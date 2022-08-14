«Торпедо» — «Дизель». Игорь Ларионов сомнёт представителя ВХЛ

15 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.39, а успех «Дизеля» по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель» 15 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.85. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20. Гол на первой минуте встречи идёт с коэффициентом 11.00.

Прогноз и анализ товарищеского матча «Торпедо» Нижний Новгород — «Дизель» Пенза (15.08.2022)

15 августа фанаты российского хоккея смогут посмотреть две товарищеские встречи. Отдельное внимание уделим матчу между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и пензенским «Дизелем» Алексея Медведева. Игра пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, первое вбрасывание состоится в 18:00 мск.

«Торпедо» успело сыграть уже четыре предсезонные встречи. Сперва две с челябинским «Трактором», где одержало результативные победы (6:2 и 7:2). Следом сдала два матча «Сибири» (2:5 и 1:4). С одной стороны, смазанные последние игры обусловлены хорошей подготовкой новосибирцев. В то же время Игорь Ларионов требует от игроков интенсивный хоккей, а это совсем иной подход в команде.



Из-за такого перекроя игры результаты и смазаны. Впрочем, главный тренер нижегородцев даже после последней игры был доволен тем, как его подопечные работали в зоне соперника при потерях. На наш взгляд, тоже судить команду строго не стоит, идут предсезонные игры, составы наигрываются. Да и самим игрокам «Торпедо» нравится новый стиль игры, а это главное. Всё остальное должно прийти с практикой.



«Дизель» — команда из ВХЛ, в минувшем сезоне заняла лишь 21-е место из 27. В концовке сезона клуб проиграл семь встреч кряду. Сейчас уже готовится к новому сезону, успев провести две товарищеские игры. Сначала была победа над чемпионом белорусской Экстралиги «Металлургом» (3:2 ОТ), а после – поражение от «Сокола» (0:3), который был участником плей-офф ВХЛ в прошлом сезоне.

Уровень клуба явно слабоват. Поэтому в данном противостоянии фаворит встречи виден явно, хотя и соперники ни разу не встречались до этого. При этом «Торпедо» и «Дизель» стали партнёрами. Теперь игроки, которые не смогут попасть в основу нижегородцев, могут получить игровую практику в «Дизеле». Это весьма упрощает жизнь всем.

Пензенскому клубу это, разумеется, очень выгодно, уровень команды может вырасти на глазах. Тем более что у «Торпедо» хватает молодых игроков, а Игорь Ларионов пропагандирует старую школу хоккея. Будет полезно. Впрочем, сейчас у гостей сил маловато для того, чтобы удивить Ларионова. Тем более что они в минувшем сезоне пропустили 166 шайб в 52 встречах. То есть чуть больше трёх шайб за игру.

Сейчас же соперник куда серьёзнее, нежели в ВХЛ. Плюс нижегородцы за четыре дружеские встречи забросили 16 шайб, то есть в среднем по четыре за матч. А команды были уровня КХЛ. Так что, думается, стоит ожидать голевого матча снова. Хотя и последние две встречи по результативности «Торпедо» были хуже первых. Но класс играет роль, по составу «Дизель» уступает.



Недавние подписание «Торпедо» японского форварда Ю Сато, а также аренда на год у ЦСКА 22-летнего нападающего Льва Комиссарова и прибытие в расположение Кенни Агостино явно усилит команду. У гостей же из громких переходов — подписание 29-летнего Евгения Григоренко, который выигрывал Кубок Харламова в 2010 году, а также Кубок Гагарина с «Металлургом» в сезоне-2013/2014.

И всё же хозяева смотрятся сильнее. Проверить ставку на победу «Торпедо» через тотал больше 4.5 шайбы можно за коэффициент 1.70. На наш взгляд, вполне стоит. Не стоит забывать и о том, что нижегородцы играют дома, а потому поддержка трибун им будет обеспечена. Хоккейные поклонники наверняка уже успели соскучиться по игре.

«Торпедо» — «Дизель»: прогноз и ставка на товарищеский матч КХЛ 15 августа 2022 года

«Торпедо» неплохо играет в предсезонке, новый стиль игры Игоря Ларионова нравится составу, хотя и не всегда получается. «Дизель» — команда даже не топ-5 ВХЛ, уровень слабоват. У нижегородцев молодой и боевой состав, играют дома. Плюс хорошая результативность. У гостей же нет звёзд, а с таким соперником встречаются впервые. Да и есть явные проблемы с обороной. Так что проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.