«Наполи» — «Кремонезе». Кварацхелия успевает повсюду

17 января состоится матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех клуба из Кремоны оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Кремонезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» (17.01.2023)

Позади уже 18 туров Серии А. На 17 января запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами «Наполи» и «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. До этого команды встречались всего один раз. Победу тогда одержали партенопейцы, причём с разгромным счётом 4:1.

«Наполи» является главным претендентом на скудетто. Он возглавляет турнирную таблицу Серии А с отрывом в девять очков от догоняющего «Милана». За 18 туров «партенопейцы» уступили только один раз — в матче с «Интером» (0:1). Также они дважды сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы.

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При всём этом поражение и ничейные результаты легко объяснимы. Потеряли очки они в самом начале сезона, а также сразу после международной паузы. То есть подопечные Лучано Спаллетти подходили ко встречам не в лучшем тонусе или с нехваткой сыгранности и взаимопонимания.

Много времени итальянскому специалисту, который ведёт переговоры о продлении контракта с «Наполи», на отладку механизмов не потребовалось. После поражения во встрече с «Интером», неаполитанцы уверенно обыграли «Сампдорию» (2:0) и разгромили «Ювентус» (5:1). Интересно, что до этого «старая синьора» не знала поражений на протяжении восьми туров в чемпионате Италии.

Одним из главных героев матча с «Ювентусом» стал Хвича Кварацхелия. Многие опасались, что международный перерыв негативно отразится на его форме. Однако переживания оказались напрасными. Во встрече с туринцами экс-футболист «Рубина» был неудержим. Он забил один гол и отдал два результативных паса.

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По сути же, Кварацхелия принял непосредственное участие в четырёх из пяти голов в ворота «Ювентуса». Именно после его удара голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны отбил мяч прямо на голову Виктору Осимхену, который непринуждённо вколотил его в пустые ворота.

«Кремонезе» далеко не так успешен, как «Наполи». На данный момент команда замыкает турнирную таблицу Серии А всего с семью очками. За 18 туров серо-красные не одержали ни одной победы. Семь раз они сыграли вничью.

Ожидать большего от команды, которая добыла путёвку в первый по значимости дивизион Италии впервые за 27 лет, наверное, и не стоило. В Кубке Италии до стадии 1/8 финала подопечные Массимилиано Альвини добралась лишь за счёт того, что в соперники попадались команды из Серии В — «Тернана» и «Модена».

Впрочем, проблемы у серо-красных возникли даже с ними. Во встрече с «Тернаной» они одержали победу с минимальным перевесом (3:2). В матче с «Моденой» (4:2 д. в.) дело и вовсе дошло до дополнительного времени, хотя соперник с 22-й минуты играл в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, «Кремонезе» умудрился пропустить два мяча под занавес второго тайма.

Скорее всего, «Наполи» одержит уверенную победу в грядущей встрече. Поставить на его победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Клуб из Кремоны проиграл все четыре последние матча в чемпионате Италии. Также он потерпел разгромное поражение в очной встрече.

Скорее всего, так будет и в этот раз. Неаполитанцы преуспевают в текущем сезоне во всех турнирах и восхищают результативностью. За 24 матча они забили целых 64 мяча. Немалую их часть на пару соорудили Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. Связка форвардов работает просто потрясающе. По системе «гол+пас» они лидируют в Серии А.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Наполи» — «Кремонезе» 17 января 2023 года

Нас ждёт встреча между главным фаворитом и главным аутсайдером Серии А. У «партенопейцев» гораздо больше шансов на победу. Они пребывают в шикарной форме. Плюс встреча состоится в Неаполе. Вряд ли «Кремонезе» удастся совершить сенсацию. У него возникли серьёзные трудности даже в матчах с командами из второго по силе дивизиона Италии.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

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