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«Торпедо» — «Пари НН», прогноз на матч РПЛ 9 октября 2022, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Торпедо» — «Пари НН». Галактионов отберёт надежду у москвичей
Николай Дятлов
«Торпедо» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ
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Нижегородцы остудят пыл набирающих обороты автозаводцев, которых многие уже отправили в Первую лигу.

9 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Пари НН». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех нижегородцев оценивается аналитиками в 2.75. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Все прогнозы на сегодня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН» 9 октября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч 12-го тура чемпионата России «Торпедо» – «Пари НН» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Пари НН» (07.10.2022)

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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В последний игровой день 12-го тура чемпионата России состоятся три матча. Перед битвой топ-команд вечером воскресенья предлагаем обратить внимание на игру двух представителей нижней части таблицы – в Москве «Торпедо» встретит «Пари НН» и предпримет ещё одну попытку покинуть последнее место. Нижегородцы, в свою очередь, постараются прервать серию неудач. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

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«Торпедо» продолжает создавать иллюзию того, что команда готова выбраться из болота бесконечных провалов. Автозаводцы до середины сентября уверенно сохраняли за собой звание худшей команды российского чемпионата. У них не получалось абсолютно ничего по игре, а в 10 матчах с момента старта РПЛ и учитывая Кубок, было зафиксировано девять поражений – лишь «Крылья Советов» не смогли переиграть аутсайдера (1:1).

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Сейчас у подопечных Николая Савичева лучший период за очень долгое время. В четырёх последних встречах они уступили всего один раз – минимально «Уралу» в Кубке России (0:1). И важно отметить, что москвичи добивались положительного результата с соперниками абсолютно разного уровня – ничья с «Факелом» (2:2) и победы над «Сочи» (3:1) и ЦСКА (1:0). Успех в дерби и вовсе стоит выделить отдельно, ведь более статусной виктории в РПЛ у «Торпедо» ещё не было.

Тем не менее нельзя игнорировать обстоятельства, при которых «Торпедо» добивалось результата. С «Сочи» в нынешнем сезоне в Кубке удивляли все, команда редко играет основным составом и пока не выглядит слишком мотивированной. ЦСКА по игре мог побеждать с уверенным преимуществом, и здесь успех, скорее, не благодаря, а вопреки. С «Факелом» удалось спасти одно очко, но воронежцы тоже борются за выживание.

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По большому счёту «Торпедо» добился небольшого прогресса в нападении, но всё так же очень плохо действует в обороне. В плане реализации к автозаводцам никаких претензий от болельщиков быть не может, ведь при среднем показателе меньше одного острого момента за игру они забивают регулярно – в четырёх прошлых матчах команда забила шесть голов, хотя в первых 10 играх было всего четыре.

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И всё же в защите у хозяев конструкция настолько шаткая, что в матче с любой мотивированной командой всё рушится быстро. И впереди у «Торпедо» календарь совсем нещадный, а начинается сложный период битвой с одним из самых неудобных соперников. «Пари НН» противостоит москвичам в элите российского футбола впервые, но в Первой лиге нижегородцы выиграли четыре матча из четырёх и всегда забивали минимум два гола.

«Пари НН» в нынешнем сезоне довольно сложно справедливо оценивать. С одной стороны, у этой команды очень неплохие результаты, ведь до середины сентября в 11 матчах она уступила всего три раза – крепким «Сочи» и «Ростову», а также тогда ещё не разобранным «Химкам» Сергея Юрана. Более того, в период с конца августа до паузы на матчи сборных у нижегородцев была просто фантастическая серия в шесть игр без поражений. И всего дважды они потеряли очки.

С другой стороны, важно отметить турнирные качели подопечных Михаила Галактионова. На каждую положительную серию у них сразу найдётся отрицательная, и вот сейчас время снова чёрной полосы. «Пари НН» проиграл в трёх последних матчах – «Оренбургу» и «Краснодару» (0:2) не удалось даже забить, а «Спартаку» обидно уступили из-за гола с пенальти в последнюю треть матча (1:2). Задел по очкам у гостей пока есть, но до зоны вылета всего три балла.

Тревожным звоночком для болельщиков и тренера является то, что нижегородцы заметно сдали в реализации. Сейчас у них вторая лучшая атака среди команд за пределами первой семёрки чемпионата. В среднем клуб стабильно создаёт больше одного острого момента за матч в РПЛ и не забил за 14 игр во всех турнирах всего три раза. Однако два матча из них пришлись на нынешнюю серию поражений.

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Это действительно проблема, ведь «Пари НН» очень активная и во многом куражная команда, не умеющая играть на удержание счёта. В чемпионате до сих пор она смогла не пропустить только от бедового «Урала» августовского образца (1:0), но во всех остальных случаях клуб не мог сохранить свои ворота сухими. Галактионов верит в своих игроков и не критикует их, но понимает проблему.

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Понимать и знать, как её решить – разные вещи. Сейчас действительно подходящее время, чтобы гости выбрались из очередной полосы неудач. С соперниками с низа турнирной таблицы у них никогда не возникало сложностей, главное – не провалить стартовый отрезок игры. Если нижегородцы вновь забьют первыми, то угроза от «Торпедо» будет минимальной. Поэтому сейчас неплохо смотрится вариант нулевой форы на «Пари НН» с коэффициентом 1.94.

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Важная игра команд из низа таблицы. «Торпедо» с недавних пор добивается положительного результата и почти не проигрывает, а «Пари НН» в лёгком кризисе. Однако подобные показатели не делают из москвичей полноценного фаворита – они всё так же плохо защищаются и мало создают в атаке. При этом нижегородцы активны впереди, забивают регулярно и выиграли в четырёх матчах из четырёх с автозаводцами. Подопечные Галактионова способны не проиграть вновь.

Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 1.94.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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