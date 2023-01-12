«Наполи» — «Ювентус». Кварацхелия будет полезен

Хвича ненадолго замолчал, но в этом матче многое зависит как раз от него.

13 января состоится матч 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех туринцев оценивается аналитиками в 4.35. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

Букмекеры не верят, что матч «Наполи» – «Ювентус» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» (13.01.2023)

Очередной тур чемпионата Италии по футболу стартует в пятницу в Неаполе. На стадионе «Диего Армандо Марадона» лидер Серии А «Наполи» примет гостей из Турина. «Ювентус» отстаёт от соперника в таблице на семь очков. Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

«Наполи» безупречно шёл по турнирной дистанции всю первую половину сезона, но поражением в первом матче 2023-го года вернул интригу. Команда проиграла во встрече с «Интером» (0:1) и позволила приблизиться сразу двум клубам. Один из них — «Ювентус». Команда Лучано Спаллетти прекрасно понимает, что сейчас оступаться нельзя.

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У неаполитанцев хорошая стартовая позиция. Если вынести поражение в игре с «Интером», то с сентября хозяева одержали победы в 12 встречах – лучший показатель в Серии А. На домашнем стадионе «Наполи» не проигрывает в этом сезоне.

У «адзурри» вторая лучшая оборона Серии А и лучшее нападение. В 12 из 17 матчей команда забивала минимум два гола соперникам разного уровня. При этом сейчас не в лучшей форме находится самый полезный игрок — Хвича Кварацхелия. Грузинский нападающий набрал 11 очков по системе «гол+пас», однако не забивает с конца октября.

Травма спины сбила бывшего футболиста «Рубина» с ритма, но он по-прежнему крепкий игрок основы. Пора приходить в себя, так как усилий одного Виктора Осимхена уже не хватает. Спаллетти сейчас не испытывает трудностей с подбором игроков, все звёзды вернулись в строй. Поэтому лидер может уверенно играть с позиции силы.

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Максимилиано Аллегри в данный момент не позавидуешь. Он отправляется в Неаполь с практически полностью разобранной обороной и потерями в каждой линии. Новичок Бремер, капитан Леонардо Бонуччи и Маттиа Де Шильо имеют травмы. Поль Погба восстанавливается давно, лучший бомбардир Душан Влахович тоже, и Анхель Ди Мария не готов.

Потому с такими кадровыми проблемами нынешние результаты «Ювентуса» можно назвать фантастическими. «Бьянконери» не только не проигрывают на протяжении восьми туров, но и за этот период ни разу не потеряли очки. При этом гости обыгрывали не просто аутсайдеров, а также прямых конкурентов – «Интер» (2:0) и «Лацио» (3:0) не смогли забить ни одного мяча.

Стоит отметить, что оборона «Ювентуса» даже в нынешнем состоянии способна оказать достойное сопротивление мощной атаке «Наполи». Аллегри решил проблему с травмами качественной тройкой в обороне и перенасыщенной средней линией. И всё работает – пропущено всего семь голов, а за время победной серии ни одного.

Большинство побед «Ювентуса» всё ещё добываются на классе, однако команда прогрессирует. В связи с прогрессом меняются цели на сезон. Соперничество за Лигу чемпионов сейчас вполне может перерасти в борьбу за чемпионский титул. Отступать гостям больше некуда и максимум из нынешнего сезона уже не выжать.

Туринцы, несомненно, подарят интригу этому матчу, стараясь максимально усложнить «Наполи» путь к своим воротам. Едва ли игра порадует большим количеством голов, скорее, соперники обменяются точными ударами или безумная атака хозяев всё-таки воспользуется проблемами соперника. Таким образом, сейчас хорошо смотрится ставка «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.18.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

«Наполи» по-прежнему имеет комфортное преимущество над конкурентами, но в матче с одним из них проигрывать нельзя. У Лучано Спаллетти сейчас нет проблем ни с кадрами, ни по игре – атака работает исправно, и без очков дома «адзурри» не останутся. Однако «Ювентус» уже приучил к тому, что в этом сезоне умеет сдерживать всех, несмотря на травмы. У туринцев лучшая оборона, не пропускающая на протяжении семи туров. Потому много голов не ждём.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

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