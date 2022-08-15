«Нефтехимик» — «Металлург». Сергей Мозякин будет доволен, Илья Воробьёв — тоже

16 августа состоится товарищеский матч «Нефтехимик» — «Металлург». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 4.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтехимик» — «Металлург» 16 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Нефтехимик» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.55.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Нефтехимик» Нижнекамск — «Металлург» Магнитогорск (16.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на матч товарищеского турнира — Кубка президента Республики Казахстан. 16 августа на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане померяются силами нижнекамский «Нефтехимик» и магнитогорский «Металлург».

Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Нефтехимик» занял седьмое место в таблице Восточной конференции. За 49 игр он набрал 52 очка. В Кубке Гагарина подопечные Олега Леонтьева всухую влетели в 1/8 финала «Трактору» (0-4) и покинули плей-офф КХЛ.



В межсезонье команда, разумеется, планировала усилиться. Отчасти это получилось. Присоединились к нижнекамцам два лучших бомбардира «Лады» — Андрей Белозёров и Михаил Назаров, а также французский защитник Йоанн Овитю. Кроме того, коллектив пополнился экс-форвардом «Бостона» Энтони Камара и самым ценным игроком чемпионата Словакии прошлого сезона — нападающим Самуэлем Бучеком.



Однако не обошлось и без болезненных потерь. Сначала ушёл в санкт-петербургский СКА результативный нападающий Марат Хайруллин. Затем покинули клуб из Нижнекамска два ведущих игрока оборонительной линии — Лукаш Клок и Рональд Кнот. Кроме того, перебрался в другой коллектив американский форвард Дэн Секстон.

Уход топ-защитников, играющих в первой паре сборной Чехии, ощутимо ударил по «Нефтехимику». Без них нижнекамцы провели два товарищеских матча. В первом обыграли сильно изменившийся «Салават Юлаев» (4:3), а вот во втором потерпели разгромное поражение от «Ак Барса» (1:4). Семь пропущенных шайб за два матча говорят сами за себя. А сколько прилетит в грядущем матче?



В преддверии минувшего сезона «Металлург» многие критиковали за комплектацию. Однако по итогам прошлого розыгрыша неполной регулярки он занял первое место в сводной таблице КХЛ. За 48 встреч клуб потерпел только 14 поражений (три из них в овертайме). В Кубке Гагарина выступил не менее здорово — добрался до финала и мог выиграть.

На предыдущих стадиях магнитогорцы одолели «Барыс» (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-1). В решающей серии с ЦСКА они вполне могли одержать верх. Однако москвичи при счёте в серии 1-3 сумели перехватить инициативу и совершить потрясающий камбек. Очень обидно за уральцев.

На некоторых хоккеистах «Магнитки» неудача отразилась очень сильно. Команду решил покинуть Михаил Пашнин. Опытный защитник отказался от нового контракта и перебрался в СКА Романа Ротенберга. На этом, пожалуй, ощутимые потери для «Металлурга» заканчиваются. Основообразующий костяк, в том числе 39-летнего голкипера Василия Кошечкина, удалось сохранить.



Впрочем, несмотря на выдающиеся выступления и побитый рекорд по продолжительности сухой серии в финале КХЛ прошлого сезона, было заметно, что Кошечкин играет на износ. В одном из интервью главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв отмечал, что голкипер даже не ходил не тренировки на финише прошлого сезона, экономя силы.



Потому трансфер экс-вратаря «Локомотива» Эдди Паскуале выглядит отличным ходом со стороны «Металлурга». Канадец отметил, что отклонил предложения от клубов НХЛ, чтобы остаться в России. Такой смелый шаг заслуживает уважения. Теперь у Кошечкина имеется весьма неплохой сменщик. Но на этом хорошие новости для магнитогорцев не заканчиваются.



В преддверии нового сезона произошло значимое для магнитогорцев событие. Лучший бомбардир в истории КХЛ и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, завершивший профессиональную карьеру в 2021 году, стал директором по развитию молодёжи в «Магнитке». Он будет отвечать за подготовку перспективных хоккеистов и комплектование.



Как водится, в предсезонных матчах получают игровую практику в основном молодые игроки и новобранцы клубов. Недавно юные хоккеисты «Металлурга» провели три встречи на Мемориале имени Ивана Ромазана. В первой они закономерно уступили «Трактору» (1:4), зато во второй разгромили «Амур» (3:0), а в третьей проиграли в овертайме «Автомобилисту» (4:5). Смотрелись на порядок лучше екатеринбуржцев, но не повезло.

Думается, в предстоящем матче «Магнитка» одолеет нижнекамцев. За последние семь очных встреч она потерпела лишь два поражения, и оба с минимальной разницей — 3:4 и 0:1. Также отметим, что встреча наверняка получится голевой. Дело в том, что «Нефтехимик» усилился массой результативных нападающих, но утратил надёжность в защите.



«Металлург», в свою очередь, стал самым результативным клубом в минувшем сезоне. Только в неполной регулярке его хоккеисты наколотили 164 шайбы. Молодёжь команды в двух последних товарищеских встречах также не стала скромничать — забросила за этот период семь шайб. Проверим П2 + тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.95.

«Нефтехимик» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч Кубка президента Республики Казахстан 16 августа 2022 года

У «Нефтехимика» хуже результаты на дистанции. Кроме того, клуб лишился ведущих защитников. История очных встреч также не на их стороне. «Металлург» же сохранил практически весь основообразующий костяк и сосредоточился на прогрессе молодёжи. Пока что юные хоккеисты магнитогорцев оставляют после себя весьма приятные впечатления, радуя результативностью. Думается, они не подведут Сергея Мозякина — сыграют качественно и одержат победу над нижнекамцами. Также ждём много голов.



Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.95.