СКА — «Сибирь». Ротенберг взял курс на Кубок Континента

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.66. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценивается в 5.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь» 16 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча СКА — «Сибирь» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.19, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.83. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.85. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сибирь» (16.02.2023)

Подходит к завершению регулярный чемпионат КХЛ. Команды проводят проверку перед началом плей-офф. 16 февраля в Санкт-Петербурге СКА скрестит клюшки с «Сибирью» на площадке «Ледового дворца». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

СКА возвратился на домашнюю арену после затяжного выезда. Четыре встречи с командами Восточной конференции провели армейцы. Они выиграли в матчах с «Барысом» (6:4) и «Автомобилистом» (5:2). Поражениями для подопечных Романа Ротенберга завершились встречи с «Металлургом» (2:3) и «Авангардом» (4:5).

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Нестабильность в результатах СКА легко объяснима. Команда задолго до завершения регулярного чемпионата обеспечила место в плей-офф, что позволило тренерскому штабу заняться плановой ротацией состава. Лидеры армейцев получили отдых, что позволит им подойти к кубковой стадии сезона в отличной физической форме.

Возникают вопросы к мотивации хоккеистов СКА. В минувшей встрече с «Барысом» они едва не позволили сопернику отыграть преимущество в три шайбы. Потеря концентрации в обороне привела к трём пропущенным голам в заключительном периоде. Тем не менее усилий линии нападения хватило для итоговой победы со счётом 6:4.

Роман Ротенберг похвалил своих хоккеистов, ведь они сумели одержать победу в Астане. Тренер отметил, что в матче с «Сибирью» СКА может завоевать престижный Кубок Континента. Трофей является одной из целей армейцев в текущем сезоне. Напомним, Кубок вручается лучшей команде по итогам регулярного чемпионата.

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«Сибирь» проиграла в трёх матчах подряд и пропустила на первое место Восточной конференции «Ак Барс». Сложилось впечатление, что у команды неожиданно закончились силы. Перехваленная оборона, построенная на постоянном прессинге и силовой борьбе, перестала работать.

Тем не менее есть у новосибирцев и радостные новости. Лидер команды и нападающий Тейлор Бек записал в актив 55-е очко в матче с «Торпедо» и стал обладателем клубного рекорда по результативности в сезоне. Он обошёл Дмитрия Кугрышева.

СКА и «Сибирь» провели 28 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у армейцев 19 побед, а новосибирцы записали в актив девять выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 80:55 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Игроки СКА в последних матчах радуют болельщиков высокой результативностью. Они расслабились после решения задач регулярного чемпионата и стали давать соперникам больше свободы. При этом подопечные Ротенберга отлично действуют в атаке — в пяти встречах заброшено 25 шайб.

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«Сибирь» потеряла надёжность в обороне, которая позволяла стабильно набирать очки. По этой причине тренерский штаб перенёс акцент на атакующие действия. Весьма вероятно, что зрители станут свидетелем результативной игры. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.42.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Сибирь» 16 февраля 2023 года

СКА позволяет себе в последних встречах регулярного чемпионата играть в открытый хоккей и радовать болельщиков большим количеством голов. В четырёх из пяти последних встреч с участием армейцев заброшено минимум шесть шайб. Желая как можно быстрее заполучить Кубок Континента, команда выдаст красивый хоккей и наверняка заслужит победу.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.42.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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