прошлого сезона. За последние семь встреч в АПЛ «молотобойцы» одержали только одну победу — над вылетевшим в Чемпионшип «Норвичем» (4:0). Также сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1) и, как ни странно, как раз с «Манчестер Сити» (2:2). В остальных матчах потерпели поражения. Плюс проиграли в полуфинале Лиги Европы «Айнтрахту».



«Горожане», в свою очередь, по итогам минувшего сезона в очередной раз стали чемпионами АПЛ. За 38 туров потерпели только три поражения и шесть раз сыграли вничью. В остальных встречах, само собой, одержали победы. Наколотили за этот период целых 99 голов — больше всех. Что, впрочем, не удивляет.

В новом сезоне статистика обещает быть ещё более впечатляющей. Дело в том, что в межсезонье «Манчестер Сити» пополнился талантливейшим нападающим — Эрлингом Холандом. До этого форвард выступал за дортмундскую «Боруссии», в составе которой провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи. Очень недурно для 22-летнего футболиста.

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За клуб из Манчестера форвард сыграл пока только в двух матчах. В первом, товарищеском, помог обыграть мюнхенскую «Баварию» (1:0). Его гол, забитый на 12-й минуте, стал победным. А вот в Суперкубке Англии с «Ливерпулем» перспективный норвежец проявил себя не лучшим образом.



Нападающий часто терялся в атаках и упустил несколько хороших моментов. Дебютный официальный матч за «Манчестер Сити», можно сказать, провалил. Вследствие чего «горожане» потерпели поражение со счётом 1:3. Много ли времени Холанду потребуется на адаптацию? Думаем, мало. Хосеп Гвардиола наверняка быстро встроит игрока в свой коллектив.



По сути без нападающего на острие атаки испанскому специалисту удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где мадридский «Реал» попросту оказался удачливее. Подопечные Гвардиолы смотрелись лучше и заслуженно выиграли первый матч — 4:3. Были в шаге от победы во втором, но это уже другая история.

В грядущей игре «горожане» наверняка окажутся сильнее. Мы бы взяли П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.88 или Ф2 (-1.5) за 2.11. Как мы уже отметили, гости имеют потрясающую линию атаки, которая теперь дополнена Холандом. Думается, в этот раз форвард выступит лучше, чем в матче за Суперкубок Англии, и поможет одержать над пребывающими в чёрной полосе «молотобойцами» результативную победу.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 7 августа 2022 года

«Вест Хэм» не лучшим образом завершил минувший сезон, толком не усилился в межсезонье и сомнительно провёл предсезонку. С такими вводными навязать борьбу чемпиону АПЛ вряд ли получится. Вдобавок «Манчестер Сити» подходит к предстоящей встрече в лучшем тонусе, так как недавно сталкивался с «Ливерпулем» в Суперкубке Англии. Полагаем, Холанд и его новые партнёры начнут новый розыгрыш английского первенства с победы и забьют немало. Статистика минувшего сезона совсем не против такого исхода.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

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