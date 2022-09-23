Израиль — Албания. Защитник «Динамо» на месте, но это не поможет

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Израиль — Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу израильтян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех албанцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Израиль — Албания 24 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Израиль — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Израиль — Албания (24.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, вернулась Лига наций. На 24 сентября запланированы девять матчей 5-го тура соревнования. В одном из них на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе Израиль примет Албанию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Из-за отстранения России сборные Израиля, Исландии и Албании остались втроём во второй группе Лиги В нынешнего розыгрыша Лиги наций. Израильтяне и исландцы успели сыграть по три тура соревнования. Албанцы же провели только две встречи. Пожалуй, с них и начнём.

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«Горные орлы» весьма неплохо, по собственным меркам, провели квалификацию ЧМ-2022. За 10 туров группового этапа отборочного турнира потерпели только четыре поражения — от Англии (0:2 и 0:5) и Польши (1:4 и 0:1). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе над Венгрией (два раза по 1:0).



В Лиге наций подопечные опытного Эдоардо Рейя стартовали менее успешно. Сначала они сыграли вничью с Исландией (1:1), а затем потерпели обидное поражение от Израиля (1:2). Впрочем, встреча проходила на равных скоростях, и албанцы вполне могли зацепиться за ничью. Тем не менее их гол, забитый на 75 минуте, был отменён.

Израильтяне также недурно выступили в квалификации ЧМ-2022. За 10 матчей группового этапа соревнования они потерпели лишь четыре поражения — от Дании (0:2 и 0:5), Шотландии (2:3) и Австрии (2:4). Вничью сыграли с шотландцами (1:1). Во всех остальных встречах добились победы, в том числе над австрийцами (5:2).

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За этот период сине-белые забили целых 23 мяча, причём немалая их часть пришлась на долю крепких соперников. Сами они пропустили порядочно — 21 снаряд. В текущем розыгрыше Лиги наций, несмотря на смену наставника — новым главным тренером стал Алон Хазан — израильтяне также пока не отходили от результативного футбола.

Помимо ранее упомянутой победы над албанцами, национальная команда Израиля дважды сыграла вничью со сборной Исландии (2:2 и тоже 2:2). Любопытно, что ни в одном из этих матчей не отметился полезными действиями Мунас Даббур, выступающий за немецкий «Хоффенхайм».



Нападающему пора исправляться. Для его сборной уже настала пора заключительного тура нынешнего розыгрыша Лиги наций. В случае победы израильтяне сохранят за собой первую строчку в группе и добудут путёвку в Лигу А. Впрочем, албанцев мы бы тоже не стали списывать со счетов. У них крепкий состав и тоже пока ещё есть шансы на повышение в дивизионе.



Капитаном израильской сборной остаётся Эли Даса, и он же заключил контракт с московским «Динамо» в начале сентября этого года. К счастью, тренерский штаб Израиля вызвал защитника на матчи Лиги наций. Его одноклубника Норманна постигла другая участь, и Норвегия не стала вызывать спортсмена на игры сборной.

Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.96. Последняя очная встреча оппонентов получилась результативной и завершилась голами с обеих сторон. Учитывая статистику израильтян на дистанции, в ещё один подобный исход верится без особого труда, несмотря на важность матча.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Израиль — Албания 24 сентября 2022 года

Обе сборные классно выступили в квалификации ЧМ-2022, порадовав характером и большим количеством забитых голов. В последнем плане особенно здорово себя проявили израильтяне, предпочитающие открытый, результативный футбол. В то же время национальные команды примерно равны по силе, что наглядно продемонстрировала их последняя личная встреча. Ждём как минимум по одному забитому мячу от обоих коллективов.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.96.

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