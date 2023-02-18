«Специя» — «Ювентус». Пусть даже 1:0, ведь главное победа!

Аллегри волнует не статистика, а результат. Даже Шомуродов не помешает ему в достижении цели.

19 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех клуба из Специи оценён экспертами в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Специя» — «Ювентус» 19 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Специя» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус» (19.02.2023)

Отгремели первые матчи плей-офф еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. В итальянской Серии А на 19 февраля запланированы пять матчей 23-го тура. В одном из них на стадионе «Альберто Пикко» померяются силами «Специя» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Специя» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Италии. Уже не первый год она располагается в нише неподалёку от зоны вылета во второй по значимости дивизион Италии. Сейчас команда занимает 17-е место в турнирной таблице. Отрыв от идущей строчкой ниже «Вероны» составляет всего два очка.

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Совсем недавно «орлята» точечно усилились. Они взяли у «Ромы» в аренду до конца сезона экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Нападающий провёл за «Специю» два матча, но не отметился результативными действиями. Сначала его новая команда разгромно уступила в игре с «Наполи» (0:3). Затем она сыграла вничью с «Эмполи» (2:2).

В последнем матче «орлята» не без везения зацепились за ничейный результат. Во-первых, соперник некоторое время играл в меньшинстве. Во-вторых, «Эмполи» выиграл по всем статистическим показателям. Он чаще владел мячом, опаснее атаковал, а также нанёс больше ударов, в частности в створ.

После этого руководство «Специи» решило произвести смену главного тренера. Лука Готти был отправлен в отставку. Возможно, под руководством нового специалиста «орлята» встрепенутся и заиграют по-новому. Однако тренеру наверняка потребуется некоторое время на адаптацию.

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«Ювентус», в свою очередь, является одним из самых титулованных и сильных клубов в Серии А. Впрочем, совсем недавно его уличили в финансовых махинациях. Из-за этого сняли 15 очков. Если бы не данный инцидент, «старая синьора» располагалась бы сейчас на втором месте в турнирной таблице.

За последние 13 туров в чемпионате Италии туринцы потерпели только два поражения и один раз сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали убедительные победы. Также «бьянконери» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом» (1:1).

Учитывая уровень соперника, результат не из лучших. Однако стоит отметить, что он совсем не закономерен. Подопечные Массимилиано Аллегри ожидаемо смотрелись лучше. Им просто не повезло. Несколько раз мяч попадал в каркас ворот «Нанта». Также отменно выступил голкипер «канареек» Альбан Лафон. Он совершил шесть сейвов.

Кроме того, в концовке встречи случился весьма противоречивый эпизод. Главный арбитр матча не назначил, как кажется, стопроцентный пенальти в ворота «Нанта». После удара Бремера мяч попал в руку соперника, находившуюся в неестественном положении. Однако рефери посчитал, что защитник «Юве» нарушал правила в атаке.

Примечательно, что после игры журналисты провокационным вопросом вывели из себя Массимилиано Аллегри. Они спросили у итальянца, должна ли победа со счётом 1:0 стать стандартной для «Юве». Результативность у «старой синьоры» действительно не лучшая. Хотя за 22 тура в Серии А она забила 34 мяча. Это не много, но и не мало.

Пропустили за этот период туринцы всего лишь 17 голов. Меньше только у лидирующего «Наполи». Стоит отметить, что многим оборонительная стратегия Аллегри не по душе. Однако на последнем отрезке сезона она приносит результат. Большая часть неудачно сложившихся встреч — скорее, исключения, где «старой синьоре» просто не везло.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.10. Вероятнее всего, Аллегри прибегнет к некоторым кадровым перестановкам для того, чтобы сохранить энергию своих ведущих футболистов. Ведь ответный матч с «Нантом» последует сразу же после игры со «Специей».

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Тем не менее это вряд ли поможет «орлятам» зацепиться за очки. История очных встреч насчитывает пять матчей. Во всех «старая синьора» одержала победы. Крайне маловероятно, что в текущем тонусе «Специя» сможет зацепиться за очки. Как Шомуродов заиграет при новом тренере — тоже загадка.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Специя» — «Ювентус» 19 февраля 2023 года

У «Специи» есть мотивация — борьба за выживание. Однако она не сильно помогает «орлятам». «Ювентусу» на последнем отрезке сезона не хватает банального везения. То очки снимут, то реализация моментов подводит. В остальном «старая синьора» смотрится собранно. У неё хорошие результаты на дистанции и очень надёжная линия защиты. История очных встреч всецело на стороне туринцев. Думается, они одержат победу в предстоящем матче, но опять будут скромными в атаке.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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