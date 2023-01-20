«Фиорентина» — «Торино». Миранчуку только дай повод

21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех туринцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 21 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Торино» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино» (21.01.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 18 туров Серии А. На 21 января запланированы три матча 19-го тура. В самом позднем из них на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» примет «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

За последние девять туров в Серии А «Фиорентина» потерпела только три поражения — в матчах с «Интером» (3:4), «Миланом» (1:2) и «Ромой» (0:2). Также она сыграла вничью с неуступчивым «Лечче» (1:1) и «Монцей» (тоже 1:1). Победы одержала в играх со «Специей» (2:1), «Сампдорией» (2:0), «Салернитаной» (2:1) и «Сассуоло» (тоже 2:1).

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Бросается в глаза то, что во всех матчах, кроме игры с располагающейся в зоне вылета «Сампдорией», подопечные Винченцо Итальяно пропустили. На дистанции у них также проглядываются проблемы оборонительного характера. Несмотря на старания Софьяна Амрабата, ставшего одним из открытий ЧМ-2022, «фиалки» пропустили 24 мяча за 18 туров. Немало!

С другой стороны, у «Фиорентины» порядок с результативностью. Подтверждают это три гола, которые она забила в ворота «Интера», и один «Милану». Не сумела порадовать своих болельщиков забитыми мячами команда из Флоренции лишь в одном из девяти последних туров Серии А — во встрече с «Ромой». Однако на это есть уважительная причина.

Дело в том, что бóльшую часть матча с «джаллоросси» «фиалки» провели в меньшинстве. Их защитник Додо получил красную карточку на 24-й минуте матча. Если бы не удаление, подопечные Винченцо Итальяно наверняка навязали бы «Роме» борьбу. Возможно, им даже удалось бы зацепиться за очки.

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«Торино», в свою очередь, за последние восемь туров в Серии А уступил только во встречах с «Болоньей» (1:2) и «Специей» (0:1). Вничью он сыграл с «Ромой», «Вероной» и «Салернитаной» (со всеми 1:1). Победы «быки» одержали в матчах с «Удинезе» (2:1), «Миланом» (тоже 2:1) и «Сампдорией» (2:0).

Кроме того, гранатовые заполучили путёвку в 1/4 финала Кубка Италии. На предыдущей стадии они в меньшинстве обыграли на выезде «Милан» (1:0 д. вр.). Любопытно то, что во встречах с сильными командами подопечные Ивана Юрича добыли более хорошие результаты, чем в матчах с аутсайдерами.

Вероятно, всё дело в мотивации. Хорватский тренер наверняка особым образом настраивал свою команду на игры с фаворитами. К слову, и во встрече с «Удинезе», и в матче с «Миланом» в Серии А результативными действиями отметился Алексей Миранчук. Он отдал одну результативную передачу, а также забил гол, который по итогу стал победным.

Пока что взятый «Торино» в аренду у «Аталанты» россиянин не может похвастать стабильностью. Впрочем, как и вся нынешняя команда. «Быкам» частенько не хватает атакующих ресурсов, а также надёжности в защите. За последние 13 туров в Серии А они лишь один раз уходили с поля без пропущенного мяча — во встрече с «Сампдорией» (2:0).

И это при том, что неоднократно выручал Ваня Милинкович-Савич. Голкипер туринцев пребывает в отличной форме. За этот отрезок времени он совершил целых 36 сейвов. Также серб парировал восемь ударов в створ во встрече с «Миланом» в Кубке Италии. Если бы защитники больше ему помогали, то результаты «Торино» наверняка были бы куда лучше.

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Так или иначе, несмотря на то что грядущий матч состоится во Флоренции, списывать со счетов туринцев определённо не стоит. Наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.00. В 8 из 13 последних очных встреч голы были с обеих сторон. В этот раз всё ведёт к идентичному исходу. Обе команды неплохо смотрятся на последнем отрезке. Шансы на победу у них примерно одинаковы.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 21 января 2023 года

Судя по всему, нас ждёт равная игра. «Торино» умеет настраиваться на встречи с сильными соперниками. Что уж говорить, если на выезде дважды обыгран «Милан». Как минимум один мяч гранатовые наверняка сумеют забить. В гол «Фиорентины» тоже верится без особого труда. С результативностью у неё всё хорошо. Плюс, скорее всего, помогут домашние стены. В то же время, и «быкам», и «фиалкам», не хватает надёжности в защите. История очных встреч говорит о голах с обеих сторон. Предлагаем проверить данную ставку и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 24.18.

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