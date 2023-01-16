ЦСКА – СКА. Ротенбергу некуда торопиться

Петербуржцы уже отобрались в плей-офф и теперь могут поберечь силы.

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех санкт-петербуржцев оценивается аналитиками в 2.69. На ничью предлагают поставить за 4.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА – СКА 17 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Вероятность овертайма в матче оценивается в 6.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА (17.01.2023)

На 17 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять матчей. Самый интересный из них пройдёт в Москве, где ЦСКА примет гостей из Санкт-Петербурга. Матч двух лучших команд нынешнего сезона и одновременно армейское дерби. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Удивительно, каким темпом действующий чемпион набирает обороты перед плей-офф. Уже мало кто помнит, как ЦСКА ужасно стартовал и даже не попадал в восьмёрку в конце сентября. Сейчас он показывает стабильную сбалансированную игру без упора в сторону атаки или обороны. Во многом хозяева способны играть по ситуации и от соперника.

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В восьми последних матчах подопечные Сергея Фёдорова одержали семь побед. Единственный провал случился в Екатеринбурге, когда разозлённый «Автомобилист» решил поквитаться за прошлые поражения (2:4). Эта также была единственная игра из девяти последних, в которой армейцы пропустили больше трёх шайб.

Стоит отметить, что ЦСКА по-прежнему хорош на обеих сторонах площадки. У него отнюдь не лучшая оборона, но второй показатель надёжности игры в меньшинстве – 88,2%. Удаляются москвичи не так уж и редко, однако преимущества соперникам это не даёт. К тому же у них всё ещё вторая лучшая атака, забрасывающая в среднем больше трёх шайб за встречу.

Однако за время серии побед ЦСКА всего один раз смог забить больше четырёх голов – пострадал «Барыс» (5:2). В семи играх подряд у команды некого выделить в атаке – всегда забивали разные хоккеисты. Однако есть дубль на счету Константина Окулова, и, что интересно, оформил он его в ворота СКА (3:1).

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Важно, что команда Романа Ротенберга тоже вовремя выбралась из кризиса и сейчас будет способна побороться за победу на выезде. Она выиграла четыре последних матча и в очередной раз не позволила никому приблизиться к себе в таблице. Гости до сих пор занимают первое место и лидируют почти по всем статистическим показателям.

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что начало года выдалось для СКА несложным в календарном плане. Среди матчей, которые клуб выигрывал, выделить стоит разве что игру с «Динамо» (2:0).

Реализация всё чаще подводит СКА в ответственные моменты. Бьют петербуржцы много, а забивают мало. Марат Хайруллин и Никита Гусев являются главными героями в составе команды. Связка российских форвардов забила четыре гола в трёх последних играх.

В таком матче двух равных соперников, занимающих первые места, рискованно ставить на результат. Оба в отличной форме и выигрывают почти в каждой встрече. При этом и ЦСКА, и СКА уже серьёзнее делают акцент на игру у своих ворот – класс позволяет меньше рисковать, но добиваться своего. Вот и теперь поверим в напряжённый сценарий развития событий с малой активностью в атаке. Возьмём тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 2.18.

Также не будем забывать, что после победы в последнем матче — с «Амуром» (3:1) — СКА первым досрочно гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Пропадёт ли мотивация петербуржцев после такого успеха? Вряд ли, но в будущем наверняка немного раскрепостит.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА – СКА 17 января 2023 года

От игры таких команд всегда хочется видеть зрелища и интриги. ЦСКА выиграл семь из восьми последних матчей, а у СКА победная серия равна четырём встречам. Однако на этом отрезке оба клуба совсем не радовали голевой феерией, ограничиваясь обычно максимум тремя голами. Петербуржцы хотят обыграть главного конкурента, а чемпион постарается не огорчить болельщиков. Сейчас не до риска.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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