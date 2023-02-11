«Наполи» — «Кремонезе». Хвича поставит дерзкого новичка на место

12 февраля состоится матч 22-го тура Серии А «Наполи» – «Кремонезе». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех кремонцев оценивается аналитиками в 14.75. На ничью предлагают поставить за 7.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» – «Кремонезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Серии А «Наполи» — «Кремонезе» (12.02.2023)

В воскресенье состоится 22-й тур чемпионата Италии по футболу. На воскресенье запланированы четыре матча, а завершает игровой день встреча в Неаполе, где на стадионе «Диего Армандо Марадона» местный «Наполи» примет «Кремонезе». Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

«Наполи» не оставляет шансов конкурентам в борьбе за чемпионский титул. Да, отрыв от ближайшего преследователя, «Интера», пока сохраняется в 13 очков, но лидер не сбавляет оборотов. Поражение в матче с миланцами (0:1) в первом матче года так и остаётся единственным для него в нынешнем сезоне.

Абидаль: когда ты приезжаешь в Россию, чувствуешь себя как дома.

Неаполитанцы одержали победы в пяти матчах Серии А подряд. Только во встрече с «Ромой» (2:1) клуб выиграл минимально. В остальных играх подопечные Лучано Спаллетти всегда имели отрыв минимум в два гола. Это и неудивительно, ведь средняя результативность команды составляет больше двух мячей за игру. Лишь в 5 из 21 матча Серии А не удалось добраться до этой отметки.

У хозяев сейчас лучшая атакующая связка в чемпионате – Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. На двоих у них уже 36 очков по системе «гол+пас». Нигерийский форвард отрывается от конкурентов в гонке бомбардиров, забив 16 голов, а грузинский полузащитник возглавил список ассистентов – на его счету девять голевых передач. Стоит отметить, что Хвича забивает или ассистирует на протяжении трёх матчей подряд.

Разумеется, сейчас ни о какой ротации со стороны Спаллетти речь не идёт. Безусловно, лидер играет с худшим клубом Серии А, но именно он в середине января выбил фаворита из Кубка Италии. Тогда тренер признал недооценку, однако повторять столь очевидную ошибку он больше не станет.

Дзюба: в Турции понял, что русская земля — это моё.

Впрочем, «Кремонезе» сейчас вовсе не тот беспросветный аутсайдер, каким был ещё в начале года. Гости внезапно заставили говорить о себе в положительном ключе после хороших выступлений в Кубке Италии. Ведь победа в игре с «Наполи» стала не последней сенсацией. В начале февраля команда также обыграла «Рому», но в основное время (2:1).

«Тигры» стараются играть на пределе возможностей в матчах с сильными соперниками, за что их нельзя не похвалить. Однако на их положении в таблице всё это никак не сказывается, потому что побед нет. Важно напомнить, что кремонцы остаются единственным клубом итальянского чемпионата, кто до сих пор не одержал ни одной победы.

Они на чистом последнем месте, добыв всего восемь очков благодаря ничейным результатам. В то же время отрыв от спасительной строчки составляет десять очков, и отыграть столько без резких перемен будет слишком сложно. «Кремонезе» плох буквально во всём – у него вторая худшая оборона и вторая с конца атака.

Сейчас гостям тяжело рассчитывать даже на активность впереди. В Кубке Италии они забили неаполитанцам два гола (2:2) и дотянули до серии пенальти, но теперь у них полный лазарет. Особенно чувствительна потеря лучшего бомбардира Давида Окереке – форвард забил семь голов в разных турнирах, а до травмы забивал в двух турах подряд.

Мамаев: тюрьма ничего хорошего мне не принесла.

Интриги по результату в этой встрече почти не видно. «Наполи» не просто не позволит аутсайдеру обыграть себя второй раз, но и постарается всерьёз поквитаться с ним. Настрой будет соответствующий, и «Кремонезе», особенно на выезде, нечем будет ответить. Ожидается крупная победа хозяев минимум в три мяча, тем более что никаких проблем с составом у них нет. Рассмотрим победу «Наполи» с форой (-2.5) с коэффициентом 2.35.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» 12 февраля 2023 года

Почти месяц назад «Кремонезе» преподнёс мощную сенсацию, выбив «Наполи» из Кубка Италии. Этот результат мог бы дать надежду на сюрпризы в матче чемпионата, однако больше такого не повторится. В Серии А у «тигров» всё плохо – ни одной победы, слабая оборона и атака несёт потери. Ко всему прочему лидер будет мотивирован взять реванш и недооценивать скромного соперника не собирается. Сложно представить, что помешает хозяевам выиграть крупно.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-2.5) за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 10.07.

Болгарский полузащитник Котев перешёл в «Химки».

Эбуэ: помню покер Аршавина «Ливерпулю».

Пареха: очень непривычно, что российских клубов нет в еврокубках.

Николас Пареха: если Дзюба счастлив в «Локомотиве», я только порадуюсь за него.