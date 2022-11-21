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«Торпедо» — «Сочи», прогноз на матч Кубка России 22 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Торпедо» — «Сочи». Бердыев любит такой футбол
Александр Ничипорук
«Торпедо» — «Сочи»: прогноз на матч Кубка России
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Экс-тренера «Рубина» сватают к сочинцам. Он сторонник оборонительного стиля, такой команда и покажет.

22 ноября состоится матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей оценена в 4.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Сочи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» (22.11.2022)

Фонбет Кубок России. Группа D
22 ноября 2022, вторник. 20:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи

Матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» состоится 22 ноября в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 20:00 мск. Сможет ли «Сочи» взять реванш у «Торпедо»? Разбираемся вместе.

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За 17 туров «Торпедо» лишь в четырёх матчах избежало поражений — сенсационно победив ЦСКА (1:0), а также сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Факелом» (2:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). С каждым туром автозаводцы становятся всё ближе к неизбежному возвращению в Первую лигу.

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Руководство клуба пытается спасти ситуацию через ротации на тренерском мостике. В середине октября московский клуб объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера. Его появление не оказало серьёзного влияния на результаты команды. В пяти последних турах Российской Премьер-Лиги она уступила «Локомотиву» (0:1), «Ахмату» (0:1), «Спартаку» (0:1), «Крыльям Советов» (0:2) и «Зениту» (0:2).

В игре впереди у «Торпедо» не получается практически ничего. Складывается впечатление, что атакующее звено автозаводцев полностью атрофировано, но оборона неплохая. Правда, до идеала ей ещё далеко.

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«Сочи» закончил прошлый сезон РПЛ на втором месте. Сейчас всё складывается по-иному. В 17 турах «Сочи» одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел в шести играх поражения. Расположился клуб на девятом месте в турнирной таблице.

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Ничья в матче с «Уралом» Виктора Гончаренко (2:2) заставила руководство клуба задуматься о целесообразности пребывания Вадима Гаранина на посту главного тренера. В последних матчах команда выходила на поле под началом Александра Точилина. Похоже, что ротация взбодрила игроков — «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и победил «Химки» (2:0).

«Сочи» дома и на выезде в текущем сезоне – это две совершенно разные команды. Вдали от дома у Кристиана Нобоа и его одноклубников не клеится игра. Из 27 голов в РПЛ только девять были забиты вдали от дома.

В грядущей встрече команда Александра Точилина вполне могла бы рассчитывать на максимальный результат, но похоже, что Кубок России не входит в планы. «Сочи» проиграл в предыдущих четырёх встречах и практически лишился шансов на продолжение борьбы.

Автозаводцы провалились в чемпионате, но в Кубке России продолжают борьбу. «Сочи» подходит к встрече с минимальной турнирной мотивацией — победа не гарантирует выход в следующий раунд. Результат во многом зависит от того, сможет ли Александр Точилин воодушевить своих подопечных. Учитывая разницу в классе и форме, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча 2.00.

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Скучные матчи — это конёк Курбана Бердыева, которого активно сватают в сочинскую команду. По некоторой информации, вопрос уже давно решён и легендарный тренер «Рубина», а также «Ростова» в прошлом, вполне мог бы спасти «Сочи» и вытащить из того положения, в котором он сейчас находится. Тем более в клубе есть ресурсы, с которыми можно работать.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» 22 ноября 2022 года

«Торпедо» провалилось в первом круге РПЛ, и спасти сезон можно лишь за счёт успешных выступлений в Кубке России. Чёрно-белые набрали шесть очков и практически гарантировали участие в следующем раунде. «Сочи» не испытывает запредельной турнирной мотивации. Автозаводцы с их беззубой игрой в атаке вряд ли смогут удивить гостей. На выезде сочинцы не отличаются производительной игрой в атаке. Отсюда ставка на тотал меньше мяча за коэффициент 2.00.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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