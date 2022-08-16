«Вильярреал» — «Хайдук». Унаи Эмери выдвигается за новым трофеем

18 августа состоится первый матч раунда плей-офф Лиги конференций «Вильярреал» — «Хайдук». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех хорватов оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Вильярреал» — «Хайдук» 18 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Хайдук» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Если забьют гости, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Вильярреал» — «Хайдук» (18.08.2022)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. Идентичным образом дела обстоят в третьем по значимости клубном европейском международном турнире — Лиге конференций.

На 18 августа запланировано более 20 первых матчей раунда плей-офф. Помимо прочих, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, Испания, померяются силами «Вильярреал» и «Хайдук» из Сплита, Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



В прошлом сезоне команда из Вильярреала совершила сенсацию. Она добралась до полуфинала Лиги чемпионов, в котором дала добротный отпор мощному «Ливерпулю». На предыдущих стадиях соревнования ей удалось обыграть «Ювентус» (по сумме двух встреч 4:1) и «Баварию» (по сумме двух матчей 2:1).



Матчи с мюнхенцами наиболее интересны. В преддверии одного из них (а именно ответного) Унаи Эмери пошёл на небольшую хитрость. Наставник выпустил в старте на матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао второй состав. За счёт этого основа «Вильярреала» получила отдых, вследствие чего оказалась свежее и успешнее баварцев.

Но любопытно не только это. Даже второй состав сумел сыграть качественно и не потерпеть поражение от «Атлетика». Встреча ознаменовалась ничьей — 1:1, но «жёлтая субмарина» с солидным перевесом выиграла по владению мячом. Пожалуй, она была немного ближе к победе.



Из этого следует вывод, что, даже если Унаи Эмери решит поэкспериментировать в грядущем матче, его коллектив наверняка одержит верх. В текущем розыгрыше чемпионата Испании он уже успел провести одну встречу, в которой одержал разгромную победу над «Вальядолидом» (3:0). Дублем отметился новобранец «Вильярреала» Алекс Баэна.

К слову, состав «жёлтой субмарины» несильно изменился за межсезонье. Клуб сумел не только приобрести новых футболистов, но и сохранить всех основообразующих игроков, в том числе лидера атаки Жерара Морено и талантливого защитника Пау Торреса. Перебрались в другие клубы лишь Марио Гаспар и Серхио Асенхо, в статусе свободных агентов. Потери вовсе не катастрофичны.



«Хайдук» является одним из самых популярных и титулованных клубов Хорватии. По итогам минувшего сезона он занял второе место в чемпионате Хорватии и выиграл Кубок, что на фоне гегемонии загребского «Динамо» является солидным достижением. Однако на евроарене успехи коллектива весьма противоречивы.



В прошлом сезоне он не сумел преодолеть даже 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Белые проиграли казахстанскому «Тоболу». В первом матче, который состоялся в Хорватии, они одержали победу — 2:1, но вот в ответной встрече уступили со счётом 1:4. В текущем розыгрыше соревнования повезло чуть больше.

В оппоненты попалась «Витория Гимарайнш». Хотя и без проблем не обошлось. В первом матче подопечные Владаса Дамбраускаса одержали закономерную победу над португальцами со счётом 3:1. А вот в ответной игре уступили 0:1, играя с 77-й минуты в большинстве.



Возьмём П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.78. Встреча состоится в Испании, следовательно, у «жёлтой субмарины» будет 12-й игрок — поддержка болельщиков. А совокупность сил и так всецело на её стороне. Уровень техники футболистов клуба из Вильярреала в несколько раз выше, чем у команды из Сплита. В тактическом превосходстве Унаи Эмери над наставником хорватов также не возникает сомнений. Сенсации не ждём.

Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги конференций «Вильярреал» — «Хайдук» 18 августа 2022 года

«Вильярреал» выглядит фаворитом соревнования в целом. В первом же сезоне у руля клуба Унаи Эмери выиграл Лигу Европы, а в прошлом сезоне добрался до полуфинала Лиги чемпионов. С тех пор команда практически не изменилась. Похоже, она выдвигается навстречу очередному титулу. «Хайдук» — достаточно интересный коллектив. Однако на фоне «жёлтой субмарины» он выглядит пока что очень скромно. Если уж «Тобол» белые не сумели обыграть в минувшей квалификации Лиги конференций, то хорошо начавших новый сезон испанцев тем более вряд ли удастся одолеть. Не будем мудрить и поставим на уверенную победу хозяев.



Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1.5) за коэффициент 1.78.