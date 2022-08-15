«Маккаби» – «Црвена Звезда». Не спасёт даже Егор Пруцев

17 августа состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Маккаби» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех «Црвены Звезды» оценивается в 2.77. На ничью дают коэффициент 3.22.

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Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» – «Црвена Звезда» 17 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей тоже доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда» (17.08.2022)

«Маккаби» с честью прошёл два предыдущих раунда, сейчас он в шаге от того, чтобы прорваться в групповую стадию Лиги чемпионов. С предыдущего такого вояжа прошло 13 лет. Клуб наверняка очень хочет снова прогреметь на всю Европу, выступив при этом лучше, чем в прошлый раз. Тогда в группе с «Баварией», «Ювентусом» и «Бордо» «Маккаби» не набрал ни одного очка, ни разу не забил, но и пропустил в шести матчах всего восемь голов.

Многие не верили, что «Маккаби» дотянет до плей-офф квалификации турнира. После того как во 2-м квалификационном раунде израильтянам попался «Олимпиакос», их шансы на успех оценивались скромно. Спасшись от поражения уже в компенсированное время первого матча, зелёные поймали кураж и в ответной игре камня на камне не оставили от чемпиона Греции.

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«Олимпиакосу» не помогли опыт и статус, более мастеровитый состав и опытный тренер. За два матча с «Маккаби» греки нанесли всего три удара в створ, это даже меньше, чем в итоге пропустили голов. После такого с «Аполлоном» уже израильтяне считались фаворитами. В первой игре киприоты пропустили те же четыре безответных мяча, что и «Олимпиакос». Сделав своё дело, в выездном матче «Маккаби» уже не упорствовал и позволил себе проиграть.



У «Маккаби» был хороший состав, а летние трансферы сделали его ещё мощнее. Об этом нельзя не сказать. Фланговые защитники Даниэль Сундгрен и Пьер Корнуд с первых матчей ворвались в основу. Мощный гаитянин Фратсди Пьеро, который в прошлом сезоне разрывал французскую Лигу 2, сейчас делает то же самое в Лиге чемпионов. На его счету уже три гола.

Даже постаревший Рукавица, вернувшийся из «Хапоэля», добавляет глубины в атаке и стабильно появляется на поле. Вот что значит трансферная кампания на пять баллов. Пройдут в группу, можно будет дать и пять с плюсом. А ведь шансы одолеть сербского гиганта у скромного представителя Израиля не такие уж и маленькие.



В принципе, за два раунда «Маккаби» вполне должен был втянуться в график. Теперь у «Црвены Звёзды» не должно быть преимущества в физической форме, хотя сербы и сыграли в два раза больше матчей с начала сезона. Такой козырь пригодился бы гостям, потому что соперник им достался очень непростой.

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У «Црвены Звезды» есть повод опасаться «Маккаби» после всего того, что мы уже видели. Но и у зелёных есть повод бояться соперника. Сербы сыграли в новом сезоне восемь матчей и все выиграли, разница мячей впечатляет ещё больше – 28:1. Своего первого соперника в Лиге чемпионов сербы просто переехали. Армянский «Пюник» за два матча получил в свои ворота семь безответных мячей.



В прошлом сезоне «Црвена Звезда» выиграла группу в Лиге Европы, но уже в 1/8 финала попала на будущего финалиста и уступила ему. Костяк той команды остался неизменным. Александар Катай, Александар Драгович, Мирко Иванич, Гелор Канга, Страхиня Эракович и Милан Павков продолжают тащить команду. Летом вернулся Александар Пешич, пришли Осман Букари и Кингс Кангва.



Кроме того, отдельно стоит выделить трансфер Егора Пруцева из «Сочи». Талантливый 19-летний полузащитник подписал контракт на четыре года и уже заявил о готовности сыграть в Лиге чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет. Состав сербов и без того сильнее и ярче, чем у оппонента. Хотя на примере «Олимпиакоса» видно, что это спасает не всегда.

«Црвена Звезда» не первый год успешно участвует в еврокубках. Здесь главный козырь сербов очень хорошо известен – это надёжная игра в обороне. В предыдущем раунде «Пюник» не смог забить ни разу. В прошлом сезоне на групповом этапе сербы пропустили всего четыре гола, а в шести матчах квалификации ещё пять. Исход матча во многом будет зависеть от того, что перевесит: результативная атака хозяев или мощная оборона гостей.

Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда» 17 августа 2022 года

В первом матче у «Маккаби» есть одно важнейшее преимущество – родной стадион. Здесь команда из Хайфы проиграла только один из 19 последних матчей. Более того, даже ничьих было всего три штуки, так что родные стены действительно помогают. Уровень израильского футбола за последние годы ощутимо вырос. Раньше чемпиону Израиля было бы нечего ловить в матче с чемпионом Сербии, однако сейчас расклад другой. «Маккаби» уже доказал свой уровень. «Црвена Звезда» тоже мощная команда, но тут велик шанс, что продолжится сказка зелёных, а не красно-белых. Сделаем ставку на победу хозяев.



Ставка: победа «Маккаби» за 2.57.

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