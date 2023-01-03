«Торино» — «Верона». Миранчук подготовит почву Шомуродову

4 января состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Верона». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех клуба из Вероны оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Верона» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Верона» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Верона» (04.01.2023)

После международной паузы, возобновился чемпионат Италии. На 4 января запланировано целых 10 матчей 16-го тура. В одном из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине померяются силами местный «Торино» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Незадолго до международной паузы «Торино» выдал потрясающий отрезок. Он одержал победы в трёх из пяти последних встреч Серии А — с «Удинезе» (2:1), «Миланом» (тоже 2:1) и «Сампдорией» (2:0). Также гранатовые сыграли вничью с «Ромой» (1:1). Поражение они потерпели в игре с «Болоньей» (1:2).

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При этом в закончившейся ничейным результатом встрече «Рома» сумела отыграться лишь в добавленное ко второму тайму время. Не последнюю роль в столь впечатляющих результатах «быков» сыграли Никола Влашич и Алексей Миранчук. Во всех этих матчах взятые в аренду у «Вест Хэма» и «Аталанты» футболисты выходили на поле в стартовом составе.

В сумме за этот отрезок времени россиянин и хорват отметились пятью результативными действиями. Один из голов в ворота действующего чемпиона Италии они соорудили вместе. Влашич ассистировал, а Миранчук забил. Главный вопрос — не растеряли ли они тонус за время международного перерыва?

Влашичу в данном плане несколько проще. В составе своей национальной команды он занял третье место на чемпионате мира в Катаре. Миранчук же пропустил турнир из-за отстранения России от участия. Ему пришлось довольствоваться товарищескими матчами.

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Впрочем, подопечные Ивана Юрича не проиграли ни в одной из четырёх контрольных встреч. Это внушает надежду на то, что «Торино», и Миранчук в частности, пребывают в хорошей форме. Кстати, победу в игре «Эспаньолом» (1:0) гранатовые одержали именно благодаря голу экс-полузащитника «Локомотива».

«Верона» уходила на международный перерыв далеко не в лучшем расположении духа. Смена главного тренера пока что не приносит ей никакой пользы. Под руководством экс-футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти «мастифы» до сих пор не одержали ни одной победы.

Более того, во всех шести последних матчах чемпионата Италии жёлто-синие потерпели поражения. Сначала они уступили «Милану» (1:2), «Сассуоло» (тоже 1:2) и «Роме» (1:3). Затем проиграли во встречах с «Монцей» (0:2), «Ювентусом» (0:1) и «Специей» (1:2). Последние два случая наиболее интересны.

Массимилиано Аллегри после победы в игре с «Вероной» отметил, что его подопечные провели определённо не лучший матч. И с ним нельзя не согласиться. Сложилось впечатление, будто «старая синьора» сыграла вполсилы. Матч с располагающейся неподалёку от зоны вылета «Специей» же запомнился семью сейвами голкипера «Вероны» — Лоренцо Монтипо.

Если бы не Монтипо, «мастифы» пропустили бы гораздо больше. В то, что международная пауза пойдёт им на пользу, верится с трудом. Недавно жёлто-синие провели две товарищеские встречи, в которых сыграли вничью с «Истрой» (0:0) и уступили «Болонье» (0:1). Судя по всему, им нужны свежая кровь и глобальные перемены.

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Думается, в предстоящем матче «Верона» в очередной раз проиграет. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 1.83. Кстати, в ближайшем будущем к «быкам» может присоединиться Эльдор Шомуродов. Экс-футболист «Ростова» не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. По некоторой информации, он недавно отказал «Кремонезе» ради перехода в «Торино».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона» 4 января 2023 года

«Торино» выдал отличный отрезок перед международной паузой. Полагать, что команда сохранила хороший тонус, есть все основания. Влашич выиграл бронзу чемпионата мира, а остальные футболисты гранатовых неплохо проявили себя в товарищеских матчах. «Верона» потерпела поражения во всех шести последних встречах Серии А. Также думается, что из перерыва «мастифы» не извлекли никакой выгоды. Скорее всего, в Турине их ожидает очередное фиаско.

Ставка: победа «Торино» за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.19.

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Прогноз на матч «Салернитана» — «Милан» с коэффициентом 3.90.

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Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 4.10.