«Торпедо» — «Сочи». Бердыев любит такой футбол

22 ноября состоится матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей оценена в 4.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Сочи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» (22.11.2022)

Матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» состоится 22 ноября в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 20:00 мск. Сможет ли «Сочи» взять реванш у «Торпедо»? Разбираемся вместе.

За 17 туров «Торпедо» лишь в четырёх матчах избежало поражений — сенсационно победив ЦСКА (1:0), а также сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Факелом» (2:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). С каждым туром автозаводцы становятся всё ближе к неизбежному возвращению в Первую лигу.

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Руководство клуба пытается спасти ситуацию через ротации на тренерском мостике. В середине октября московский клуб объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера. Его появление не оказало серьёзного влияния на результаты команды. В пяти последних турах Российской Премьер-Лиги она уступила «Локомотиву» (0:1), «Ахмату» (0:1), «Спартаку» (0:1), «Крыльям Советов» (0:2) и «Зениту» (0:2).

В игре впереди у «Торпедо» не получается практически ничего. Складывается впечатление, что атакующее звено автозаводцев полностью атрофировано, но оборона неплохая. Правда, до идеала ей ещё далеко.

«Сочи» закончил прошлый сезон РПЛ на втором месте. Сейчас всё складывается по-иному. В 17 турах «Сочи» одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел в шести играх поражения. Расположился клуб на девятом месте в турнирной таблице.

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Ничья в матче с «Уралом» Виктора Гончаренко (2:2) заставила руководство клуба задуматься о целесообразности пребывания Вадима Гаранина на посту главного тренера. В последних матчах команда выходила на поле под началом Александра Точилина. Похоже, что ротация взбодрила игроков — «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и победил «Химки» (2:0).

«Сочи» дома и на выезде в текущем сезоне – это две совершенно разные команды. Вдали от дома у Кристиана Нобоа и его одноклубников не клеится игра. Из 27 голов в РПЛ только девять были забиты вдали от дома.

В грядущей встрече команда Александра Точилина вполне могла бы рассчитывать на максимальный результат, но похоже, что Кубок России не входит в планы. «Сочи» проиграл в предыдущих четырёх встречах и практически лишился шансов на продолжение борьбы.

Автозаводцы провалились в чемпионате, но в Кубке России продолжают борьбу. «Сочи» подходит к встрече с минимальной турнирной мотивацией — победа не гарантирует выход в следующий раунд. Результат во многом зависит от того, сможет ли Александр Точилин воодушевить своих подопечных. Учитывая разницу в классе и форме, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча 2.00.

Скучные матчи — это конёк Курбана Бердыева, которого активно сватают в сочинскую команду. По некоторой информации, вопрос уже давно решён и легендарный тренер «Рубина», а также «Ростова» в прошлом, вполне мог бы спасти «Сочи» и вытащить из того положения, в котором он сейчас находится. Тем более в клубе есть ресурсы, с которыми можно работать.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Торпедо» — «Сочи» 22 ноября 2022 года

«Торпедо» провалилось в первом круге РПЛ, и спасти сезон можно лишь за счёт успешных выступлений в Кубке России. Чёрно-белые набрали шесть очков и практически гарантировали участие в следующем раунде. «Сочи» не испытывает запредельной турнирной мотивации. Автозаводцы с их беззубой игрой в атаке вряд ли смогут удивить гостей. На выезде сочинцы не отличаются производительной игрой в атаке. Отсюда ставка на тотал меньше мяча за коэффициент 2.00.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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