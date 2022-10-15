«Наполи» — «Болонья». Хвича Кварацхелия использует шанс обогнать Арнаутовича

Грузин отстаёт от австрийца всего на один мяч в гонке бомбардиров — хороший способ его обойти.

16 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех клуба из Болоньи оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Болонья» 16 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья» (16.10.2022)

Миновало уже девять туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. На 16 октября запланированы пять матчей 10-го тура. В одном из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» встретится с «Болоньей». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

За девять туров текущего розыгрыша Серии А неаполитанцы ни разу не проиграли, сыграв вничью с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Во всех остальных матчах они одержали победы, в том числе над действующим чемпионом Италии — «Миланом» (2:1) и крепким «Лацио» (2:1). Таким образом, закрепились на первой позиции в турнирной таблице.

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Также подопечные Лучано Спаллетти досрочно получили путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Во всех четырёх стартовых турах группового этапа еврокубков они одержали победы. Сначала разгромили «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0), а затем дважды обыграли «Аякс» (6:1 и 4:2).



Спаллетти заслуживает особой похвалы. Бывший наставник «Зенита» поставил в «Наполи» великолепный командный футбол. Его подопечные потрясающе взаимодействуют друг с другом на поле и не перестают удивлять креативными решениями, а также красивыми голами. Здорово вписался в стратегию итальянского тренера и экс-хавбек «Рубина» — Хвича Кварацхелия.

21-летний грузинский полузащитник, приобретённый «Наполи» этим летом на замену ушедшему Лоренцо Инсинье, быстро адаптировался в новом коллективе и стал любимцем местной публики. За 13 матчей в Серии А он забил пять мячей и сделал два ассиста.

Впрочем, результативность не отражает реального вклада Хвичи в успех неаполитанцев. Во-первых, он заработал несколько важных пенальти, которые реализовал его одноклубник — Маттео Политано. Во-вторых, в каждой из ранее упомянутых встреч хавбек проделал огромный объём работы без мяча.

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Многие праймовые специалисты считают, что Кварацхелия — огромный талант, который в будущем станет звездой мирового уровня. Недавно экс-защитник сборной Грузии Лаша Салуквадзе поделился мнением, что Хвича пребывает в невероятной форме и может встать в один ряд с лучшими бомбардирами Европы — Эрлингом Холандом («Манчестер Сити») и Робертом Левандовским («Барселона»).



У «Болоньи» дела обстоят далеко не так хорошо, как у клуба из Неаполя. По итогам прошлого сезона она заняла лишь 13-е место в чемпионате Италии. За 38 туров красно-синие добыли только 12 побед и 10 раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах, само собой, потерпели поражения.



Нынешний сезон команда начала далеко не лучшим образом. За стартовые пять туров в чемпионате Италии она не одержала ни одной победы. Уступил клуб в матчах с «Лацио» (1:2) и «Миланом» (0:2). После этого «Болонью» покинул главный тренер — Синиша Михайлович.



Должность занял бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» — Тьяго Мотта — под руководством которого «Специя» заняла по итогам минувшего сезона Серии А 16-е место. Сколько итальянцу, имеющему скудный наставнический опыт, потребуется времени для полного освоения в новом коллективе — пока предугадать трудно.

Интересно посмотреть на игру двух форвардов клубов. Хвича Кварацхелия идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров Серии А. Выше, на второй строчке, располагается нападающий «Болоньи» — Арнаутович. Между ними разница всего в один мяч, и это хороший повод не только укрепить лидерство «Наполи», но и обойти прямого конкурента.

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Тем не менее за четыре встречи в Серии А при Мотте красно-синие добыли лишь одну победу — над «Фиорентиной» (2:1). Поделили очки с «Сампдорией» (1:1), уступили «Эмполи» (0:1) и «Ювентусу» (0:3). Думается, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона», партенопейцы одержат очередную победу. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Болонья» 16 октября 2022 года

«Наполи» набрал классный ход. За 13 матчей во всех официальных турнирах его футболисты забили 39 мячей, причём немалая их часть пришлась на долю сильных соперников. Думаем, над плохо начавшей сезон и недавно сменившей главного тренера «Болоньей» партенопейцы одержат верх и забьют много голов.



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 14.0.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Агент Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Барселоны».

Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

Холанд рассказал, какому игроку доверил бы свою жизнь.

Прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» с коэффициентом 3.88.