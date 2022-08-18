«Нефтехимик» — «Автомобилист». Николай Заварухин докажет всем!

«Авто» часто критикуют за невнятные трансферы и назначения. На этот раз руководство, похоже, не прогадало.

19 августа состоится товарищеский матч «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.44. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 5.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00.

Кожевников назвал финских хоккеистов подлецами.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» 19 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Заключить пари на «обе забьют» во втором периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а на «обе забьют» в третьем периоде — с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Нефтехимик» Нижнекамск — «Автомобилист» Екатеринбург (19.08.2022)

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует меньше чем через месяц, обратим внимание на матч товарищеского турнира — Кубка президента Республики Казахстан. 19 августа на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане померяются силами нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбуржский «Автомобилист».

Начнём с гостей. По итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки «Автомобилист» занял девятое место в таблице Восточной конференции. Возможно, если бы не пандемия, клуб из Екатеринбурга сумел бы пробраться в плей-офф КХЛ. Однако удача оказалась не на их стороне. Не помогла даже смена тренера.

Как МЧМ-2022 без России превратился в позор.

Как бы там ни было, в межсезонье «Автомобилист» сумел сохранить практически всех легионеров и капитана команды — талантливого Никиту Трямкина. Кроме того, «Авто» заключил контракты с рядом молодых игроков и опытным Сергеем Широковым. Обновлённый коллектив пока показывает себя только с хорошей стороны.



За шесть недавно проведённых товарищеских встреч клуб из Екатеринбурга потерпел только два поражения — от крепкого «Трактора» (2:4) Анвара Гатиятулина и не менее мощного «Металлурга» (1:2). В остальных — одержал победы, в том числе над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и всё тем же «Металлургом» (5:4 ОТ). Неслабо.

Впрочем, порадовали не только результаты, но и сам хоккей, демонстрируемый екатеринбуржцами. За это в первую очередь стоит отдать должное главному тренеру «Автомобилиста» Николаю Заварухину и его штабу. Пока что 47-летний специалист оставляет исключительно приятное впечатление.



В одном из интервью спортивный директор «Авто» заявлял, что Заварухину есть что доказывать. И с ним нельзя не согласиться. Дело в том, что многие критикуют руководство «Автомобилиста» за необдуманные трансферы и назначения. У тренера имеется отличная возможность утереть нос недоброжелателям в ближайшем будущем.

Уэйну Гретцки предъявлен иск на $ 10 млн из-за жевательной резинки.

«Нефтехимик», в свою очередь, занял по итогам минувшего розыгрыша неполной регулярки седьмое место в Восточной конференции. Таким образом, он добыл путёвку в плей-офф КХЛ. Однако дальше 1/8 финала Кубка Гагарина подопечным Олега Леонтьева пробраться не удалось. Они без шансов уступили «Трактору», вследствие чего покинули турнир.



После этого из нижнекамской команды ушли два ведущих защитника — Лукаш Кнок и Рональд Кнот. А ведь в прошлом сезоне нижнекамцы и так не славились надёжностью в обороне. За 49 встреч в регулярном чемпионате пропустили целых 140 шайб. Уход легионеров, как и ожидалось, подлил масла в огонь и усугубил ситуацию.



Недавно подопечные Олега Леонтьева провели четыре товарищеские встречи, в которых пропустили 14 шайб. Им удалось обыграть только «Салават Юлаев» (4:3). Причём только потому, что уфимцы претерпели огромное количество изменений в межсезонье и банально не были готовы к игре. Решали совсем другие задачи.

В остальных встречах «Нефтехимик» потерпел разгромные поражения. Сначала уступил «Ак Барсу» (1:4). Затем влетел «Металлургу» (1:4) и «Барысу» (0:3). Последний матч, к слову, состоялся совсем недавно. Следовательно, к грядущей игре нижнекамцы наверняка подойдут на фоне усталости.



Последний матч «Автомобилиста» закончился несколькими часами ранее. Энергии у его игроков, вероятно, будет поболее. При этом клуб из Екатеринбурга провёл больше товарищеских встреч (шесть против четырёх), а значит, подходит к встрече в лучшем тонусе. Думаем, можно даже взять П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч Кубка президента Республики Казахстан 19 августа 2022 года

Уход защитников сильно ударил по «Нефтехимику». Клуб лишился надёжности в обороне и почти во всех недавних товарищеских играх потерпел разгромные поражения. Кажется, грядёт ещё одно. «Автомобилист» здорово проводит предсезонку, радуя интенсивным хоккеем и результатами. Похоже, Николаю Заварухину действительно есть что доказывать. Поставим на уверенную победу его подопечных.



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022 по хоккею.



Определён состав групп МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду.



Журналист The Hockey Writers: Овечкин обгонит Горди Хоу до Рождества.

В США требуют посадить Александра Овечкина в тюрьму.



Вайсфельд: у «Ак Барса» под потолком уже нет денег на Ковальчука.



Журналист из Финляндии: по России на МЧМ-2022 никто не скучает.