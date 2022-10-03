«Порту» — «Байер». Сердар Азмун не спасёт, но будет весело

4 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех немцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Байер» 4 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Байер» (04.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. На 4 октября запланировано восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия, померяются силами местный «Порту» и «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Энтони Тейлор.

Как мы помним, по итогам минувшего сезона «Порту» в очередной раз стал чемпионом Португалии. За 34 тура Примейры он потерпел только одно поражение — от «Браги» (0:1). Также «драконы» четыре раза сыграли вничью — с «Маритиму» (1:1), «Спортингом» (1:1 и 2:2) и «Жил Висенте» (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы, порадовав результативностью.

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Однако, несмотря на отличный подбор игроков, в еврокубковых соревнованиях подопечные Сержиу Консейсау не преуспели. За шесть туров группового этапа Лиги чемпионов они одержали только одну победу — над «Миланом» (1:0). Вничью сыграли с «Атлетико» (0:0) и «Миланом» (1:1). Поражения потерпели от «Ливерпуля» (1:5 и 0:2) и «Атлетико» (1:3).

В итоге сине-белые заняли третье место в группе и отправились в Лигу Европы. В 1/16 финала они обыграли «Лацио» (4:3 по сумме двух матчей), а в 1/8 финала уступили «Лиону» (1:2 по сумме двух встреч).

Этим летом «драконы» расстались с основообразующими игроками и неудачно стартовали в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала уступили «Атлетико» (1:2), а затем разгромно проиграли на домашнем стадионе в матче с «Брюгге» (0:4). Также «Порту» уступил «Риу Аве» (1:3) и поделил очки с «Эшторилом» (1:1) в матчах чемпионата Португалии.

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«Байер» тоже весьма прилично провёл минувший сезон. По его итогам клуб из Леверкузена занял третье место в Бундеслиге, а также добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где потерпел поражение от «Аталанты» (2:4 по сумме двух игр). Текущий сезон подопечные Херардо Сеоане, как ни странно, начали плохо.

За восемь туров в чемпионате Германии «фармацевты» одержали только одну победу — над «Майнцем» (3:0). Также сыграли вничью с «Гертой» (2:2) и «Вердером» (1:1). Уступили дортмундской «Боруссии» (0:1), «Аугсбургу» (1:2), «Хоффенхайму» (0:3), «Фрайбургу» (2:3) и мюнхенской «Баварии» (0:4). Кроме того, «львы» вылетели из Кубка Германии, уступив в матче первого раунда скромному «Эльверсбергу» (3:4).

За эти девять игр они пропустили целых 20 мячей, а сами забили только 12. К голкиперу — Лукашу Градецки, защитникам и нападающим, в том числе экс-форварду «Зенита» Сердару Азмуну, накопилось немало вопросов. К слову, иранец в текущем сезоне даже менее результативен и полезен, чем латераль «Байера» — Жереми Фримпонг.

На счету нападающего пока лишь две голевые передачи — во встрече с «Эльверсбергом». Молодой голландец же помог «фармацевтам» обыграть мадридский «Атлетико» (2:0) во встрече 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отметившись двумя ассистами. Также он отгрузил два мяча в удачно сложившейся для команды из Леверкузена игре 4-го тура Бундеслиги с «Майнцем».

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.67. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «львы» смотрятся гораздо лучше, нежели в чемпионате Германии. В матче 1-го тура группового этапа они были очень близки к тому, чтобы поделить очки с «Брюгге».

Поражение от бельгийцев (0:1) немцы потерпели только из-за микроскопического офсайда, который определила новая технология. Также не забываем об их победе над «Атлетико», а также о том, что в арсенале у Херардо Сеоане есть Патрик Шик. За 27 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата Германии форвард забил целых 24 мяча.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.

В текущем сезоне 26-летний чешский нападающий пока не столь результативен. Он забил только три мяча в 11 матчах во всех официальных соревнованиях. Пора исправляться, равно как и Азмуну, имевшему хороший шанс реализовать момент в игре с «Баварией». Форвард упустил голевой момент, отдав неточный пас одноклубнику, вместо того чтобы пробить в пустой угол самому.

В гол «Порту» тоже верится без какого-либо труда. Встреча состоится на стадионе «Драгау», что даёт ему солидное преимущество. Плюс за восемь встреч нынешнего розыгрыша португальской Примейры «драконы» забили 20 мячей. При том что семь из них пришлись на долю «Спортинга» (3:0) и «Браги» (4:1).

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Байер» 4 октября 2022 года

Обе команды пока что не могут похвастаться стабильностью и хорошими результатами. «Порту» плохо стартовал в Лиге чемпионов, потерпев два поражения и пропустив шесть мячей. «Байер» ужасно начал нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги и вылетел из Кубка Германии, пропустив 20 мячей. В то же время команды забили больше 200 мячей на двоих во всех официальных турнирах в прошлом сезоне. Все предпосылки к голам с обеих сторон в грядущем матче, на наш взгляд, имеются.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.67.

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