«Шахтёр» — «Ренн». Жаль, что нет Мудрика

16 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» – «Ренн». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ренна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Шахтёра» оценивается в 3.44. На ничью дают коэффициент 3.62.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Ренн» 16 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Шахтёр» – «Ренн»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Ренн» (16.02.2023)

Лига Европы возвращается матчами 1/16 финала. Далеко не всегда команда, выпавшая из Лиги чемпионов, считается фаворитом. В нашем матче именно такой случай: «Шахтёр» считается андердогом во встрече с «Ренном».

Объяснений этому может быть очень много. Первая и самая главная – общий уровень игроков. В этом плане «горняки» значительно уступают сопернику, особенно после того, как лишились почти всех легионеров и продали зимой свой главный актив — Михаила Мудрика.

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Вторая, не менее важная проблема — у европейских клубов зимняя пауза гораздо короче, и «Ренн» подойдёт к матчу в хорошей физической форме. Для «Шахтёра» это первый официальный матч с конца ноября. Насколько «горняки» готовы ко второй части сезона – большой вопрос.

Делать вывод о форме «Шахтёра» исключительно по товарищеским матчам – глупо. Тем более что результаты были весьма посредственными — не хорошими и не плохими. «Горняки» в плане решения подобной ситуации очень опытная команда. Они часто выходят в евровесну и, по идее, должны быть к ней готовы.

По-хорошему, к готовности «Ренна» тоже немало вопросов. К возобновлению еврокубков команда подходит в не самой лучшей форме. Французы проиграли четыре из пяти последних матчей, а если взять выездные игры, то у них четыре поражения подряд.

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Можно смело утверждать, что «Ренн» серьёзно сбавил обороты после отличного прошлого сезона, но осенью ещё держал уровень. После чемпионата мира красно-чёрные очень сильно сдали. Они проиграли 6 из 10 зимних матчей.

Многие ключевые футболисты «Ренна» сейчас не в лучшей форме, а один из лидеров команды — Мартен Терье — травмирован. Утверждать, что в таком состоянии французский клуб сможет обыграть «Шахтёр», было бы преждевременно. Особенно в выездном матче, которые французам пока даются тяжело.

Если в исходе встречи есть сомнения, то в его напряжённости нет. «Ренн» в плане нарушений и жёлтых карточек далеко не самая грубая команда. Если взять последние десять матчей, то французы в среднем получали только 1,1 карточки за игру. «Шахтёр» — дело другое, у него карточек вдвое больше. Особенно отличались «горняки» в Лиге чемпионов и в тех играх, которые для них складывались тяжело. Берём тотал «Шахтёра» больше 2.5 ЖК за 2.55.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Ренн» 16 февраля 2023 года

Оборона «горняков» далека от идеала, местами она может не успевать за соперником. В той же Лиге чемпионов у «Шахтёра» хватало необязательных карточек или тактических фолов, которые родились из ошибок. Главный судья матча Ирфан Пельто достаточно строгий, в еврокубках он отсудил четыре матча и ни разу не показывал меньше четырёх жёлтых за игру. Ставка на жёлтые карточки «Шахтёра» тут выглядит очень интересно.

Ставка: индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 2.5 жёлтых карточек за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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