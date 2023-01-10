«Авангард» — «Ак Барс». Кравец и Билялетдинов заставят скучать

Такие матчи всегда важны, и рисковать в них не будет ни одна из сторон.

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.96. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 3.45.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Авангард» — «Ак Барс» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.70. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (11.01.2023)

Насыщенный матчами игровой день запланирован в КХЛ на 11 января. Самая интересная встреча пройдёт в Омске, где местный «Авангард» скрестит клюшки с «Ак Барсом». Арбитр произведёт первое вбрасывание шайбы в 16:30 мск.

После того как семиматчевая серия побед омичей была прервана в Новосибирске, хоккеисты «Авангарда» вернулись на домашнюю арену с целью запустить новую. Под раздачу попал «Автомобилист», который до сих пор лидирует на Востоке, несмотря на катастрофические результаты.

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Тренерский штаб Михаила Кравца сделал для себя выводы из поражения во встрече с «Сибирью» со счётом 1:3. Место в воротах занял Андрей Мишуров, а в первом звене появился Иван Мирошниченко. Именно его классный пас вывел на ударную позицию Найта, и тот мощным щелчком забросил шайбу в ворота соперника.

После поражения в Новосибирске «ястребы» действовали на предельных скоростях. Команда получила серьёзный удар по самолюбию. В этот день хозяева были готовы обыграть любую команду КХЛ. На протяжении 60 минут они поддерживали высокий темп и действовали максимально агрессивно.

Несмотря на победу в игре с «Автомобилистом» (2:1), Михаил Кравец остался недоволен действиями спецбригады по реализации численного преимущества. 14 минут провели хоккеисты «Авангарда» в большинстве, но реальных угроз воротам соперника они создать не смогли. Хотя реализация лишнего по сезону у них на высоком уровне — 28%.

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Стоит отметить фантастическую игровую форму команды из Омска. Она работает на высоких скоростях, тщательно выполняет план тренерского штаба на игру и надёжно защищается. «Ястребы» действуют в силовой манере, при потере шайбы немедленно вступая в отбор, не давая соперникам шансов на быстрые атаки.

Руководители клуба из Казани наверняка хвалят себя за правильное решение о смене главного тренера. Зинэтула Билялетдинов выдал шикарный результат — серию из побед в четырёх матчах подряд. Теперь болельщики «Ак Барса» с оптимизмом смотрят на стартующий в скором времени плей-офф.

В том, что «барсы» попадут в кубковую стадию, сомнений практически нет. Они уверенно занимают седьмую позицию в КХЛ с 57 очками в активе. От восьмого места их отделяет девять очков.

«Авангард» и «Ак Барс» провели 69 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «барсов» 36 побед, а «ястребы» записали в актив 33 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 164:151 в пользу подопечных Билялетдинова.

Встречаются команды, которые вышли на пик формы. Их оборонительные построения довольно сложно расшатать, поэтому рассчитывать на результативную игру не стоит. История личных встреч подтверждает наш вывод — в каждом из пяти последних матчей в Омске соперники совместными усилиями забросили меньше пяти шайб. Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 11 января 2023 года

«Авангард» и «Ак Барс» часто встречаются между собой и хорошо знакомы с тактикой друг друга. Вряд ли команды порадуют зрителей открытым атакующим хоккеем. Им ближе осторожная игра с акцентом на оборону, и терять очки никто не хочет, ведь для омичей стало реальностью первое место на Востоке.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 6.62.

Гашек: НХЛ поплатится за допуск российских хоккеистов.

Прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.14.

Максим Кузнецов: в России Овечкин не был столь результативным, как в НХЛ.

Кожевников: не думаю, что в этом году Россию вернут на международную арену.