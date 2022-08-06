«Крылья Советов» — «Динамо». 3:3 с «Факелом» введут Смолова в депрессию

Самарцы даже без лидеров хороши в атаке. У Осинькина теперь есть Глушенков!

7 августа состоится матч четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут выявить фаворита. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.86. Успех москвичей оценивается в 2.54. На ничью дают коэффициент 3.68.

Почему «Динамо» ждут большие проблемы в Самаре.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч четвёртого тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» (07.08.2022)

«Самара Арена» 7 августа готовится принять матч 4-го тура между «Крыльями Советов» и «Динамо». Мнения экспертов разделилось, они не могут выявить фаворита в этой встрече. Команды провели всего по три матча, поэтому рано говорить об их перспективах в сезоне-2022/2023. Опыта больше у гостей, но хозяева отличаются характером.

Игорь Осинькин продолжает управлять самарским клубом и ведёт его к новым успехам. В межсезонье команде пришлось расстаться со своим костяком. Сарвели, Сергеев и Зиньковский являлись основными ведущими футболистами в составе, но теперь они стали частью других коллективов. Естественно, что их отсутствие скажется на показателях. Хотя на данном этапе всё выглядит так, что наставник справляется.

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В прошлом сезоне Глушенков выступал за «Крылья» на правах аренды и был крайне результативен. Его контракт руководство выкупило у московского «Спартака», и теперь форвард является основным бомбардиром команды. Именно он ведёт самарцев вперёд, он агрессивен в атаке. Барач и Фернандо Костанца имеют повреждения и, вероятнее всего, не примут участия в игре. Впрочем, вряд ли это будет проблемой для Осинькина.

«Динамо» возглавил Славиша Йоканович, и теперь перед ним стоит серьёзная задача. Один из топовых московских клубов в нынешнем сезоне обязан бороться за чемпионство в одном ряду с ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом». Задача непростая, но с таким подбором игроков выполнимая. В перерыве бело-голубые решили расстаться с Николаем Комличенко, но и без него в составе достаточно звёзд.

В трансферное окно москвичи ограничились одним игроком – Роберто Фернандесом из «Гуарани». Вокруг основных футболистов – Захаряна и Фомина — ходило много слухов. Они могли переехать в Германию, но на данный момент остались с «Динамо». Без них результаты бело-голубых могли пойти вниз. Важно отметить, что Арсен пропустит это противостояние, потому что в предыдущей игре получил удаление. Роль лидера на себя возьмёт Фёдор Смолов.

На старте сезона-2022/2023 «Крыльям Советов» достался удобный соперник – новичок РПЛ «Оренбург». Команда переиграла оренбуржцев с результативным счётом 4:2, а автором дубля стал Глушенков, и он же сделал одну передачу. Во втором туре самарцев ждало разочарование и поражение от «Зенита» всухую — 0:3. Клуб выглядел на порядок хуже противника. Совсем не так, как в прошлом сезоне.

Прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Ростов» — «Оренбург».

В прошлой встрече «Крыльям Советов» нужно было в очередной раз проявить мастерство и разделаться с ещё одним новичком. В итоге не сложилось. Видимо, «Торпедо» было слишком злым из-за череды неудач и добыло очко на характере. Подопечные Осинькина пропустили уже на 19-й минуте, а сравнять счёт смогли на 67-й благодаря голу Шитова. Воспитанник спартаковской школы футбола может стать опасным атакующим игроком в Самаре.

Без поражений в текущем сезоне идёт «Динамо», но и радостных моментов в этом мало. Клуб сыграл вничью с «Ростовом» на старте со счётом 1:1. В следующей игре, в дерби, бело-голубые разгромили «Торпедо» – 4:0. Героем оказался Фёдор Смолов, оформивший дубль в ворота противника. Пенальти реализовал Фомин, а ещё один из мячей забил Захарян, пропускающий четвёртый тур из-за удаления, как мы уже сказали.

Классным получился прошлый матч с участием москвичей. Они играли на выезде с «Факелом» и разошлись вничью, со счётом 3:3. Смолов дублем вывел команду вперёд и укрепил преимущество, но во втором тайме всё изменилось. Воронежский клуб забил два мяча, счёт стал равным. Допустил ошибку игрок москвичей – Черов записал автогол на свой счёт. Это помогло бело-голубым вновь повести, но недолго они радовались. На 86-й минуте пропустили вновь, а Арсен заработал удаление.

За 10 последних личных встреч пять раз выигрывали «Крылья Советов», а «Динамо» побеждало трижды. Внимание привлекают очные противостояния предыдущего сезона. Самарский клуб дважды переиграл москвичей и сделал это унизительно. 1:0 на выезде ещё как-то входит в рамки допустимого, но, когда самарцы разгромили москвичей со счётом 5:2, болельщики возмутились.

Прогноз и ставка на матч 4-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Осинькин знает отличный способ побеждать «Динамо» и вновь им воспользуется. Если прошлый тренер москвичей мог догадаться, как самарцам это удавалось, то нынешнему придётся столкнуться с этим вновь. Конечно, уже нет Сарвели и Зиньковского, но остался Глушенков. На наш взгляд, он станет ключевой фигурой матча. Игра может закончиться в пользу любой из сторон, но она будет результативной. Между клубами непростые взаимоотношения, но, думается, один из голов Глушенков забьёт. На это рекомендуем сделать ставку за 3.20.

Ставка: Максим Глушенков забьёт за 3.20.

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