«Детройт» — «Рейнджерс». Тарасенко и Панарин вступятся за Шестёркина

Голкипер на последнем отрезке сезона довольно много пропускает. Нападающие не дадут его в обиду.

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Детройт» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (24.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 24 февраля состоятся целых 10 встреч. В одной из них на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте померяются силами местный «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Как и в прошлом сезоне, в текущем «Детройт» не может похвастаться стабильностью. На данный момент он располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Хотя отставание от располагающихся в зоне плей-офф команд небольшое. Плюс у «Ред Уингз» есть несколько матчей в запасе.

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За последние 11 встреч в регулярном чемпионате НХЛ подопечные Дерека Лалонда потерпели только поражения во встречах с «Айлендерс» (0:2), «Эдмонтоном» (2:5) и «Сиэтлом» (2:4). Также они выиграли в овертайме во встречах с «Сан Хосе» (3:2 ОТ) и «Монреалем» (4:3 ОТ). В серии послематчевых буллитов обыграли «Эдмонтон» (5:4 Б).

Во всех остальных играх «Детройт» одержал уверенные победы в основное время. Всё бы ничего, вот только в соперниках у него были преимущественно команды из нижней части сводной таблицы НХЛ. Если заглянуть в статистику немного раньше, то можно обнаружить далеко не такие хорошие показатели клуба.

У «Рейнджерс» дела гораздо лучше, чем у «Детройта». Они располагаются на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. Отрыв от идущих следом «Айлендерс» составляет целых 10 очков. При этом у подопечных Жерара Галлана имеется несколько матчей в запасе.

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За последние девять встреч в регулярке «синерубашечники» потерпели всего два поражения. В овертайме они проиграли в матче с «Калгари» (2:3 ОТ). В основное время уступили в игре с «Виннипегом» (1:4). Также они выиграли в овертайме — во встрече с «Калгари» (5:4 ОТ). В серии послематчевых буллитов победили «Эдмонтон» (5:4 Б).

Во всех остальных матчах «Рейнджерс» одержали результативные победы, в том числе во встрече с располагающейся на втором месте в сводной таблице НХЛ «Каролиной» (6:2). «Харрикейнз» набрали шикарный ход на последнем отрезке сезона. Однако они оказались неспособны что-либо противопоставить Артемию Панарину.

31-летний нападающий «синерубашечников» оформил в ворота «Каролины» покер. Стоит ли говорить, что он набрал замечательную форму? За последние восемь матчей в НХЛ Панарин записал на свой счёт целых 15 (6+9) очков. Бытует мнение, что он поймал кураж после обмена Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».

Кстати, Тарасенко осваивается быстро. В двух последних матчах в НХЛ он отметился заброшенной шайбой (с передачи Панарина) и результативным пасом. Единственным минусом команды из Нью-Йорка является то, что в феврале она очень много пропускает. У многих вызывает беспокойство форма Игоря Шестёркина.

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Голкипер принял участие в пяти из семи последних матчей регулярного чемпионата, пропустив 18 шайб. С другой стороны, у Шестёркина уже был в этом сезоне кризисный период, который он успешно миновал. Галлан всецело доверяет вратарю. Нет сомнений, что поддержка тренера и одноклубников помогут ему вернуться в тонус.

Предлагаем проверить победу «Рейнджерс» в матче за коэффициент 1.72. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. У «Ред Уингз» отрицательная статистика заброшенных и пропущенных шайб. За 56 матчей в НХЛ они забросили 175 шайб. Сами пропустили 180. Даже если им удастся огорчить Шестёркина, Панарин и Тарасенко наверняка найдут чем ответить.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Рейнджерс» 24 февраля 2023 года

«Детройт» очень нестабилен. В последних 11 матчах в регулярке он добыл хорошие результаты, но в соперниках были середняки и аутсайдеры. На дистанции у «Ред Уингз» плохие результаты. Несмотря на то что встреча состоится на их домашнем стадионе, больше верится в «Рейнджерс». За последнюю 31 встречу в регулярке «синерубашечники» уступили только девять раз. В отличной форме пребывают их лидеры, в частности Панарин. История последних очных встреч также всецело на стороне команды из Нью-Йорка.

Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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Прогноз на матч «Сиэтл» — «Бостон» с коэффициентом 2.10.

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Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.55.