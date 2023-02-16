«Сент-Луис» — «Нью-Джерси». Барбашёв удачно сменил Тарасенко

17 февраля состоится матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Блюз» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 17 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» (17.02.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 17 февраля запланировано восемь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Сент-Луис» — «Нью-Джерси». Она пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

«Сент-Луис» совсем недавно обменял в «Рейнджерс» Владимира Тарасенко, который в первой же игре за новый клуб отметился голом, а у «блюзменов» роль лидера на себя взял Иван Барбашёв, который в последней встрече с «Флоридой» (6:2) отметился голом и двумя ассистами. Для него это 10-я шайба в этом сезоне и 27-е набранное очко в 53 матчах.

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Плюс появилась информация, что Иваном интересуется «Бостон», который в этом сезоне просто впечатляет своей несокрушимостью в родных стенах. При этом сам россиянин также не планирует продлевать контракт с «Сент-Луисом», хоккеист хочет поиграть в плей-офф, получится ли? Пока же «Сент-Луис» располагается на 11-й строчке Западной конференции, набрав 53 очка в 53 встречах.

«Нью-Джерси» накануне вырвал победу в матче с «Коламбусом» за 1,4 секунды до финальной сирены. Победный гол на счету Райана Грейвза, также в составе «дьяволов» голом отметился Егор Шарангович, для него это 12-й гол и 23-е набранное очко в сезоне. До этого же команда в гостях уступила «Миннесоте» (2:3 Б). Дубля Томаша Татара в ворота Филипа Густавссона не хватило.

Сейчас «Нью-Джерси» располагается на третьей строчке в Восточной конференции, набрав 75 очков в 53 играх, показатели отменные, отставание от лидирующего «Бостона» всего 10 очков. При этом у клуба четыре победы в пяти последних играх, когда «Сент-Луис» одержал лишь две.

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Однако история очных встреч на стороне хозяев, у «Блюз» было 16 побед в 21 игре, тогда как «Дэвилз» выиграли лишь пять матчей. Перевес весомый, плюс в этом сезоне соперники уже встречались, и победу одержали подопечные Крэйга Берюбе — со счётом 5:3.

«Нью-Джерси» в гостях чувствует себя отменно, одержав победы в 7 из 10 последних игр. Поэтому встреча обещает быть интересной, пусть и в этом сезоне гости идут куда лучше, но и хозяева могут зацепиться за очки. Плюс в шести из семи последних встреч с участием «дьяволов» тотал был больше 4.5 шайбы, у «блюзменов» же эта цифра доходит до восьми игр.

В очных встречах с результативностью всё неплохо, в 5 из 10 последних встреч тотал был больше 5.5 шайбы за матч, а это весьма неплохой показатель. Мы бы и сейчас решились проверить ставку на тотал больше 6 шайб за 1.82. С составами проблем нет, лидеры в отличной форме.

Конечно, поддержка трибун хозяевам обеспечена, но гости в этом сезоне хороши и стабильны. Отменная результативность налицо — 184 заброшенные шайбы против 168 у хозяев — показатели неплохие, плюс мотивации соперникам не занимать, моментов у них будет предостаточно.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 17 февраля 2023 года

Иван Барбашёв взял на себя роль лидера «Блюз», но «Нью-Джерси» в этом сезоне впечатляет. В очных встречах преимущество на стороне хозяев, однако в гостях «дьяволы» великолепны, плюс с результативностью порядок и в сезоне тоже. С фаворитом туго, но зато с составами проблем нет, и лидеры в форме, поэтому попробуем ставку на тотал больше, последние игры соперников получались верховыми.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 8.82.

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