«МЮ» — «Кристал Пэлас». Тен Хаг обойдётся без магии

Недавно голландец сказал, что он не Гарри Поттер. Успехи «красных дьяволов» свидетельствуют об обратном.

4 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех лондонцев оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (04.02.2023)

Позади уже 21 тур английской Премьер-лиги. На 4 февраля запланировано семь встреч 22-го тура. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Качественные усиления состава и потрясающие навыки управления Эрика тен Хага изменили «Манчестер Юнайтед» до неузнаваемости. Совсем недавно он впервые за долгие годы вышел в финал Кубка Англии, уверенно обыграв на предыдущей стадии «Ноттингем Форест» (5:0, по сумме двух матчей).

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Примечательно, что победа в ответной встрече с «Ноттингемом» стала для манкунианцев 12-й кряду во всех турнирах на домашнем стадионе. Идентичной серии у них не было со времён великого сэра Алекса Фергюсона, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Огромный прогресс прослеживается во всех аспектах игры «красных дьяволов». Они демонстрируют прекрасный командный футбол, а также восхищают индивидуальным мастерством. Сильнее прочих прибавил Маркус Рашфорд. За последние 12 матчей во всех официальных турнирах нападающий забил целых 10 мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

Недавно нападающий в третий раз подряд был признан лучшим игроком месяца «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг отметил, что Рашфорд просто уверен в себе и выкладывается по полной. Наставник признал собственный вклад в стремительный прогресс форварда, но также сказал, что он не Гарри Поттер.

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Сдаётся, голландец попросту скромничает. Кто он, если не настоящий волшебник? Тактическая гибкость 53-летнего специалиста заслуживает отдельного повествования. Пожалуй, не будет лишним отметить, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» является лучшей командой АПЛ по передачам вразрез.

У «Кристал Пэлас» дела обстоят далеко не так здорово, как у «МЮ». За последние семь туров в АПЛ он одержал только победу в матче с располагающимся в зоне вылета «Борнмутом» (2:0). Также «орлы» сыграли вничью как раз с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0) — в обоих случаях на домашнем стадионе.

При этом во встрече с «красными дьяволами» «стекольщики» сумели отыграться лишь в компенсированное ко второму тайму время. В матче с «сороками» они также добыли одно очко не без везения. «Ньюкасл» владел инициативой и не реализовал много моментов. Хотя стоит отдать должное голкиперу «орлов» Висенте Гуайте. Он совершил семь сейвов.

Во всех остальных играх подопечные бывшего знаменитого футболиста «Арсенала» Патрика Виейры потерпели поражения. Сначала они уступили «Ноттингем Форест» (0:1) и «Фулхэму» (0:3). Затем проиграли нестабильным «Тоттенхэму» (0:4) и «Челси» (0:1).

Кроме того, недавно «Кристал Пэлас» вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение во встрече первого раунда с «Саутгемптоном» (1:2). Сейчас клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Любопытно, что прошлый сезон он закончил на этом же месте.

Полагаем, в предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» одержит уверенную победу. Поставить на него с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Манкунианцы набрали потрясающий ход. За последние 14 матчей во всех официальных турнирах они потерпели поражение только во встрече с лидирующим «Арсеналом» (2:3).

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Также «красные дьяволы» потеряли очки в игре с «Кристал Пэлас». Во всех остальных матчах одержали победы. Да, недавно они лишились важного игрока — Кристиана Эриксена. Датчанин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы, но на замену ему моментально был приобретён Марсель Забитцер.

Для Эрика тен Хага наверняка не составит труда встроить в свою стратегию талантливого полузащитника, не сумевшего закрепиться в основе «Баварии». На крайний случай у него есть заметно прибавивший Фред. К слову, голландский тренер потрясающе пользуется ротацией. Благодаря его стараниям у «красных дьяволов» появились глубина состава и взаимозаменяемость.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» продолжает развиваться благодаря Эрику тен Хагу. Во всех 12 последних матчах на «Олд Траффорд» он одержал победы, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. Думается, в этот раз у него не возникнет серьёзных проблем с «Кристал Пэлас», который является нестабильным середняком АПЛ.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за коэффициент 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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