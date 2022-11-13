Формула-1, Гран-при Бразилии. Хэмилтон отберёт у Расселла победу

13 ноября на трассе Интерлагос пройдёт Гран-при Бразилии — 21-й этап сезона Формулы-1 2022 года. Начало гонки — в 21:00 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поставить на победу голландца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Сан-Паулу 13 ноября 2022 года

Букмекеры не ждут плотного сражения за победу и дают коэффициент 2.25 на то, что лидер финиширует с отрывом 10 секунд или больше. Ставка на то, что выиграет обладатель поул-позиции, равна 3.00. Вероятность того, что победитель квалификации останется без победы в гонке, оценена в 1.30. Шансы на аварии и сходы на первом круге равны 2.40, а выезд автомобиля безопасности по ходу дистанции оценён в 1.33.

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«Мерседес» идёт на антирекорд. Немецкая марка может остаться без побед в сезоне Формулы-1 впервые с 2006-го, когда только поставляла моторы «Макларену», а её нынешняя команда принадлежала «Хонде». С заводской командой трёхлучевая звезда хотя бы по разу выигрывала ежегодно с 2012-го. Прервутся ли 15-летняя и 10-летняя победные серии?

Несмотря на все проблемы с машиной W13 – дельфинирование и отсутствие баланса – «Мерседес» пару раз был близок к победе в этом году. Льюис Хэмилтон мог выиграть в Сильверстоуне и Зандворте, если бы на последних кругах не выехал автомобиль безопасности, в Остине ему не хватило буквально пары кругов, чтобы сдержать Макса Ферстаппена.

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Возможно, очередной шанс на победу «Мерседес» получит в воскресенье в бразильском Интерлагосе. Накануне Джордж Расселл легко, c отрывом 3,9 секунды, выиграл спринт и получил право стартовать первым в основном заезде. Хэмилтон финишировал третьим, а на стартовой решётке и вовсе будет вторым благодаря штрафу Карлоса Сайнса на замену мотора.



Со скоростью у W13 на Гран-при Бразилии действительно полный порядок. Да, в спринте у Расселла было преимущество над Ферстаппеном за счёт более мягких шин, но вот Хэмилтон за 24 круга «привёз» 7,4 секунды своему соседу по стартовому полю, второму пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу на одинаковой резине.

Погода в воскресенье будет примерно такой же, как и в субботу, – 22°С температура воздуха и всего 20-процентная вероятность дождя. Для «Мерседеса» это отличная новость. Ведь не факт, что баланс машины на скользкой и холодной трассе не изменится в худшую сторону. И есть ещё одна причина, по которой стабильная погода будет на руку Расселлу и Хэмилтону.

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Судя по всему, «Ред Булл» просчитался с настройками и перегрузил шины. Ферстаппен к концу спринта износил шины настолько, что откатился с первого на четвёртое место, а ведь ехал он на «медиуме», в отличие от своих основных конкурентов. Пожаловался после финиша на повышенную деградацию резины и отсутствие баланса также второй пилот «красных быков» Серхио Перес.

Исправить ошибку «Ред Булл» вряд ли сможет, ведь настройки машины запрещено менять ещё с вечера пятницы. И в двух предыдущих спринтах в этом году мы видели, что без вмешательства в регулировки ничего с повышенным износом не сделаешь: в Имоле по этой причине из борьбы за победу выбыл Леклер, а в Шпильберге проигравшим как раз оказался Ферстаппен. Так что чем не шанс «Мерседеса»?



Вопрос в том, кто окажется впереди – Расселл или Хэмилтон? Как ни странно, у Льюиса шансов больше, несмотря на второе место на старте. Во всех гонках, в которых «Мерседес» претендовала на победу ранее в этом году, он был впереди Джорджа, и это не случайно.

Просто когда ставки предельно высокие, Льюис словно переходит на более высокий уровень в плане скорости и мотивации. Семикратному чемпиону интереснее бороться за победу, чем за пятое или даже третье место. Плюс против Расселла статистика: лишь в одном из пяти предыдущих спринт-уикендов, в апреле этого года в Имоле, победитель субботнего заезда выиграл в воскресенье.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Бразилии — Сан-Паулу 13 ноября 2022 года

«Мерседес» вполне способен открыть счёт победам в сезоне-2022. Машина быстра, тогда как у главных конкурентов «Ред Булл» проблемы с шинами, а «Феррари» второй этап подряд отстаёт. Кроме того, на стороне «Серебряных стрел» и статистика, ведь 77% предыдущих гонок на Интерлагосе, 29 из 39, были выиграны с первого ряда стартового поля, а обе машины немецкой марки будут в воскресенье на первой линии. Во внутрикомандном противостоянии лучше отдать предпочтение более опытному и титулованному Хэмилтону.



Ставка: Льюис Хэмилтон выиграет гонку за 3.00.

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Прогноз на Гран-при Бразилии Формулы-1.