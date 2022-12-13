«Флорида» — «Коламбус». Бобровский огорчит Марченко

Россиянин в последней игре забросил свою первую шайбу в НХЛ, но со второй придётся повременить.

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «пантер» в основное время можно с коэффициентом 1.60. Победа «мундиров» по итогам 60 минут оценивается в 4.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» 14 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Коламбус» (14.12.2022)

14 декабря в расписании НХЛ запланировано 12 матчей. Наиболее интересная встреча пройдёт на ледовой арене «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» (Санрайз). Местная «Флорида Пантерз» примет «Коламбус Блю Джекетс» Встреча начнётся в 3:00 мск.

«Флорида Пантерз» в текущем сезоне не может наладить стабильную игру. Стоит тренерскому штабу поставить результативное позиционное нападение, как следует серия матчей с провалами в защите. Затем проблемы меняются местами.

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С одной стороны, результативность «Флориды» на высоком уровне — 98 заброшенных шайб после 29 встреч, но и пропущено ровно столько же. Есть претензии к действиям вратарской бригады. Сергей Бобровский и его сменщик Спенсер Найт действуют с ошибками. Их действия не вселяют уверенность в защитников «Пантерз».

Такая расслабленность в общекомандных действиях привела к тому, что «Флорида» после 29 матчей набрала лишь 30 очков. С таким результатом Бобровскому приходится довольствоваться 12-й строчкой в Восточной конференции.

Подопечные Пола Мориса проиграли в трёх из четырёх последних матчей. Они уступили «Сиэтлу» (2:5), «Тампа-Бэй» (1:4) и «Виннипегу» (2:5). Единственную победу за этот отрезок они одержали во встрече с «Детройтом» со счётом 5:1. Матч с «Коламбусом» — отличная возможность остановить мини-кризис.

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Лучшими в игре с «красными крыльями» стали Мэттью Ткачук и Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 19 из 20 бросков, а нападающий набрал два очка.

Одержал победы в двух матчах подряд и главный неудачник Восточной конференции текущего сезона — «Коламбус Блю Джекетс». Брэд Ларсен сумел настроить команду на два домашних матча — с «Калгари» (3:1) и «Лос-Анджелесом» (6:5 ОТ). Стоит отметить дебютную шайбу в НХЛ 22-летнего российского форварда — Кирилла Марченко. Нападающий «Коламбуса» открыл счёт в матче с «Лос-Анджелесом» на шестой минуте встречи после передачи Джонсона.

Тем не менее две удачные игры не изменили турнирного положения «Коламбуса». После 27 встреч в его активе 22 очка, что не позволяет уйти с последнего, 16-го места в Восточной конференции.

«Флорида» и «Коламбус» провели 38 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «мундиров» — 23 победы, а «пантеры» записали в актив 15 выигранных встреч. Разность шайб в пользу команды Кирилла Марченко — 120:109.

От встречи соперников со слабой защитой стоит ждать высокой результативности. Об этом можно судить по истории очных матчей на льду «пантерз». В пяти из шести последних игр было заброшено минимум шесть шайб. Учтём и колоссальное преимущество хозяев. Они выиграли шесть из семи личных встреч. Рекомендуем изучить ставку на победу «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.24.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Коламбус» 14 декабря 2022 года

«Флорида» на фоне аутсайдера выглядит более цельной. Оборона «Коламбуса» напоминает проходной двор, и креативные нападающие «Пантерз» сумеют легко её разбить. Весьма вероятна победа подопечных Пола Мориса в результативной игре.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Кирилл Марченко прокомментировал свою дебютную шайбу в НХЛ.

Прогноз на матч «Детройт» – «Каролина» с коэффициентом 3.32.

Толчинский, Григоренко и Лихачёв вызваны в сборную России.

Прогноз на матч «Чикаго» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.51.